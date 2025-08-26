Robbie Keane nem ismer lehetetlent, a Fradi edzője a Liverpool BL-csodájával motivál

Kubatov visszahozná a sírból a Fradi BL-párharcát – szerinte ez kell a bravúros továbbjutáshoz
A klubelnök üzenetet címzett a játékosoknak: még van esélyük bizonyítani.
Robbie Keane a Qarabag elleni visszavágó sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, számos alkalommal volt már példa a történelemben kétgólos hátrányból történő fordításra, ők is erre készülnek.
Az FTC vezetőedzője, Robbie Keane Bakuban, a Qarabag elleni BL-visszavágó helyszínén osztotta meg gondolatait a mérkőzés előestéjén.
Mint ismert, a Ferencvárosnak az utolsó selejtezőkör hazai 3–1-es veresége után kellene kivívnia a Bajnokok Ligája főtáblájára jutást az azerbajdzsáni visszavágón. A feladat nem egyszerű, de Kubatov Gábor Fradi-elnök mellett a vezetőedző is bízik abban, nem lehetetlen a bravúr. Robbie Keane a mérkőzést megelőző helyszíni sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, számos alkalommal volt már példa a történelemben kétgólos hátrányból történő fordításra, ők is valami ilyesmire készülnek. Mint mondta:
a futballban nagyon gyorsan változnak a dolgok, és rengeteget számít, ki szerzi meg az első gólt, amely alapjaiban fordíthatja meg a dolgok állását. Konkrét példaként a Liverpool legendás fordítását hozta fel a 2005-ös BL-döntőből, amikor az AC Milan elleni 0–3-as első félidő után a második játékrész gyors egyenlítése után végül „minden idők legnagyszerűbb” fináléját nyerték meg a Vörösök.
Az FTC szerdán 18:45-től játssza a visszavágót a Qarabag otthonában a BL-playoffban, az RTL élőben közvetíti a mérkőzést, amelynek tétje nem kisebb, mint a főtáblára kerülés.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor