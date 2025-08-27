Ft
08. 27.
szerda
Kubatov Gábor Qarabag Bajnokok Ligája Ferencváros BL-selejtező FTC

Soha nem látott bravúrra készül a Fradi a BL-ben – Kubatov Gábor szerint még semmi nem dőlt el

2025. augusztus 27. 08:45

Szerdán teljessé válik a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának mezőnye. A magyar bajnok Ferencváros kétgólos hátrányból fut neki az azeri Qarabag elleni párharc idegenbeli visszavágójának.

2025. augusztus 27. 08:45
null

Az azeri Qarabagtól elszenvedett múlt heti 3–1-es vereség után kevés a Ferencváros esélye a továbbjutásra a labdarúgó Bajnokok Ligája rájátszásában, mert története során a hazai pályán összeszedett kétgólos hátrány után még sosem lépett tovább nemzetközi kupasorozatban.

Idegenben nyertek már három vagy több góllal is a zöld-fehérek, legutóbb tavaly novemberben 4–0-ra a Dinamo Kijev ellen Hamburgban, de az Európa-liga főtábláján, vagyis nem oda-visszavágós rendszerben. A Bajnokok Ligájában három évvel korábban játszottak hasonlóan bravúros mérkőzést, amikor a hazai 2–1-es vereség után Pozsonyban 4–1-re győzték le a Slovant, és továbbjutottak a selejtező harmadik körébe. Ugyanakkor – mint arra a fradi.hu is felhívja a figyelmet – 

kétgólos hazai kudarc után még sosem sikerült a továbbjutás nemzetközi szinten, beleértve olyan egykori, időközben megszűnt sorozatokat, mint az UEFA-kupa, a Kupagyőztesek Európa Kupája, a Vásárvárosok Kupája, de még az Intertotó-kupa is.

Robbie Keane vezetőedző a múlt heti vereség után elmondta, a Qarabag-játékosok túlzott ünneplése adhat némi reményt, mert az ellenfél talán elhitte, hogy máris továbbjutott. Mindenesetre a Ferencvárosnak pontosabb összjátékra, gyorsabb labdajáratásra és eredményesebb helyzetkihasználásra lenne szüksége a továbbjutáshoz. A Groupama Arénában az idénybeli ötödik Bajnokok Ligája-selejtezőjén ötödik gólját szerző Varga Barnabáson kívül ugyanis Alekszandar Pesics, Jonathan Levi és Lenny Joseph is gólt szerezhetett volna, utóbbi kettőt is, de csak a korábbi NB I-es gólkirály volt eredményes.

Kubatov Gábor, az FTC elnöke kedden már a visszavágó helyszínéről posztolt a Facebook-oldalán: 

Megérkeztünk Azerbajdzsánba a csapattal! Holnap óriási feladat vár ránk, mert nem dőlt még el semmi. A srácok elszántak, teljes erőbedobással küzdünk a sikerért! Mindörökké, Ferencváros!

– írta a politikus-sportvezető a közösségi médiában.

 

A Bajnokok Ligája-selejtező mostani kiírásában a múlt heti volt a zöld-fehérek első veresége, mivel korábban az örmény Noah-val szemben kettős győzelemmel (2–1, 4–3) jutottak tovább, majd a bolgár Ludogorec következett, s az idegenbeli gól nélküli döntetlen után hazai pályán 3–0-ra nyertek. A bajnokságban az FTC a negyedik helyen áll, de a hétvégén nem lépett pályára, mert a Kisvárda elleni idegenbeli bajnokiját december 3-ra halasztotta.

A Qarabag az idei BL-selejtezőben a múlt heti sikerével együtt már ötször nyert, korábban 

  • az ír Shelbourne (3–0, 1–0) 
  • és az északmacedón Skendija (1–0, 5–1) ellen is kettős győzelemmel lépett tovább, 

ráadásul tizenhárom gólt szerzett és csak kettőt kapott. 

Pályaválasztóként tavaly november, a Lyon elleni Európa-liga-főtáblás mérkőzés (1–4) óta nem kapott ki három góllal,

vagyis éppen annyival, amennyi a Ferencváros továbbjutásához szükséges lenne.

A 12-szeres bajnok már pénteken lejátszotta első mérkőzését az azeri élvonal új idényében, s hazai pályán 1–0-s vereséget szenvedett a Sumqayittól, de Gurban Gurbanov vezetőedző a budapesti mérkőzéshez képest mind a tizenegy poszton megváltoztatta kezdőcsapatát. A korábban a Ferencvárost erősítő marokkói Samy Mmaee végigjátszotta a mérkőzést, míg a zöld-fehéreknél szintén megfordult brazil légiós, a Groupama Arénában két gólpasszt kiosztó Kady Borges csereként lépett pályára.

A 36-szoros magyar bajnok négy év után játszhat újra a legrangosabb európai kupasorozat rájátszásában, s ha sikerrel venné a párharcot, öt év után szerepelhetne újra a BL alapszakaszában. A továbbjutás meghiúsulása esetén az Európa-liga-főtáblán folytatja, története során ötödször.

A bakui visszavágó közép-európai idő szerint 18.45 órakor kezdődik szerdán, és a francia Clément Turpin vezeti.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: MTI / Hegedüs Róbert

