Samsunspor Fradi Törökország Szaúd-Arábia Varga Barnabás Ferencváros FTC

Egy biztos: az arabok nem tesznek keresztbe a törököknek Varga Barnabás miatt

2025. december 17. 12:25

Európai kupaszereplő török csapat kopogtat a Ferencváros ajtaján. A Samsunspor már nyáron is érdeklődött Varga Barnabás iránt.

A Blikk információi szerint Törökországból ismét érdeklődés mutatkozik Varga Barnabás, a Ferencváros magyar válogatott csatára iránt. A kirobbanó formában lévő futballistát ugyanúgy a Samsunsporral hozták szóba, mint az elmúlt nyáron.

Akkor a csapat szurkolói már biztosra vették a játékos szerződtetését, és a helyi lapok is tényként kezelték az átigazolást, ám Varga végül maradt a Ferencvárosnál, amelynél az ősszel a hazai és a nemzetközi meccseken is termelte a gólokat.

Varga Barnabás, Ferencváros, FTC, Samsunspor, Törökország
Varga Barnabás kétszer is volt már gólkirály az NB I-ben, de lehet, hogy most van élete formájában (Fotó: MTI / Vasvári Tamás)

A 31 éves támadót állítólag Szaúd-Arábiából is figyelik, sőt egyes hírek szerint a helyi első osztályból már tettek is érte egy konkrét ajánlatot, de ezt az információt Paunoch Péter, a játékos menedzsere a napokban cáfolta.

„Nem tudom, honnan vették ezt, ennek semmi alapja nincs – jelentette ki Varga ügynöke a Blikknek, majd kitért arra, hogy mi várható a januári transzferidőszakban. – Erre december közepén nehéz jó választ adni. Az biztos, hogy nagyon sok csapatnak a radarján rajta van Barni, kérdés az, hogy melyik tud a Ferencvárossal egyezségre jutni, addig ugyanis nem tárgyalhatunk senkivel, amíg az FTC-vel nem történt megegyezés. Én az érdeklődők felé is azt tudom tolmácsolni, forduljanak a klubhoz hivatalos, írásbeli ajánlattal, és ha az megközelíti azt, amit a Ferencváros kapni szeretne, akkor megkezdhetjük a tárgyalásokat. Jó néhány ilyen lehetőség várható, meglátjuk, amikor a piac nyitni fog, mi az, ami ezekből realizálódik majd.”

Hozzátette: ügyfele is tisztában van azzal, mennyi idős, és hogy élete formájában játszik. „Ha érkezik számára szakmailag és anyagilag is megfelelő ajánlat, akkor elgondolkodik majd az átigazoláson, de nincs arról szó, hogy mindenáron váltani akar.”

A régi-új érdeklődő, a Samsunspor jelenleg a hatodik helyen áll a török bajnokságban, míg a harmadik számú európai kupában, a Konferencialigában az automatikusan nyolcaddöntőt érő ötödik pozícióból várja az alapszakasz utolsó, csütörtöki fordulóját. A csapat vezetőedzője a német Thomas Reis, aki korábban a Bochumot és a Schalkét is irányította.

A zuhanyhíradóban felröppenő hírek szerint Vargán kívül a télen 

  • Tóth Alex, 
  • Ibrahim Cissé, 
  • Cebrail Makreckis 
  • és Júlio Romao 

is távozhat a Ferencvárostól, míg a kiszemeltek között két ETO-játékost, Vitális Milánt és Csinger Márkot, valamint az angol Plymouthban légióskodó Szűcs Kornélt is emlegetik.

Nyitókép: fradi.hu

 

