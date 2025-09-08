Szoboszlai dublini teljesítménye a téma Angliában – egy szurkoló korszakos játékosként beszél róla

Szoboszlai nem kertelt: „A piros lapba nem szeretnék belemenni, nem lehet így reagálni, de Salát meg kell védenem”
Így értékelte az írországi pontszerzést a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya.
A magyar válogatott – mint ismert – az Írország elleni idegenbeli döntetlennel kezdte a világbajnoki selejtezősorozatot. A brit sportsajtóban a meccs másnapján Szoboszlai Dominik teljesítménye és szerepköre jelentette az egyik legfőbb beszédtémát.
Mint az a nagyközönség számára nyilvánvalóan ismert, a magyar labdarúgó-válogatott szombaton 2–2-es döntetlent játszott idegenben Írországgal világbajnoki selejtezőn. A brit sportsajtóban a mérkőzés után a gólpasszt jegyző Szoboszlai Dominik teljesítménye és szerepköre szolgáltatta a legfőbb témát, a helyi szurkolóknak és szakíróknak is feltűnt, hogy a Liverpool középpályása az első félidőben nagyon mélyen futballozott, többször is a védelmi vonalban tűnt fel, és onnan osztogatott, sőt a kirúgásokat is ő végezte el Dibusz Dénessel.
A második félidőben már más volt a helyzet, Sallai Roland kiállítása után szerkezetet váltott a magyar válogatott, s onnantól Szoboszlai már klasszikus középpályásként szerepelt.
A kiállítás után átálltunk 5–3–1-re, így, ilyen mélyen már nem tudtunk nyomást gyakorolni a riválisra. Dominik bármilyen pozícióban megállja a helyét, ahogy azt a Liverpoolban is bizonyítja, ahol jobbhátvédként is szerepeltetik. Három-négy éve mondogatjuk neki, hogy hatos, védekező középpályásként a világ egyik legjobbja lehet
– mondta Szoboszlairól a dublini meccs után Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya.
A brit futballszurkolók szerint a Liverpool magyar középpályásának ez a szerepkör is jól állt, és akik látták a mieink írországi fellépését, azok elismerő jelzőkkel illették Szoboszlai játékát.
Egy negyedik drukker azt írta,
Szoboszlainak a klubcsapatában jobb lenne inkább belső védőt játszania, mert abban a pozícióban „Rolls Royce lehetne”, míg a középpályán „csak egy nagyon-nagyon jó játékosnak” tartanák számon.
A magyar válogatott a világbajnoki selejtezősorozat második fordulójában kedden Portugáliát fogadja, amely – a helyi szövetség hivatalos honlapjának beszámolója szerint – vasárnap már Budapesten, az Új Hidegkuti Nándor Stadionban edzett.
Nyitókép: MTI / Bodnár Boglárka
Írország–Magyarország 2–2