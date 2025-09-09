Ft
Diogo Jota portugál Magyarország magyar Liverpool FC Portugália

Magyarország–Portugália: kiderült, mire készülnek a magyar szurkolók – erről még sokáig fognak beszélni

2025. szeptember 09. 11:18

Felhívást tett közzé a magyar labdarúgó-válogatott törzsszurkolói csoportja, a Carpathian Brigade a kedd esti világbajnoki selejtezőmérkőzés előtt. Magyarország–Portugália 20.45-től.

2025. szeptember 09. 11:18
null

Felhívást tett közzé a magyar labdarúgó-válogatott vezető törzsszurkolói csoportja, a Carpathian Brigade a közösségi oldalán: a Portugália elleni kedd esti, 20.45-kor kezdődő világbajnoki selejtezőmérkőzés előtt ismét koreográfiával fogadja majd Magyarország nemzeti együttesét. 

Magyarország–Portugália
Magyarország–Portugália: Diogo Jotáról is megemlékezik a Carpathian Brigade / Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Az információk elsősorban a kapu mögött lévő drukkereknek szólnak, de a telt házas Puskás Arénában helyet foglaló nézőket is érinti. A CB ugyanis arra kéri a meccsre kilátogatókat, hogy 

a találkozó 20-21. perce között róják le tiszteletüket a portugálok tragikusan elhunyt futballistája, Diogo Jota emléke előtt. Kiemelik: a vastapshoz várják a teljes publikum csatlakozását

– amit azzal egészítenek ki, hogy a jól megszokott hangulatfokozó közös séta a Verseny utcából 19 óra körül várható.

Magyarország–Portugália: Diogo Jotára emlékezik a Carpathian Brigade

Mint ismert, a néhai portugál támadó július 3-án, 28 évesen, testvérével, André Silvával együtt autóbalesetben hunyt el Spanyolországban. Jota 2020 óta erősítette az angol Liverpool csapatát – ahol Szoboszlai Dominikkel játszott együtt –, 

  • a 2024–2025-ös idényben 26 meccsen hat gólt és négy gólpasszt szerzett, míg 
  • Portugália színeiben 49 mérkőzésen 14-szer volt eredményes.

A Magyarország–Portugália világbajnoki selejtezőmérkőzésről a Mandiner élő, szöveges tudósítással jelentkezik. 

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

