A portugálok sztárja csodálja Szoboszlait, és fogalma sincs, mire számítson a magyar válogatottól

A németek ellen magasan próbáltak letámadni, miközben máskor visszahúzódnak és a kontrákra vagy hosszú labdákra játszanak. Úgyhogy nehéz megjósolni, mi várhat ránk, de az biztos, hogy színvonalasabb meccs lesz, mint az örmények elleni. A Puskás Aréna hangulatát ismerjük, voltunk itt az Európa-bajnokságon, nehezen győztük, mind a három gólunkat az utolsó tíz percben szereztük. Két magyar játékost nagyon jól ismerek, ők nagy riválisaim az angol bajnokságban, Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik. A többiek is magas színvonalat képviselnek, de remélhetőleg az ő térfelükön zajlik majd a meccs.”

CSODÁLJA SZOBOSZLAIT

Egy magyar újságíró ezután arra volt kíváncsi: számára Szoboszlai Dominik milyen poszton lenne ideális ellenfélként?

Nem tudnék erre válaszolni, de az biztos: csodálom azokat a játékosokat, akik a legmagasabb szinten űzik a labdarúgást, és tisztelem is azokat, akik különböző pozíciókban is bevethetőek, mert nemcsak a saját posztjukat látják át, hanem értik a labdarúgást.

Szoboszlai kiválóan játszott jobbhátvédet is, ez teszi világszínvonalú játékossá. A világ egyik legjobb csapatában szerepel Angliában, bajnok is lett legutóbb, de remélem, nem védi meg ezt a címét és kedden sem hagyja el győztesen a pályát. Nagyon tisztelem az ilyen játékosokat.”