Majdnem húszéves átkot törnek meg a norvégok – ez most nagyon fáj az osztrákoknak (VIDEÓ)

A Bodö/Glimt hazai pályán a szerdai győzelmétől függetlenül is nagyon veszélyes ellenfélnek számít: a sárga-feketék az előző idényben úgy jutottak el az Európa-liga elődöntőjéig, hogy az egyenes kieséses szakaszban otthon

a Twentét (5–2),

az Olympiakoszt (3–0)

és a Laziót (2–0) is elpáholták,

ezt megelőzően pedig az alapszakaszban a Portót (3–2) és a Besiktast (2–1) is megverték.

A skandináv együttes sikere azért is nagy jelentőséggel bír, mert

norvég csapat legutóbb 18 éve szerepelt a legrangosabb európai kupasorozat csoportkörében vagy alapszakaszában.

A másik három szerdai BL-meccsen egyik fél sem került közelebb a továbbjutáshoz, mert valamennyi döntetlennel zárult, így ezekben a párharcokban a jövő heti visszavágó dönt.

A legrangosabb európai kupasorozat döntőjét Budapesten, a Puskás Arénában rendezik május 30-án.

BAJNOKOK LIGÁJA

4. SELEJTEZŐKÖR (PLAYOFFKÖR), ELSŐ MÉRKŐZÉSEK

Szerdai mérkőzések

FC Basel (svájci)–FC Köbenhavn (dán) 1–1

Bodö/Glimt (norvég)–Sturm Graz (osztrák) 5–0

Celtic (skót)–Kajrat Almati (kazah) 0–0

Fenerbahce (török)–Benfica (portugál) 0–0

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: ANGELOS TZORTZINIS / AFP

Bodö/Glimt–Sturm Graz 5–0