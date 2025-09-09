Magyarország–Portugália: kiderült, mire készülnek a magyar szurkolók – erről még sokáig fognak beszélni

Magyarország–Portugália: megdöbbentette a portugálokat a magyar újságíró, még a világsztárnak is leesett az álla
Felhívást tett közzé a magyar labdarúgó-válogatott vezető törzsszurkolói csoportja, a Carpathian Brigade a közösségi oldalán: a Portugália elleni kedd esti, 20.45-kor kezdődő világbajnoki selejtezőmérkőzés előtt ismét koreográfiával fogadja majd Magyarország nemzeti együttesét.
Az információk elsősorban a kapu mögött lévő drukkereknek szólnak, de a telt házas Puskás Arénában helyet foglaló nézőket is érinti. A CB ugyanis arra kéri a meccsre kilátogatókat, hogy
a találkozó 20-21. perce között róják le tiszteletüket a portugálok tragikusan elhunyt futballistája, Diogo Jota emléke előtt. Kiemelik: a vastapshoz várják a teljes publikum csatlakozását
– amit azzal egészítenek ki, hogy a jól megszokott hangulatfokozó közös séta a Verseny utcából 19 óra körül várható.
Mint ismert, a néhai portugál támadó július 3-án, 28 évesen, testvérével, André Silvával együtt autóbalesetben hunyt el Spanyolországban. Jota 2020 óta erősítette az angol Liverpool csapatát – ahol Szoboszlai Dominikkel játszott együtt –,
A Magyarország–Portugália világbajnoki selejtezőmérkőzésről a Mandiner élő, szöveges tudósítással jelentkezik.
