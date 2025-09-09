Magyarország–Portugália: az egekig magasztalták Szoboszlai Dominikot, a Real Madrid játékosához hasonlítják

Szoboszlai dublini teljesítménye a téma Angliában – egy szurkoló korszakos játékosként beszél róla
A drukkerek szerint a magyar labdarúgónak jól áll, hogy most már nemcsak a Liverpoolban, hanem a válogatottban is mélyebben futballozik.
A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya kedd este, a portugálok elleni világbajnoki selejtezőmérkőzésen, és klubcsapata, az angol Liverpool új arculatának kialakításában is kulcsszereplővé válhat egy elemzés szerint. Magyarország–Portugália 20.45-től.
Szoboszlai Dominik világsztár, ehhez immár szemernyi kétség sem férhet, az angol Liverpool 24 éves labdarúgóját megkülönböztetett figyelem övezi. Az Írország elleni világbajnoki selejtezőmérkőzésén nyújtott teljesítményét, szerepét nemcsak itthon, hanem külföldön is elemezték. Válogatottunk csapatkapitánya ráadásul országimázsnak sem utolsó, hiszen a külföldi médiában rendszeresen hivatkoznak Magyarországra, a magyar sajtóban megjelent cikkekre.
Ezt is ajánljuk a témában
A drukkerek szerint a magyar labdarúgónak jól áll, hogy most már nemcsak a Liverpoolban, hanem a válogatottban is mélyebben futballozik.
Hétfőn szinte minden valamire való sportportál lehozta, hogy klasszis középpályásunk 16 esztendővel ezelőtt még játékoskísérő volt egy Portugália elleni meccsen, kedden 20.30 után pedig immár ő vezeti ki nemzeti együttesünket a Puskás Aréna gyepére. Ez már önmagában is nagy sztori, de ha nem lenne elég, vele szemben gyerekkori példaképe, Cristiano Ronaldo lesz.
Ezt is ajánljuk a témában
Ez lesz a futballtörténelem első Szoboszlai–Ronaldo csatája.
Persze a legtöbb témát Szoboszlai pozíciója szolgáltatja, pontosabban annak hiánya, mert az elmúlt hetekben a kapus posztot leszámítva a pálya minden szegletében feltűnt: játszott támadó és védekező középpályásként, volt a szélen, legújabban pedig jobbhátvédet – nem is akármilyet – faragott belőle klubedzője, Arne Slot.
Ha már szóba került a Liverpool, a daveockop.com nevű oldalon ismét megjelent róla egy elemzés. A szerző, Daniel Carlton azzal indít, hogy a 'Pool folyamatosan kénytelen új játékosokat beépíteni, miközben arra is ügyelnie kell, hogy megőrizze a csapat sikerének alapját jelentő állandóságot.
Az utóbbi hetekben azonban Szoboszlai Dominik került a figyelem középpontjába:
középpályásként ismert kreativitása mellett immár jobbhátvédként is bizonyít
– írja.
Kiemeli: a Newcastle és az Arsenal elleni Premier League-bajnokikon nyújtott teljesítménye megmutatta sokoldalúságát:
A szakíró úgy véli, szereplései azt sugallják, hogy nem pusztán átmeneti megoldásról van szó, hanem hosszabb távú taktikai irányról.
Slot számára ráadásul ez újabb dilemmát jelent, hiszen Jeremie Frimpong, Joe Gomez és Connor Bradley is versenyez a posztért, mind más képességekkel, erősségekkel. Szerinte így a döntés már nem csak arról szól, ki kezd a jobb oldalon, hanem arról is, hogyan lehet a kreativitást és a védekező stabilitást összehangolni.
Szoboszlai hibrid szerepe jó barátja, egykori csapattársa, az immár a spanyol Real Madridot erősítő Trent Alexander-Arnold korábbi támadó dinamizmusára emlékeztet, ugyanakkor új taktikai lehetőségeket is nyit
– teszi hozzá.
Carlton azzal zárja gondolatmenetét, hogy ha sikerül állandósítani a teljesítményét, a magyar válogatott játékos kulcsszereplővé válhat a Liverpool új arculatának kialakításában.
A székesfehérvári futballista ugyanakkor hétfőn, a magyar–portugál felvezetéseként rendezett sajtótájékoztatón a következőket mondta: „Abban a pozícióban lépek pályára, ahová Liverpoolban raknak, és ha a válogatott főnöke is úgy dönt, hogy valami más pozíciót szeretne nekem kitalálni, akkor leülünk és megbeszéljük. Komfortosan viszont inkább a középpályán érzem magam.”
A Magyarország–Portugália világbajnoki selejtezőmérkőzésről a Mandiner élő, szöveges tudósítással jelentkezik.
Fotók: MTI/Purger Tamás