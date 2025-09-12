Este eldől a magyar válogatott játékos sorsa?

Az Index és az nb1.hu is friss információkat közölt a Ferencváros magyar válogatott játékosa, Varga Barnabás lehetséges klubváltásával kapcsolatban.

A magyar válogatott csatára, Varga Barnabás kirobbanó formában van / Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Török sajtóhírek szerint a Samsunspor továbbra sem tett le arról, hogy az átigazolási piac helyi zárulta, azaz péntek este előtt megszerezze magának Vargát.

A Ferencváros csatára pazar formában van: 13 tétmérkőzésen 13 gólt és két gólpasszt jegyzett, ebből három találatot a válogatottban szerzett.

Korábban arról lehetett olvasni, hogy az olasz élvonalból figyelik őt, de mivel a topligákban bezárult a piac, oda már biztosan nem igazol. Törökországban viszont péntek este zárul a regisztrációs ablak.