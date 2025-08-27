Ft
Kajrat Almati labdarúgás Bodö/Glimt Pafosz Bajnokok Ligája BL-selejtező

Kazahsztán, Norvégia és Ciprus ünnepelhet – három újonccsapat is bejutott a BL-be!

2025. augusztus 27. 11:23

A kazah Kajrat Almati, a norvég Bodö/Glimt és a ciprusi Pafosz is először jutott fel a labdarúgó Bajnokok Ligája főtáblájára.

2025. augusztus 27. 11:23
null

A selejtezőből elsőként meglepetésre a Kajrat Almati jutott fel a Bajnokok Ligája főtáblájára, miután kedd este tizenegyespárbaj végén felülmúlta a skót Celticet. A gól nélküli első mérkőzés után a kazahsztáni visszavágón sem találtak be a csapatok a rendes játékidőben, majd a hosszabbításban sem, így tizenegyespárbaj döntött, amelyben a skótok háromszor is hibáztak, míg a hazaiak csak egyszer rontottak.

Kazah csapat második alkalommal lesz főtáblás a BL-ben, ez először az Asztana FC-nek sikerült a 2015–2016-os idényben.

A Celtic az Európa-liga főtábláján lesz érdekelt.

A Kajrat–Celtic mérkőzés tizenegyespárbaja

Kairat Almaty v Celtic - penalty shoot-out
byu/4gjdtokurwa insoccer

 

 

A Kajrat után a norvég Bodö/Glimt és a ciprusi Pafosz is bejutott a legrangosabb európai kupasorozat alapszakaszába. Az előző idényben Európa-liga-elődöntős Bodö a selejtező negyedik fordulójának keddi visszavágóján 2–1-re kikapott az osztrák Sturm Graz otthonában, de az első meccsen megszerzett ötgólos előnyének köszönhetően továbbjutott, így 

18 év után szerepelhet újra norvég együttes a Bajnokok Ligája főtábláján.

A ciprusiak a múlt héten nagy meglepetésre 2–1-re nyertek a szerb Crvena zvezda vendégeként, a visszavágó második félidejében azonban a montenegrói Mirko Ivanics gólja miatt hátrányba kerültek. A hajrában már érett a hosszabbítás, ám a 90. percben a brazil Jair Diego Alves de Brito (művésznevén Jajá) egy szépségdíjas találattal a főtáblára lőtte a Pafoszt.

Pafosz–Crvena zvezda 1–1

 

A playoffkör további négy párharcában – így a Ferencváros és az azeri Qarabag párbajában is – szerdán játsszák a visszavágókat, míg az alapszakasz sorsolását csütörtökön tartják. A legrangosabb európai kupasorozat döntőjét Budapesten, a Puskás Arénában rendezik május 30-án.

BAJNOKOK LIGÁJA
4. SELEJTEZŐKÖR (PLAYOFFKÖR), VISSZAVÁGÓK
Kajrat Almati (kazah)–Celtic (skót) 0–0 – 11-esekkel: 3–2
Továbbjutott: a Kajrat Almati, tizenegyesekkel

Sturm Graz (osztrák)–Bodö/Glimt (norvég) 2–1
Továbbjutott: a Bodö/Glimt, kettős győzelemmel, 6–2-es összesítéssel

Pafosz (ciprusi)–Crvena zvezda (szerb) 1–1
Továbbjutott: a Pafosz, 3–2-es összesítéssel

Szerdán játsszák
18.45: Qarabag (azeri)–FERENCVÁROS (3–1)
21.00: Benfica (portugál)–Fenerbahce (török) (0–0)
21.00: FC Bruges (belga)–Rangers (skót) (3–1)
21.00: Köbenhavn (dán)–Basel (svájci) (1–1)
Zárójelben az első mérkőzés eredményét tüntettük fel.

Nyitókép: Facebook / PAFOS FC

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
survivor
•••
2025. augusztus 27. 11:29 Szerkesztve
Na a Celticről nem is beszélve.... BEK győztes volt. A CZ is....... Mi a picsa van ?
Válasz erre
0
0
survivor
2025. augusztus 27. 11:28
A Sturm Graz és a CZ Belgrád HOGY tudott kiesni ? B+B+B+ !!
Válasz erre
0
0
survivor
2025. augusztus 27. 11:27
Cipruson Pafosz Ferencvárosban Lofasz.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!