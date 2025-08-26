Ft
08. 26.
kedd
Qarabag Hajdú B. István Bajnokok Ligája Ferencváros FTC

A sztárkommentátor szerint a Fradit még az Európa-ligára is meg kéne erősíteni, nemhogy a BL-re

2025. augusztus 26. 22:14

Hajdú B. István szerint főleg a védelemben vannak gondok a sorsdöntő playoffmeccsre készülő magyar bajnoknál.

2025. augusztus 26. 22:14
null

Hétfő este az M4 Sport Góóól!2 című magazinműsorában latolgatták az esélyeket a szakértők a Ferencváros Qarabag elleni BL-playoff visszavágóját illetően. 

A szerda esti összecsapás kapcsán a népszerű kommentátor, Hajdú B. István őszinte kritikát fogalmazott meg elsősorban a magyar bajnok hátsó alakzatával kapcsolatban: „Amikor a Fradi kétszer a BL-ben szerepelt, akkor a védelem tengelyében egy Telek András, meg egy Miha Blazic szerepelt. Én ilyen kvalitású védőt, aki akár sebességben, akár gondolkodásban ilyen közel van az európai középmezőnyhöz, vagy az elithez, a jelenlegi csapatban nem látok. 

A Fradinak ezért van jelenleg nehéz dolga, én azt látom, ezt a csapatrészt még az Európa-ligára is meg kellene erősíteni.”

DIBUSZ Dénes
A Ferencváros hátsó alakzata a nemzetközi színtéren nem remekel
Fotó: MTI/Illyés Tibor

Hajdú B. hozzátette, már rögtön a Qarabag elleni hazai odavágó elején lehetett látni, hogy a két csapat közti sebességkülönbségből baj lehet, mint ahogy az is lett. Az építő kritika mellett ugyanakkor dicsért is, és kiemelte: az mindenképpen komoly pozitívum, hogy „a csapat három legjobbja Varga Barnabás, Ötvös Bence és Tóth Alex személyében magyar játékos volt."

A sokat látott szakértő ugyanakkor leszögezte, az első meccs képe alapján az azeri bajnokcsapat jelenleg annyival előrébb tart, hogy a ferencvárosi továbbjutáshoz nagyobb csoda szükségeltetne. 

Ezzel egyébként tisztában van a zöld-fehérek vezetőedzője, Robbie Keane is, aki szerint azonban a csoda nem lehetetlen szerda este 18:45-től.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Szerintem álljon le mindenki a futballszakmai minősítgetéssel, aki szerint Telek idején közelebb voltunk a nemzetközi szintű védelemhez. Blazsics is csak az ezeréves határon belül világhírű. Én csupán három magyar nevelésű magyar védőt láttam világszínvonalon játszani: Guzmics a 16-os EB-n és előtte, Korsós pár évig az ezredfordulón és nagyjából azt követően Bodnár. Pont ez az a terület, ahol lebukik a magyar utánpótlásképzés, azaz hogy képtelenek "ontani" a legalább európai átlagmezőny védőket.
