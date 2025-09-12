Ft
Ft
23°C
15°C
Ft
Ft
23°C
15°C
09. 12.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar válogatott Samsunspor Törökország Varga Barnabás Ferencváros

Este eldől a magyar válogatott játékos sorsa?

2025. szeptember 12. 17:26

Sajtóhírek szerint a Ferencváros labdarúgója, Varga Barnabás Törökországban köthet ki. A magyar válogatott csatárt a Samsunspor szeretné megkaparintani.

2025. szeptember 12. 17:26
null

Az Index és az nb1.hu is friss információkat közölt a Ferencváros magyar válogatott játékosa, Varga Barnabás lehetséges klubváltásával kapcsolatban.

A magyar válogatott csatára, Varga Barnabás kirobbanó formában van
A magyar válogatott csatára, Varga Barnabás kirobbanó formában van / Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Török sajtóhírek szerint a Samsunspor továbbra sem tett le arról, hogy az átigazolási piac helyi zárulta, azaz péntek este előtt megszerezze magának Vargát.

A Ferencváros csatára pazar formában van: 13 tétmérkőzésen 13 gólt és két gólpasszt jegyzett, ebből három találatot a válogatottban szerzett.

Korábban arról lehetett olvasni, hogy az olasz élvonalból figyelik őt, de mivel a topligákban bezárult a piac, oda már biztosan nem igazol. Törökországban viszont péntek este zárul a regisztrációs ablak.

A hét elején már pedzegették, hogy a Samsunspor ajánlatot készül tenni a 25-szörös válogatott csatárért. Az nb1.hu akkor azt írta, az első, félhivatalos megkeresés után a Ferencvárosnál állítólag tízmillió euróra árazták be a futballistát, ami nemcsak túlmegy minden korábbi élvonalbeli rekordon, hanem a törökök pénztárcájának is sok lehet egy 30 éves futballista játékjogáért cserébe”

– írja cikkében az Index, amely hozzátette:

„Csütörtökön aztán újfent szárnyra kaptak a hírek, a Süper Lig előző idényének dobogósa tárgyalásokat kezdeményez Varga megszerzéséről. 

Igazán lenyűgöző igazolás lenne. A kapu előtti hatékonyságával, fejeseivel kulcsfontosságú gólok szerzésére képes. Fizikai ereje és játékolvasási képessége miatt azonnal a csapat hasznára válhatna

írták róla az X-en terjedő egyik posztban, amely szerint a Samsunspor közeledik a megállapodáshoz a »magyar sztárcsatár megszerzéséről.

Este eldől a magyar válogatott játékos sorsa

Az nb1.hu tudni véli, hogy a Samsunspor ajánlatot tett Vargáért, de a Ferencváros átigazolási híreiben jól értesült Üllői129 úgy tudja, a történet nem igaz a török lehetőséggel kapcsolatban.

Varga piaci értékét egyébként a Transfermarkt 2,2 millió euróra becsüli.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!