Törökország orosz-ukrán háború Oroszország Recep Tayyip Erdogan török elnök

Elszabadult egy katonai drón Ukrajnában, megindult a NATO felé, F-16-osokkal kellett leszedni

2025. december 16. 08:32

Törökország aggódik a a Fekete-tengeren zajló eszkaláció miatt.

2025. december 16. 08:32
„Irányíthatatlan” katonai drónt észleltek a Fekete-tenger fölött, amely Törökország felé tartott. A drónt végül a török hadsereg F–16-os vadászgépekkel nyomon követte, majd lakott területen kívül lelőtte egy rutinszerű eljárás keretében – számolt be a török védelmi minisztérium.

Recep Tayyip Erdoğan török elnök pár nappal korábban, szombaton arra figyelmeztetett, hogy a Fekete-tenger Oroszország és Ukrajna közötti „konfrontációs övezetté” válhat, miután több támadás érte a térségben közlekedő hajókat. Egy török hajó is megsérült egy orosz légicsapásban Odessza közelében, nem sokkal azután, hogy Erdoğan Vlagyimir Putyinnal beszélt telefonon. Törökország aggodalmát fejezte ki amiatt is, hogy ukrán támadások értek Oroszországhoz köthető hajókat a török partok közelében – közölte a Daily Sabah.

A török vezetés mindeközben a mihamarabbi diplomáciai rendezést sürgeti: Erdoğan korlátozott tűzszünetet javasolt az energetikai létesítmények és kikötők védelmében, amely szerinte elősegíthetné egy átfogó békemegállapodás előkészítését.

Nyitókép: Khalil MAZRAAWI / afp

obakapimaki
2025. december 16. 09:09 Szerkesztve
Most, hogy egy nato országot támadott meg az ork-rain rezsim, várom a kutyabaszó, gnóm, kretén nyilatkozatát, hogy életbe léptetik az ötös cikkejt és egy nyugati frontot nyitnak a végtelenül korrupt, náci rezsim ellen.. Már akkor ezt kellett volna tenni, mikor a takonyszínű drogos, tömeggyilkos náci szardarab és maffiahálózata meggyilkolta a két szerencsétlen polákot. Ezért a terrorista tuskót is felelősség terheli...
johannluipigus
2025. december 16. 09:00
Na jó, és ha 1000 drón "szabadul" el?
johannluipigus
2025. december 16. 08:55
Nem kérdés, hogy Törökországot is be akarják vonni a háborúba, csupán azt felejtették el, hogy nekik van a legnormálisabb vezetőjük.
Obsitos Technikus
2025. december 16. 08:52
Nahát-nahát..
