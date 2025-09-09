Ft
09. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar újságíró Magyarország sajtótájékoztató Bernardo Silva Portugália Puskás aréna

Magyarország–Portugália: megdöbbentette a portugálokat a magyar újságíró, még a világsztárnak is leesett az álla

2025. szeptember 09. 09:49

Bernardo Silva és Roberto Martínez sem akart hinni a fülének: Gyenge Balázs portugál nyelvtudása címlapra került. Magyarország–Portugália 20.45-től.

2025. szeptember 09. 09:49
null

Érdekes sztori látott napvilágot Portugáliában a Magyarország elleni labdarúgó világbajnoki selejtezőmérkőzés kapcsán, amelyet kedden 20.45-kor a budapesti Puskás Arénában telt ház előtt rendeznek meg. Az A Bola külön cikket szentelt Gyenge Balázsnak, a Nemzeti Sport munkatársának, aki Roberto Martínez szövetségi kapitányt és Bernardo Silvát, a vendégek világklasszis középpályás-szélsőjét is meglepte a meccs felvezetéseként rendezett hétfői sajtótájékoztatón.

Magyarország–Portugália
Magyarország–Portugália: Bernardo Silva nem akart hinni a fülének

A Magyar Nemzet szúrta ki, hogy a portugál sportlap így fogalmaz az NS újságírójával kapcsolatban:

Magyar, tökéletesen beszélt portugálul, lenyűgözte Bernardót és Martínezt.

A Record című újság is a címlapján hozta a történetet, kiemelve, hogy Gyenge milyen kiválóan beszél portugálul. 

  • „Jobban beszél, mint sok portugál.” 
  • „Hihetetlen! Gratulálok a magyar újságírónak!”
  • „A magyar a világ legnehezebb nyelve, így könnyű megtanulniuk portugálul, haha!” 
  • „Hűha! Tökéletes! Jobb, mint sok portugál.”
  • „Az apa vagy az anya, de megkockáztatom, hogy mindkettő portugál lehet. Akárhogy is, ez büszkeség”
  • „Nehéz elhinni, milyen tökéletes a kiejtése” 

– olvasható a Record közösségi oldalán.

Magyarország–Portugália: élő, szöveges tudósítás a Mandineren

Silva, aki a magyar válogatott két alapemberéhez, Szoboszlai Dominikhoz és Kerkez Miloshoz hasonlóan az angol Premier League-ben, a Manchester Cityben focizik, visszakérdezett, hogy portugál újságíró tette-e fel a kérdést. Miután kiderült, hogy nem, gratulált a nyelvtudásához. Az ugyancsak ledöbbent Roberto Martínez pedig arról érdeklődött, hogy ki volt Gyenge Balázs nyelvtanára. 

Úgy tudjuk, kollégánk hosszú éveken keresztül élt Portugáliában.

A Magyarország–Portugália világbajnoki selejtezőmérkőzésről a Mandiner élő, szöveges tudósítással jelentkezik. 

Fotók: MTI/Szigetváry Zsolt

mr-nem-semmi
2025. szeptember 09. 10:06
A legfontosabb lemaradt: na, és honnan tud Gyenge Balázs ilyen jól portugálul?
chief Bromden
2025. szeptember 09. 10:04
A főnöke meg szótárazik? Az is el van tűnve.
