Kubatov visszahozná a sírból a Fradi BL-párharcát – szerinte ez kell a bravúros továbbjutáshoz

A Ferencváros kétgólos hátrányból várja a Qarabag elleni BL-párharc visszavágóját. Kubatov Gábor a Facebookon üzent az azerbajdzsáni mérkőzés előtt.
A Ferencváros labdarúgócsapata a múlt héten 3–1-es vereséget szenvedett hazai pályán a Qarabagtól a Bajnokok Ligája utolsó selejtezőkörének első mérkőzésén, így Azerbajdzsánban kétgólos hátrányból kellene fordítania a továbbjutáshoz. Kubatov Gábor, az FTC elnöke szerint nincs még minden veszve, de a játékosoknak erőn felül kell teljesíteniük a visszavágón ahhoz, hogy megvalósulhasson a bravúros feltámadás.
A sírból is megpróbáljuk visszahozni, mert mi vagyunk a Ferencváros!
– adta ki a parancsot hétfői Facebook-bejegyzésében Kubatov, aki kedden újabb poszttal jelentkezett. Ebben azt írja: „Még van egy esély bizonyítani. Emberfeletti teljesítmény kell minden játékostól, és akkor van esélyünk továbbjutni!”
Az azerbajdzsáni visszavágó szerdán magyar idő szerint 18.45 órakor kezdődik. A párharc győztese feljut a legrangosabb európai kupasorozat, a Bajnokok Ligája főtáblájára, míg a kieső csapat az Európa-ligában szerepelhet az ősszel.
