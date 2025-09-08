Ft
Ft
26°C
13°C
Ft
Ft
26°C
13°C
09. 08.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 08.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Marco Rossi magyar válogatott Magyarország Liverpool Szoboszlai Dominik

Szoboszlai dublini teljesítménye a téma Angliában – egy szurkoló korszakos játékosként beszél róla

2025. szeptember 08. 11:58

A magyar válogatott – mint ismert – az Írország elleni idegenbeli döntetlennel kezdte a világbajnoki selejtezősorozatot. A brit sportsajtóban a meccs másnapján Szoboszlai Dominik teljesítménye és szerepköre jelentette az egyik legfőbb beszédtémát.

2025. szeptember 08. 11:58
null

Mint az a nagyközönség számára nyilvánvalóan ismert, a magyar labdarúgó-válogatott szombaton 2–2-es döntetlent játszott idegenben Írországgal világbajnoki selejtezőn. A brit sportsajtóban a mérkőzés után a gólpasszt jegyző Szoboszlai Dominik teljesítménye és szerepköre szolgáltatta a legfőbb témát, a helyi szurkolóknak és szakíróknak is feltűnt, hogy a Liverpool középpályása az első félidőben nagyon mélyen futballozott, többször is a védelmi vonalban tűnt fel, és onnan osztogatott, sőt a kirúgásokat is ő végezte el Dibusz Dénessel.

 

A második félidőben már más volt a helyzet, Sallai Roland kiállítása után szerkezetet váltott a magyar válogatott, s onnantól Szoboszlai már klasszikus középpályásként szerepelt.

A kiállítás után átálltunk 5–3–1-re, így, ilyen mélyen már nem tudtunk nyomást gyakorolni a riválisra. Dominik bármilyen pozícióban megállja a helyét, ahogy azt a Liverpoolban is bizonyítja, ahol jobbhátvédként is szerepeltetik. Három-négy éve mondogatjuk neki, hogy hatos, védekező középpályásként a világ egyik legjobbja lehet

– mondta Szoboszlairól a dublini meccs után Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya.

Ezt is ajánljuk a témában

A brit futballszurkolók szerint a Liverpool magyar középpályásának ez a szerepkör is jól állt, és akik látták a mieink írországi fellépését, azok elismerő jelzőkkel illették Szoboszlai játékát.

  • „Steven Gerrardhoz hasonlóan a középpálya több pontján használható ő is, és a jobbhátvéd pozícióját is be tudja tölteni” – írta az egyik drukker a több mint 26 millió követővel rendelkező GiveMeSport Facebook-oldalán.
  • „Mondtam már, hogy mélyebben játszva jobban teljesít, mert »fel tudja szedni« a labdát és tudja irányítani a játékot. Fantasztikus az energiája” – kommentelte egy másik. 
  • „Szoboszlai egy korszakos futballista, szerencsések vagyunk, hogy a sorainkban tudhatjuk. Ő a modern James Milner, remélem, hogy az ikonikus négyesünk (Virgil van Dijk, Andy Robertson, Alisson, Mohamed Szalah – a szerk.) távozása után a csapatkapitányunk lesz” – jegyezte meg egy Liverpool-szurkoló.

Egy negyedik drukker azt írta, 

Szoboszlainak a klubcsapatában jobb lenne inkább belső védőt játszania, mert abban a pozícióban „Rolls Royce lehetne”, míg a középpályán „csak egy nagyon-nagyon jó játékosnak” tartanák számon.

A magyar válogatott a világbajnoki selejtezősorozat második fordulójában kedden Portugáliát fogadja, amely – a helyi szövetség hivatalos honlapjának beszámolója szerint – vasárnap már Budapesten, az Új Hidegkuti Nándor Stadionban edzett.

Nyitókép: MTI / Bodnár Boglárka

Írország–Magyarország 2–2

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
madre79
2025. szeptember 08. 12:28
Nektek semmi sem drága, mocskos, aljas népség vagytok a fostossal az élen!
Válasz erre
0
0
Kaposztafeju_fideszesek_tapsoljatok
2025. szeptember 08. 12:09
Vicc.. 😂😂Vicc.. 😂😂Vicc.. 😂😂Vicc.. 😂😂Vicc.. 😂😂Vicc.. 😂😂Vicc.. 😂😂Vicc.. 😂😂 Vicc.. 😂😂Vicc.. 😂😂Vicc.. 😂😂Vicc.. 😂😂Vicc.. 😂😂Vicc.. 😂😂Vicc.. 😂😂Vicc.. 😂😂 Vicc.. 😂😂Vicc.. 😂😂Vicc.. 😂😂Vicc.. 😂😂Vicc.. 😂😂Vicc.. 😂😂Vicc.. 😂😂Vicc.. 😂😂
Válasz erre
0
0
Kaposztafeju_fideszesek_tapsoljatok
2025. szeptember 08. 12:09
"korszakos játékos" ? AZ! A Rossi korszak azon játékosa, aki gólképtelen és a CSK-vezetésével soha nem látott rossz szériában van a magyarok focija. De ti azért hülyítsétek az embereket ilyen Szopós Dominik menedzsere által fizetett hirdetésekkel! Egyétek Fideszesek! 😂Vicc.. 😂😂Vicc.. 😂😂
Válasz erre
0
0
Kaposztafeju_fideszesek_tapsoljatok
2025. szeptember 08. 12:07
Édes Istenem! Ti tényleg gátlástalanul nyomjátok a propagandát az elvakított megnyomorított magyar embereknek. 😂Vicc.. 😂😂Vicc.. 😂😂 Hogy lehettek ennyire kurvahülyék?
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!