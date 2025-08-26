Ft
Kubatov Gábor Qarabag Bajnokok Ligája Ferencváros BL-selejtező FTC

Kubatov visszahozná a sírból a Fradi BL-párharcát – szerinte ez kell a bravúros továbbjutáshoz

2025. augusztus 26. 12:42

A Ferencváros kétgólos hátrányból várja a Qarabag elleni BL-párharc visszavágóját. Kubatov Gábor a Facebookon üzent az azerbajdzsáni mérkőzés előtt.

2025. augusztus 26. 12:42
null

A Ferencváros labdarúgócsapata a múlt héten 3–1-es vereséget szenvedett hazai pályán a Qarabagtól a Bajnokok Ligája utolsó selejtezőkörének első mérkőzésén, így Azerbajdzsánban kétgólos hátrányból kellene fordítania a továbbjutáshoz. Kubatov Gábor, az FTC elnöke szerint nincs még minden veszve, de a játékosoknak erőn felül kell teljesíteniük a visszavágón ahhoz, hogy megvalósulhasson a bravúros feltámadás.

A sírból is megpróbáljuk visszahozni, mert mi vagyunk a Ferencváros!

– adta ki a parancsot hétfői Facebook-bejegyzésében Kubatov, aki kedden újabb poszttal jelentkezett. Ebben azt írja: „Még van egy esély bizonyítani. Emberfeletti teljesítmény kell minden játékostól, és akkor van esélyünk továbbjutni!”

 

Az azerbajdzsáni visszavágó szerdán magyar idő szerint 18.45 órakor kezdődik. A párharc győztese feljut a legrangosabb európai kupasorozat, a Bajnokok Ligája főtáblájára, míg a kieső csapat az Európa-ligában szerepelhet az ősszel.

Nyitókép: MTI / Illyés Tibor

chief Bromden
2025. augusztus 26. 14:28
Nem lenne rossz egy BL főtábla. Hajrá!
states-2
2025. augusztus 26. 13:49
Ja, kint csak azért nem kapnak legalább egy hármast, mert már továbbjutottak anélkül is.
