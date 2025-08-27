Soha nem látott bravúrra készül a Fradi a BL-ben – Kubatov Gábor szerint még semmi nem dőlt el

Az azeri Qarabagtól elszenvedett múlt heti 3–1-es vereség után kevés a Ferencváros esélye a továbbjutásra a labdarúgó Bajnokok Ligája rájátszásában, mert története során a hazai pályán összeszedett kétgólos hátrány után még sosem lépett tovább nemzetközi kupasorozatban.

Idegenben nyertek már három vagy több góllal is a zöld-fehérek, legutóbb tavaly novemberben 4–0-ra a Dinamo Kijev ellen Hamburgban, de az Európa-liga főtábláján, vagyis nem oda-visszavágós rendszerben. A Bajnokok Ligájában három évvel korábban játszottak hasonlóan bravúros mérkőzést, amikor a hazai 2–1-es vereség után Pozsonyban 4–1-re győzték le a Slovant, és továbbjutottak a selejtező harmadik körébe. Ugyanakkor – mint arra a fradi.hu is felhívja a figyelmet –

kétgólos hazai kudarc után még sosem sikerült a továbbjutás nemzetközi szinten, beleértve olyan egykori, időközben megszűnt sorozatokat, mint az UEFA-kupa, a Kupagyőztesek Európa Kupája, a Vásárvárosok Kupája, de még az Intertotó-kupa is.

Robbie Keane vezetőedző a múlt heti vereség után elmondta, a Qarabag-játékosok túlzott ünneplése adhat némi reményt, mert az ellenfél talán elhitte, hogy máris továbbjutott. Mindenesetre a Ferencvárosnak pontosabb összjátékra, gyorsabb labdajáratásra és eredményesebb helyzetkihasználásra lenne szüksége a továbbjutáshoz. A Groupama Arénában az idénybeli ötödik Bajnokok Ligája-selejtezőjén ötödik gólját szerző Varga Barnabáson kívül ugyanis Alekszandar Pesics, Jonathan Levi és Lenny Joseph is gólt szerezhetett volna, utóbbi kettőt is, de csak a korábbi NB I-es gólkirály volt eredményes.