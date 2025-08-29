A török elnök nem kegyelmez: világhírű áldozatokat szedett a hét Isztambulban

Földrengésszerű változásokat hoztak az elmúlt napok Törökországban: szerda este a portugál Benfica otthonában 1–0-ra maradt alul a Fenerbahce labdarúgócsapata a Bajnokok Ligája-playoffjában, így rúgott nélkül esett ki az Európa-ligába. Ez tette be a kaput Ali Kocnál, a isztambuli együttes elnöke menesztette José Mourinhót a gárda kispadjáról, így a pénteki El-sorsolást már nélküle izgulhatják végig a Kanárik.

A 62 éves portugál szakember 2024 nyarán vette át a Fenerbahce irányítását és Sallai Galatája mögött másodikként végzett az előző bajnoki szezonban.

Hasonlóképpen járt Törökországban a Manchester United másik korábbi szakvezetője, Ole Gunnar Solskjaer is. A „Babaarcú norvég” a Besiktas kispadját bukta el csütörtökön, miután a Fekete Sasok hazai pályán 1–0-ra kikaptak a svájci Lausanne-tól és nem jutottak be a Konferencia-ligába.

Nincs jó hetük a törököknek: az El-ből a Samsunspor, a Kl-ből pedig a Besiktas mellett a Basaksehir is búcsúzott. Az már csütörtökön kiderült, hogy Galatasaray többek között a Liverpoollal is játszik a BL-ben, míg az Európa-liga és a Konferencia-liga sorsolására pénteken kerül sor.

A törökök versenyben lévő nemzetközi kupacsapatai: