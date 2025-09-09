Magyarország–Portugália: megdöbbentette a portugálokat a magyar újságíró, még a világsztárnak is leesett az álla

A portugálok sztárja csodálja Szoboszlait, és fogalma sincs, mire számítson a magyar válogatottól
A portugál szövetségi kapitány szerint Marco Rossinak van egy hatalmas előnye.
Bernardo Silva és Roberto Martínez sem akart hinni a fülének: Gyenge Balázs portugál nyelvtudása címlapra került. Magyarország–Portugália 20.45-től.
Érdekes sztori látott napvilágot Portugáliában a Magyarország elleni labdarúgó világbajnoki selejtezőmérkőzés kapcsán, amelyet kedden 20.45-kor a budapesti Puskás Arénában telt ház előtt rendeznek meg. Az A Bola külön cikket szentelt Gyenge Balázsnak, a Nemzeti Sport munkatársának, aki Roberto Martínez szövetségi kapitányt és Bernardo Silvát, a vendégek világklasszis középpályás-szélsőjét is meglepte a meccs felvezetéseként rendezett hétfői sajtótájékoztatón.
A Magyar Nemzet szúrta ki, hogy a portugál sportlap így fogalmaz az NS újságírójával kapcsolatban:
Magyar, tökéletesen beszélt portugálul, lenyűgözte Bernardót és Martínezt.
A Record című újság is a címlapján hozta a történetet, kiemelve, hogy Gyenge milyen kiválóan beszél portugálul.
– olvasható a Record közösségi oldalán.
Silva, aki a magyar válogatott két alapemberéhez, Szoboszlai Dominikhoz és Kerkez Miloshoz hasonlóan az angol Premier League-ben, a Manchester Cityben focizik, visszakérdezett, hogy portugál újságíró tette-e fel a kérdést. Miután kiderült, hogy nem, gratulált a nyelvtudásához. Az ugyancsak ledöbbent Roberto Martínez pedig arról érdeklődött, hogy ki volt Gyenge Balázs nyelvtanára.
Úgy tudjuk, kollégánk hosszú éveken keresztül élt Portugáliában.
A Magyarország–Portugália világbajnoki selejtezőmérkőzésről a Mandiner élő, szöveges tudósítással jelentkezik.
