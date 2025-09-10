Ft
Marco Rossi magyar válogatott Magyarország sajtótájékoztató Varga Barnabás vb-selejtező Portugália portugál válogatott világbajnoki selejtező

Magyarország–Portugália: „Én nem vagyok Jézus Krisztus, csodákra ő volt képes” – Marco Rossi azt fontolgatja, kitörli a közösségi oldalát

2025. szeptember 10. 05:10

A magyar válogatott szövetségi kapitánya a meccs utáni sajtótájékoztatón értékelt. Marco Rossi szerint a portugáloktól egyáltalán nem szégyen kikapni.

2025. szeptember 10. 05:10
null
Balázs Dávid

Ahogyan arról beszámoltunk, a magyar válogatott 3–2-es vereséget szenvedett Portugáliától a Puskás Arénában rendezett labdarúgó világbajnoki selejtezőn. A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Marco Rossi szövetségi kapitány értékelt.

Marco Rossi legénysége majdnem megtréfálta Ronaldóékat
Marco Rossi legénysége majdnem megtréfálta Ronaldóékat (Fotó: Kisbenedek Attila/AFP)

Ezt is ajánljuk a témában

A szakember azzal kezdte, hogy a portugál az egyik legerősebb csapat a világon, ezért alázatosan be kell látnunk, hogy ilyenkor benne van a pakliban a vereség, még ha ez most a végjátékban történtek miatt bosszantó is. A harmadik kapott gólról így vélekedett:

Nem adtuk fel a támadást, és sikerült egyenlítenünk is. A harmadik gól viszont elkerülhető lett volna, olvasni kellett volna a játékot és nem kockáztatni. Remélem, ebből a hibából tanulunk”

– fogalmazott Rossi, aki hozzátette, hogy az első két világbajnoki selejtezőn a válogatott három pontot veszített az utolsó pillanatokban kapott gólok miatt (Írország a 93., míg Portugália a 86. percben vette be a magyar kaput).

Ezt követően kissé feldúltan megemlítette a negatív kommentelőket, és tett egy olyan megjegyzést, hogy ugyan nem foglalkozik a közösségi médiában megjelenő véleményekkel, de elképzelhető, hogy kitörli a közösségi oldalát.

„A két pontot nem a saját hibánkból veszítettük el Írországban, hanem a játékvezető miatt. Elég megnézni, milyen döntéseket hozott, az elejétől kezdve ütöttek-vertek minket, hat sárga lapot kaptunk, míg ők csak hármat. Itt pedig három–kettőre kikapni a portugáloktól belefér. Ők három játékost is jelölnek az Aranylabdára.

Én nem vagyok Jézus Krisztus, csodákra ő volt képes kétezer évvel ezelőtt.”

A 61. születésnapján a meccs napján betöltő szövetségi kapitányunknak Varga Barnabásról is beszélt. A Ferencváros csatára két gólt is fejelt, és előtte az íreknek is bólintott egyet, de a következő, örmények elleni hazai októberi meccsen nem játszhat, mert mindkét találkozón sárga lapot kapott, és így eltiltott lesz. Az pedig még nem tudni, hogy az Írországban kiállított Sallai Roland hány mérkőzésre szóló eltiltást kap.

Rossi elmondta, Varga hibázott azzal, hogy reklamálásért kapott sárgát, és ez nála visszatérő jelenség, mert sokszor tesz így, a játékvezetők pedig ezt rendszerint büntetik is.

„Ez egy sajnálatos dolog. Roli kapcsán pedig bízunk abban, hogy csak egy meccset kap. Talán figyelembe veszik nála, hogy nem lábra tartott vagy hogy a kiállítása miatt majdnem egy félidőt nem játszhatott. 

Ám ha kettő mérkőzésre tiltják el, akkor vészhelyzetbe kerülünk, mivel két olyan támadónk esne ki, akiket nem könnyű pótolni.”

Hozzátette, hogy évek óta ismételgeti, hogy nekünk nincsenek olyan játékosaink, mint mondjuk a portugáloknak. Ha ők mind a 11 játékosukat kicserélnék, nem látszana meg a pályán, míg nálunk igen.

Érdekességként hozzáfűzte, hogy idén Svédország és Törökország ellen megvoltak a helyzeteink, de azokat nem tudtuk gólra váltani, míg ők igen, addig most Írországban és a portugálok ellen is hatékonyak voltunk elöl, hiszen utóbbin például a helyzetek minősége alapján nem kellett volna két találattal zárnunk.

Ezt is ajánljuk a témában

A keretet alkotó játékosok kapcsán elmondta, hogy az összes NB I-es meccset megnézi, ha teheti mindegyikre ki is megy. Óriási energiát fektet a játékosok kiválasztásába, így ha valakit behív, akkor annak oka van, és ezért a publikum tisztelje a döntését. Ő nem haragszik egy játékosra se és a döntését senki sem folyásolja be – azokat hívja be, akik méltók rá.

Végezetül Tóth Balázsra is kitért, aki a megsérülő Dibusz Dénes helyére került be a kapuba. A keretben Szappanos Péter is ott volt, de a stáb úgy látta, az angol Blackburn Rovers kapuvédője jobb formában van. Rossi a teljesítményével pedig nagyon elégedett volt, szerinte a 28 éves kapus kitűnő meccset játszott.

Marco Rossiék legközelebb az íreket otthon legyőző örményeket fogadják

A magyar válogatott két forduló után ugyanúgy egy ponttal áll, mint a meglepetésre Örményországban 2–1-re kikapó Írország. 

A csoportot a hatpontos Portugália vezeti, míg az örmények állnak a pótselejtezős második helyen. A következő fordulóban a mieink az örményeket fogadják, míg az írek Cristiano Ronaldóék vendégei lesznek.

  • Portugália: 6 pont
  • Örményország: 3 pont
  • Magyarország: 1 pont (több lőtt gólunk miatt előzzük meg az íreket)
  • Írország: 1 pont 

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

 

