Magyarország–Portugália: „Én nem vagyok Jézus Krisztus, csodákra ő volt képes” – Marco Rossi azt fontolgatja, kitörli a közösségi oldalát

– fogalmazott Rossi, aki hozzátette, hogy az első két világbajnoki selejtezőn a válogatott három pontot veszített az utolsó pillanatokban kapott gólok miatt (Írország a 93., míg Portugália a 86. percben vette be a magyar kaput).

Ezt követően kissé feldúltan megemlítette a negatív kommentelőket, és tett egy olyan megjegyzést, hogy ugyan nem foglalkozik a közösségi médiában megjelenő véleményekkel, de elképzelhető, hogy kitörli a közösségi oldalát.

„A két pontot nem a saját hibánkból veszítettük el Írországban, hanem a játékvezető miatt. Elég megnézni, milyen döntéseket hozott, az elejétől kezdve ütöttek-vertek minket, hat sárga lapot kaptunk, míg ők csak hármat. Itt pedig három–kettőre kikapni a portugáloktól belefér. Ők három játékost is jelölnek az Aranylabdára.

Én nem vagyok Jézus Krisztus, csodákra ő volt képes kétezer évvel ezelőtt.”

A 61. születésnapján a meccs napján betöltő szövetségi kapitányunknak Varga Barnabásról is beszélt. A Ferencváros csatára két gólt is fejelt, és előtte az íreknek is bólintott egyet, de a következő, örmények elleni hazai októberi meccsen nem játszhat, mert mindkét találkozón sárga lapot kapott, és így eltiltott lesz. Az pedig még nem tudni, hogy az Írországban kiállított Sallai Roland hány mérkőzésre szóló eltiltást kap.