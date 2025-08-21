Majdnem húszéves átkot törnek meg a norvégok – ez most nagyon fáj az osztrákoknak (VIDEÓ)

Nincs vége a Fradi viszontagságainak: most még az UEFA is jól megbüntette a klubot
Pénzbüntetés, szektorbezárás.
A Bodö/Glimt óriási lépést tett afelé, hogy története során először a labdarúgó Bajnokok Ligája főtábláján szerepeljen. A norvég csapat szerdán 5–0-ra nyert otthon az osztrák Sturm Graz ellen a selejtező utolsó fordulójának első mérkőzésén.
A Bodö/Glimt hazai pályán a szerdai győzelmétől függetlenül is nagyon veszélyes ellenfélnek számít: a sárga-feketék az előző idényben úgy jutottak el az Európa-liga elődöntőjéig, hogy az egyenes kieséses szakaszban otthon
ezt megelőzően pedig az alapszakaszban a Portót (3–2) és a Besiktast (2–1) is megverték.
A skandináv együttes sikere azért is nagy jelentőséggel bír, mert
norvég csapat legutóbb 18 éve szerepelt a legrangosabb európai kupasorozat csoportkörében vagy alapszakaszában.
A másik három szerdai BL-meccsen egyik fél sem került közelebb a továbbjutáshoz, mert valamennyi döntetlennel zárult, így ezekben a párharcokban a jövő heti visszavágó dönt.
A legrangosabb európai kupasorozat döntőjét Budapesten, a Puskás Arénában rendezik május 30-án.
BAJNOKOK LIGÁJA
4. SELEJTEZŐKÖR (PLAYOFFKÖR), ELSŐ MÉRKŐZÉSEK
Szerdai mérkőzések
FC Basel (svájci)–FC Köbenhavn (dán) 1–1
Bodö/Glimt (norvég)–Sturm Graz (osztrák) 5–0
Celtic (skót)–Kajrat Almati (kazah) 0–0
Fenerbahce (török)–Benfica (portugál) 0–0
