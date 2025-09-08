A portugálok sztárja csodálja Szoboszlait, és fogalma sincs, mire számítson a magyar válogatottól

Szoboszlai a Mandinernek: Végre eljött az ideje, hogy gyerekkori példaképem, Ronaldo ellen játsszak (VIDEÓ)
Ez lesz a futballtörténelem első Szoboszlai–Ronaldo csatája.
A Manchester City sztárjának, Bernardo Silvának fogalma sincs, hogy milyen játékra számíthat a magyar válogatottól. Azt is elárulta: csodálja Szoboszlai Dominiket.
A magyar labdarúgó-válogatott után a portugálok is megtartották a keddi, budapesti világbajnoki selejtező előtti sajtótájékoztatójukat. A játékosokat a Manchester City sztárja, Bernardo Silva képviselte, akitől azt kérdezték először, ha Örményország után legyőzik a magyar nemzeti csapatot is, akkor már vehetik is a repülőjegyet Amerikába?
„Azért kicsit korai lenne erről beszélni, de egy hatmérkőzéses sorozatban, amit három hónap alatt játszunk le, az első két idegenbeli meccsünkön hat pont tényleg óriási lépés lenne. Az biztos, hogy ez lesz az egyik legfontosabb mérkőzés a selejtezők során.”
Arról is beszélt, hogy mire számít Marco Rossi csapatától.
Őszintén szólva nem tudjuk, mire számítsunk, hiszen kielemeztük őket, és több dolgot is láttunk.
A németek ellen magasan próbáltak letámadni, miközben máskor visszahúzódnak és a kontrákra vagy hosszú labdákra játszanak. Úgyhogy nehéz megjósolni, mi várhat ránk, de az biztos, hogy színvonalasabb meccs lesz, mint az örmények elleni. A Puskás Aréna hangulatát ismerjük, voltunk itt az Európa-bajnokságon, nehezen győztük, mind a három gólunkat az utolsó tíz percben szereztük. Két magyar játékost nagyon jól ismerek, ők nagy riválisaim az angol bajnokságban, Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik. A többiek is magas színvonalat képviselnek, de remélhetőleg az ő térfelükön zajlik majd a meccs.”
Egy magyar újságíró ezután arra volt kíváncsi: számára Szoboszlai Dominik milyen poszton lenne ideális ellenfélként?
Nem tudnék erre válaszolni, de az biztos: csodálom azokat a játékosokat, akik a legmagasabb szinten űzik a labdarúgást, és tisztelem is azokat, akik különböző pozíciókban is bevethetőek, mert nemcsak a saját posztjukat látják át, hanem értik a labdarúgást.
Szoboszlai kiválóan játszott jobbhátvédet is, ez teszi világszínvonalú játékossá. A világ egyik legjobb csapatában szerepel Angliában, bajnok is lett legutóbb, de remélem, nem védi meg ezt a címét és kedden sem hagyja el győztesen a pályát. Nagyon tisztelem az ilyen játékosokat.”
Végül azt is megtudtuk: a portugál csapatkapitány, Cristiano Ronaldo milyen energiákat ad 40 évesen a csapatnak az öltözőben.
„Még mindig ki van éhezve a sikerre.
Sosem volt világbajnok, el tudom képzelni, hogy ez lenne a tökéletes lezárása a pályafutásának, hiszen valamikor azért szögre kell akasztani a stoplist.
Nem tudom, hány éven át szeretne még focizni, viszont minden bizonnyal ez lehet az utolsó vb-je.”
Roberto Martinez szövetségi kapitány kijelentette: ebben a rövid világbajnoki selejtezős sorozatban mindig a következő meccs a legfontosabb.
„Ugyanazt a hozzáállást kell mutatnunk, mint Örményország ellen, aztán meglátjuk, mi lesz az eredmény.
Marco Rossinak hetvenhét meccsnyi tapasztalata van a magyar válogatott élén, nekünk ez még csak a harminckettedik találkozónk lesz, úgyhogy ez kihívás számunkra.
Egyébként is nagyon erős válogatott a magyar. Nagyon veszélyesek a labda nélküli játékban, az ellentámadás komoly fegyverük, ahogy a rögzített szituációs helyzetekkel is nagyon jól bánnak. Azt is tudjuk, hogy vannak variációs lehetőségeik, ráadásul kihívás lesz teltház előtt játszani hatalmas körítéssel.”
A magyar válogatott kedden este 20.45-kor találkozik Portugáliával a Puskás Arénában.
Nyitókép: MTI/EPA/LUSA/Jose Sena Goulao