Este eldől a magyar válogatott játékos sorsa?

Sajtóhírek szerint a Ferencváros labdarúgója, Varga Barnabás Törökországban köthet ki. A magyar válogatott csatárt a Samsunspor szeretné megkaparintani.
Az Index és az nb1.hu is friss információkat közölt a Ferencváros magyar válogatott játékosa, Varga Barnabás lehetséges klubváltásával kapcsolatban.
Török sajtóhírek szerint a Samsunspor továbbra sem tett le arról, hogy az átigazolási piac helyi zárulta, azaz péntek este előtt megszerezze magának Vargát.
A Ferencváros csatára pazar formában van: 13 tétmérkőzésen 13 gólt és két gólpasszt jegyzett, ebből három találatot a válogatottban szerzett.
Korábban arról lehetett olvasni, hogy az olasz élvonalból figyelik őt, de mivel a topligákban bezárult a piac, oda már biztosan nem igazol. Törökországban viszont péntek este zárul a regisztrációs ablak.
A hét elején már pedzegették, hogy a Samsunspor ajánlatot készül tenni a 25-szörös válogatott csatárért. Az nb1.hu akkor azt írta, az első, félhivatalos megkeresés után a Ferencvárosnál állítólag tízmillió euróra árazták be a futballistát, ami nemcsak túlmegy minden korábbi élvonalbeli rekordon, hanem a törökök pénztárcájának is sok lehet egy 30 éves futballista játékjogáért cserébe”
– írja cikkében az Index, amely hozzátette:
„Csütörtökön aztán újfent szárnyra kaptak a hírek, a Süper Lig előző idényének dobogósa tárgyalásokat kezdeményez Varga megszerzéséről.
Igazán lenyűgöző igazolás lenne. A kapu előtti hatékonyságával, fejeseivel kulcsfontosságú gólok szerzésére képes. Fizikai ereje és játékolvasási képessége miatt azonnal a csapat hasznára válhatna
– írták róla az X-en terjedő egyik posztban, amely szerint a Samsunspor közeledik a megállapodáshoz a »magyar sztárcsatár megszerzéséről.
Az nb1.hu tudni véli, hogy a Samsunspor ajánlatot tett Vargáért, de a Ferencváros átigazolási híreiben jól értesült Üllői129 úgy tudja, a történet nem igaz a török lehetőséggel kapcsolatban.
Varga piaci értékét egyébként a Transfermarkt 2,2 millió euróra becsüli.
Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA