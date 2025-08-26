A sztárkommentátor szerint a Fradit még az Európa-ligára is meg kéne erősíteni, nemhogy a BL-re

Kubatov visszahozná a sírból a Fradi BL-párharcát – szerinte ez kell a bravúros továbbjutáshoz
A klubelnök üzenetet címzett a játékosoknak: még van esélyük bizonyítani.
Hajdú B. István szerint főleg a védelemben vannak gondok a sorsdöntő playoffmeccsre készülő magyar bajnoknál.
Hétfő este az M4 Sport Góóól!2 című magazinműsorában latolgatták az esélyeket a szakértők a Ferencváros Qarabag elleni BL-playoff visszavágóját illetően.
A szerda esti összecsapás kapcsán a népszerű kommentátor, Hajdú B. István őszinte kritikát fogalmazott meg elsősorban a magyar bajnok hátsó alakzatával kapcsolatban: „Amikor a Fradi kétszer a BL-ben szerepelt, akkor a védelem tengelyében egy Telek András, meg egy Miha Blazic szerepelt. Én ilyen kvalitású védőt, aki akár sebességben, akár gondolkodásban ilyen közel van az európai középmezőnyhöz, vagy az elithez, a jelenlegi csapatban nem látok.
A Fradinak ezért van jelenleg nehéz dolga, én azt látom, ezt a csapatrészt még az Európa-ligára is meg kellene erősíteni.”
Hajdú B. hozzátette, már rögtön a Qarabag elleni hazai odavágó elején lehetett látni, hogy a két csapat közti sebességkülönbségből baj lehet, mint ahogy az is lett. Az építő kritika mellett ugyanakkor dicsért is, és kiemelte: az mindenképpen komoly pozitívum, hogy „a csapat három legjobbja Varga Barnabás, Ötvös Bence és Tóth Alex személyében magyar játékos volt."
A sokat látott szakértő ugyanakkor leszögezte, az első meccs képe alapján az azeri bajnokcsapat jelenleg annyival előrébb tart, hogy a ferencvárosi továbbjutáshoz nagyobb csoda szükségeltetne.
Ezzel egyébként tisztában van a zöld-fehérek vezetőedzője, Robbie Keane is, aki szerint azonban a csoda nem lehetetlen szerda este 18:45-től.
Történelmi példát hozott az ír szakember.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor