Magyarország–Portugália: Marco Rossi lelkére kötötte Varga Barnabásnak, hogy ezt semmiképpen se tegye

azért, hogy a játékvezető megmagyarázhassa a kulcsfontosságú döntéseket, csak a csapatkapitányok közelíthetik majd meg a játékvezetőt, feltéve, hogy azt tiszteletteljesen teszik és ilyen módon is viselkednek. Ugyanakkor, a csapatkapitány felelőssége azt biztosítani, hogy a csapattársai megfelelő távolságban maradjanak a játékvezetőtől, és ne avatkozzanak a játékvezető és a csapatkapitány(ok) közötti interakcióba.”

Vagyis: csakis Szoboszlai Dominik mehetett volna oda megbeszélni az esetet a sporttárssal – és ezt Varga is jól tudta. Hogy miért van ennek akkora jelentősége? Azért, mert a Fradi bombaformában lévő 30 éves csatárának ez volt sorozatban a második ilyen figyelmeztetése, így automatikusan egymeccses eltiltást kap, azaz a következő, örmények elleni sorsdöntő összecsapást ki kell hagynia.

„Óriási butaság volt, bár nem gondoltam, hogy egy ilyenért sárgát adnak. Nem tudom, hogy ennek az új szabályozásnak mennyi értelme van, hiszen feszültség van a pályán és nem gondolom, hogy olyat csináltam, ami miatt sárga lapot kellett volna kapnom. Teljesen butaságnak tartom ezt az új szabályt, de sajnos kihasználják ezt” – reagált rá Varga Barnabás.

Marco Rossi, a mieink szövetségi kapitánya sem tudta hova tenni a tettét, főleg azután, hogy többször felhívták a kiváló center figyelmét arra, ne vitatkozzon a bíróval.