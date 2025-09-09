Ft
magyar válogatott Diogo Jota Magyarország megemlékezés Liverpool vb-selejtező Portugália Puskás aréna Szoboszlai Dominik

Magyarország–Portugália: Szoboszlai zsenialitása a legnehezebb pillanatban is megmutatkozott (VIDEÓ)

2025. szeptember 09. 22:26

A magyar válogatott csapatkapitánya egyik pillanatban még néhai jó barátja előtt tisztelgett a közönséggel együtt, a következőben megágyazott a mieink vezető találatának.

2025. szeptember 09. 22:26
null

Mint ismert, a magyar válogatott Varga Barnabás remek fejesgóljával szerzett vezetést Portugália ellen a kedd esti, budapesti vb-selejtezőn.

Érdekesség, a találat pont a 21. percre esett, vagyis amikorra a szurkolótábor a Diogo Jota-féle megemlékezést tervezte. Amint az óra elütötte a 20:00 percet, a Puskás Aréna nézőserege az előre meghirdetett instrukcióknak megfelelően fel is állt a helyéről, és elkezdte a tapsolást, ám az élet végül átírta némileg a forgatókönyvet, s néhány másodperccel később már a magyar találatnak tapsolhattak, elhomályosítva ezzel a nagyszabású megemlékezést. 

A szemfülesebbek azonban a pályán is kiszúrhattak egy nem túl feltűnő, ám annál jelentősebb részletet. 

Az látszik a felvétel elején, hogy Szoboszlai Dominik, akinek – Jota liverpooli csapattársa volt –, a közönség álló ovációjához csatlakozva szintén elkezd tapsolni, ám amint érzékeli, hogy kontralehetőség nyílik, a másodperc törtrésze alatt visszahelyezi a fókuszt a pályára: elkéri a labdát, befut az üres területre, majd egy pazar kulcsindítással hozza helyzetbe a gólpasszos Nagy Zsoltot.

Az egyik pillanatban tehát még néhai jó barátja előtt tiszteleg, a következőben pedig már megágyaz a csapat góljának – alighanem ez a legnagyobb klasszisok sajátja...

(Nyitókép: MTI/Illyés Tibor)

