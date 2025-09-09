Magyarország–Portugália: megdöbbentette a portugálokat a magyar újságíró, még a világsztárnak is leesett az álla

Silva, aki a magyar válogatott két alapemberéhez, Szoboszlai Dominikhoz és Kerkez Miloshoz hasonlóan az angol Premier League-ben, a Manchester Cityben focizik, visszakérdezett, hogy portugál újságíró tette-e fel a kérdést. Miután kiderült, hogy nem, gratulált a nyelvtudásához. Az ugyancsak ledöbbent Roberto Martínez pedig arról érdeklődött, hogy ki volt Gyenge Balázs nyelvtanára.

Úgy tudjuk, kollégánk hosszú éveken keresztül élt Portugáliában.

A Magyarország–Portugália világbajnoki selejtezőmérkőzésről a Mandiner élő, szöveges tudósítással jelentkezik.

Fotók: MTI/Szigetváry Zsolt