A török elnök nem kegyelmez: világhírű áldozatokat szedett a hét Isztambulban

Göröngyös az út Budapestig: sorsoltak a BL-ben, „magyar rangadó” is vár Szoboszlaiékra
Monacóban dőlt el, kivel csapnak össze az első szakaszban az európai nagyágyúk.
José Mourinho és Ole Gunnar Solskjaer is nem kívánatos személlyé vált a török nagyvárosban.
Földrengésszerű változásokat hoztak az elmúlt napok Törökországban: szerda este a portugál Benfica otthonában 1–0-ra maradt alul a Fenerbahce labdarúgócsapata a Bajnokok Ligája-playoffjában, így rúgott nélkül esett ki az Európa-ligába. Ez tette be a kaput Ali Kocnál, a isztambuli együttes elnöke menesztette José Mourinhót a gárda kispadjáról, így a pénteki El-sorsolást már nélküle izgulhatják végig a Kanárik.
A 62 éves portugál szakember 2024 nyarán vette át a Fenerbahce irányítását és Sallai Galatája mögött másodikként végzett az előző bajnoki szezonban.
Hasonlóképpen járt Törökországban a Manchester United másik korábbi szakvezetője, Ole Gunnar Solskjaer is. A „Babaarcú norvég” a Besiktas kispadját bukta el csütörtökön, miután a Fekete Sasok hazai pályán 1–0-ra kikaptak a svájci Lausanne-tól és nem jutottak be a Konferencia-ligába.
Nincs jó hetük a törököknek: az El-ből a Samsunspor, a Kl-ből pedig a Besiktas mellett a Basaksehir is búcsúzott. Az már csütörtökön kiderült, hogy Galatasaray többek között a Liverpoollal is játszik a BL-ben, míg az Európa-liga és a Konferencia-liga sorsolására pénteken kerül sor.
A törökök versenyben lévő nemzetközi kupacsapatai:
Fotó: Andy Buchanan/AFP