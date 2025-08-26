Robbie Keane nem ismer lehetetlent, a Fradi edzője a Liverpool BL-csodájával motivál

Az FTC vezetőedzője, Robbie Keane Bakuban, a Qarabag elleni BL-visszavágó helyszínén osztotta meg gondolatait a mérkőzés előestéjén.

Mint ismert, a Ferencvárosnak az utolsó selejtezőkör hazai 3–1-es veresége után kellene kivívnia a Bajnokok Ligája főtáblájára jutást az azerbajdzsáni visszavágón. A feladat nem egyszerű, de Kubatov Gábor Fradi-elnök mellett a vezetőedző is bízik abban, nem lehetetlen a bravúr. Robbie Keane a mérkőzést megelőző helyszíni sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, számos alkalommal volt már példa a történelemben kétgólos hátrányból történő fordításra, ők is valami ilyesmire készülnek. Mint mondta: