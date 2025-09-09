Magyarország–Portugália: Szoboszlai zsenialitása a legnehezebb pillanatban is megmutatkozott (VIDEÓ)

Érdekesség, a találat pont a 21. percre esett, vagyis amikorra a szurkolótábor a Diogo Jota-féle megemlékezést tervezte. Amint az óra elütötte a 20:00 percet, a Puskás Aréna nézőserege az előre meghirdetett instrukcióknak megfelelően fel is állt a helyéről, és elkezdte a tapsolást, ám az élet végül átírta némileg a forgatókönyvet, s néhány másodperccel később már a magyar találatnak tapsolhattak, elhomályosítva ezzel a nagyszabású megemlékezést.