Egy biztos: az arabok nem tesznek keresztbe a törököknek Varga Barnabás miatt

„Nem tudom, honnan vették ezt, ennek semmi alapja nincs – jelentette ki Varga ügynöke a Blikknek, majd kitért arra, hogy mi várható a januári transzferidőszakban. – Erre december közepén nehéz jó választ adni. Az biztos, hogy nagyon sok csapatnak a radarján rajta van Barni, kérdés az, hogy melyik tud a Ferencvárossal egyezségre jutni, addig ugyanis nem tárgyalhatunk senkivel, amíg az FTC-vel nem történt megegyezés. Én az érdeklődők felé is azt tudom tolmácsolni, forduljanak a klubhoz hivatalos, írásbeli ajánlattal, és ha az megközelíti azt, amit a Ferencváros kapni szeretne, akkor megkezdhetjük a tárgyalásokat. Jó néhány ilyen lehetőség várható, meglátjuk, amikor a piac nyitni fog, mi az, ami ezekből realizálódik majd.”

Hozzátette: ügyfele is tisztában van azzal, mennyi idős, és hogy élete formájában játszik. „Ha érkezik számára szakmailag és anyagilag is megfelelő ajánlat, akkor elgondolkodik majd az átigazoláson, de nincs arról szó, hogy mindenáron váltani akar.”