Ft
Ft
26°C
12°C
Ft
Ft
26°C
12°C
08. 26.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 26.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Robbie Keane Qarabag Liverpool Bajnokok Ligája AC Milan FTC

Robbie Keane nem ismer lehetetlent, a Fradi edzője a Liverpool BL-csodájával motivál

2025. augusztus 26. 20:11

Robbie Keane a Qarabag elleni visszavágó sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, számos alkalommal volt már példa a történelemben kétgólos hátrányból történő fordításra, ők is erre készülnek.

2025. augusztus 26. 20:11
null

Az FTC vezetőedzője, Robbie Keane Bakuban, a Qarabag elleni BL-visszavágó helyszínén osztotta meg gondolatait a mérkőzés előestéjén.

Mint ismert, a Ferencvárosnak az utolsó selejtezőkör hazai 3–1-es veresége után kellene kivívnia a Bajnokok Ligája főtáblájára jutást az azerbajdzsáni visszavágón. A feladat nem egyszerű, de Kubatov Gábor Fradi-elnök mellett a vezetőedző is bízik abban, nem lehetetlen a bravúr. Robbie Keane a mérkőzést megelőző helyszíni sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, számos alkalommal volt már példa a történelemben kétgólos hátrányból történő fordításra, ők is valami ilyesmire készülnek. Mint mondta:

 a futballban nagyon gyorsan változnak a dolgok, és rengeteget számít, ki szerzi meg az első gólt, amely alapjaiban fordíthatja meg a dolgok állását. Konkrét példaként a Liverpool legendás fordítását hozta fel a 2005-ös BL-döntőből, amikor az AC Milan elleni 0–3-as első félidő után a második játékrész gyors egyenlítése után végül „minden idők legnagyszerűbb” fináléját nyerték meg a Vörösök.

Ezt is ajánljuk a témában

Az FTC szerdán 18:45-től játssza a visszavágót a Qarabag otthonában a BL-playoffban, az RTL élőben közvetíti a mérkőzést, amelynek tétje nem kisebb, mint a főtáblára kerülés.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kodszurkalo-0
2025. augusztus 26. 21:19
Jó játékosokból ritkán lesznek jó edzők. Ha igen, akkor is azért, mert már készen kapnak meg valamit, azaz egy jól működő csapatot.
Válasz erre
0
0
Halder_1899
2025. augusztus 26. 20:42
HAJRÁ FRADI !!!
Válasz erre
1
0
herden100
2025. augusztus 26. 20:35
🤍💚🤍💚🤍💚🤍
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!