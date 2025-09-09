Magyarország–Portugália: kiderült, mire készülnek a magyar szurkolók – erről még sokáig fognak beszélni

– amit azzal egészítenek ki, hogy a jól megszokott hangulatfokozó közös séta a Verseny utcából 19 óra körül várható.

Magyarország–Portugália: Diogo Jotára emlékezik a Carpathian Brigade

Mint ismert, a néhai portugál támadó július 3-án, 28 évesen, testvérével, André Silvával együtt autóbalesetben hunyt el Spanyolországban. Jota 2020 óta erősítette az angol Liverpool csapatát – ahol Szoboszlai Dominikkel játszott együtt –,