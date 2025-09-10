Ft
09. 10.
szerda
Magyarország–Portugália: Marco Rossi lelkére kötötte Varga Barnabásnak, hogy ezt semmiképpen se tegye

Magyarország–Portugália: Marco Rossi lelkére kötötte Varga Barnabásnak, hogy ezt semmiképpen se tegye

2025. szeptember 10. 12:11

A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint nem fér bele, hogy a nemzeti csapat gólfelelőse reklamálásért kapjon sárga lapot. Magyarország egyik legjobbjának így eltiltás miatt kell kihagynia az örmények elleni első, sorsdöntő mérkőzést.

2025. szeptember 10. 12:11
null

Ahogy arról a Mandiner több cikkben is beszámolt, a papírformának megfelelően, de számunkra fájdalmas módon, egy 86. percben szerzett João Cancelo-góllal 3–2-re legyőzte a világsztárokat felvonultató Nemzetek Ligája-címvédő, korábbi Európa-bajnok Portugália Magyarország nemzeti labdarúgócsapatát a vb-selejtezősorozat második, budapesti mérkőzésén. A keddi meccs egyik hőse tehát a szaúdi Al-Hilal szárnyvédője volt, a másik pedig a duplázó Varga Barnabás, akinek a semlegesítését nem tudták megoldani a portugál klasszisok. Ugyanakkor a ferencvárosi támadó teljesítményét beárnyékolja, hogy a Nego Loic egyértelmű kezezése után megítélt tizenegyes előtt hosszasan és hevesen reklamált a játékvezetőnél.  

Magyarország–Portugália, VARGA Barnabás
Magyarország–Portugália: Marco Rossi lelkére kötötte Varga Barnabásnak (19), hogy nem reklamáljon – mindhiába / Fotó: MTI/Illyés Tibor

A felvételen jól látszik, ahogy a belga bíró, Erik Lambrechts többször figyelmezteti, hogy ne tegye, mert ez nem az ő feladata. A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) által is alkalmazott irányelv (hívhatjuk szabálynak) ugyanis kimondja: 

A tisztelet és sportszerűség a labdarúgás alapértékei, mégis a játékvezetők és a mérkőzés más hivatalos személyei rendszeresen szembesülnek szóbeli és/vagy fizikai ellenvéleményekkel, amikor döntéseket hoznak. Szélsőséges esetekben a játékosok a játékvezetőre rohannak és körbeveszik őt vagy tömegjelenetet rendeznek, ami a játékvezető iránti tisztelet hiányát mutatja, árt a játék arculatának, félelmet keltő és kiábrándító lehet. A játékvezető és a csapatkapitányok közötti szorosabb együttműködés segíthet a sportszerűség és a kölcsönös tisztelet megteremtésében. Erre való tekintettel, 

azért, hogy a játékvezető megmagyarázhassa a kulcsfontosságú döntéseket, csak a csapatkapitányok közelíthetik majd meg a játékvezetőt, feltéve, hogy azt tiszteletteljesen teszik és ilyen módon is viselkednek. Ugyanakkor, a csapatkapitány felelőssége azt biztosítani, hogy a csapattársai megfelelő távolságban maradjanak a játékvezetőtől, és ne avatkozzanak a játékvezető és a csapatkapitány(ok) közötti interakcióba.

Vagyis: csakis Szoboszlai Dominik mehetett volna oda megbeszélni az esetet a sporttárssal – és ezt Varga is jól tudta. Hogy miért van ennek akkora jelentősége? Azért, mert a Fradi bombaformában lévő 30 éves csatárának ez volt sorozatban a második ilyen figyelmeztetése, így automatikusan egymeccses eltiltást kap, azaz a következő, örmények elleni sorsdöntő összecsapást ki kell hagynia.

„Óriási butaság volt, bár nem gondoltam, hogy egy ilyenért sárgát adnak. Nem tudom, hogy ennek az új szabályozásnak mennyi értelme van, hiszen feszültség van a pályán és nem gondolom, hogy olyat csináltam, ami miatt sárga lapot kellett volna kapnom. Teljesen butaságnak tartom ezt az új szabályt, de sajnos kihasználják ezt” – reagált rá Varga Barnabás.

Marco Rossi, a mieink szövetségi kapitánya sem tudta hova tenni a tettét, főleg azután, hogy többször felhívták a kiváló center figyelmét arra, ne vitatkozzon a bíróval. 

Lelkére kötöttük, hogy ne tegye. Ez nem fér bele, hogy reklamálásért kapja. Reméljük, a Dublinban kiállított Sallai Rolandnak csak ezt az egy meccset kellett kihagynia, mert ha nem, akkor vészhelyzetbe kerülünk. Vargát és Sallait nehéz nélkülözni, egyszerre pedig különösen, mert ez a két nemzetközi szintű csatárunk van. Nálunk az a kulcsa mindennek, hogy a kulcsjátékosok rendelkezésre álljanak. Portugáliának a cseréi ugyanazt a szintet képviselik, nálunk nem

– mutatott rá Rossi.

A Magyar Nemzet gyűjtéséből kiderül, Varga eddig 25 mérkőzésen szerepelt a magyar válogatottban, amelyben 11 gólnál tart. A cikk ugyanakkor megjegyzi, hogy középcsatár létére immár a hatodik sárga lapját gyűjtötte be kedd, és ami igazán szomorú: 

  • ebből hármat reklamálásért, 
  • egyet pedig kakaskodásért kapott. 

Az FTC futballistája a mostani idényben 13 meccsen 13-szor volt eredményes.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
nobutada
2025. szeptember 10. 14:23
Egy gólerős hülyegyerek. Az a minimum, hogy nem pofázik, mert csapatot bünteti, erre nincs mentség!
bunko-jobbos
2025. szeptember 10. 14:07
"új szabályozás" :-))))))))))))))))))))))))))) Biztos nem is tudott róla. :-) Mindegy, ezt megszívtuk. Ki lő majd gólt az örményeknek???????
Tippmann-M4-223
2025. szeptember 10. 13:07
Vargának a klubmérkőzéseken is folyton jár a szája. Igazából nem képes megérteni, hogy a csapatért teljes alázatot kell vállalni, és az egyéni sérelmei nem írják azt felül........................................... Kár a sport teljesítményét a renoméját ilyen ostoba fasz módon rombolnia.
andris-923
2025. szeptember 10. 12:50
Azért kapta a sárgát mert a bíró csak sejtette de nem értette hogy mi az a “Fuck you”
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!