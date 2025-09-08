Szoboszlai dublini teljesítménye a téma Angliában – egy szurkoló korszakos játékosként beszél róla

Mint az a nagyközönség számára nyilvánvalóan ismert, a magyar labdarúgó-válogatott szombaton 2–2-es döntetlent játszott idegenben Írországgal világbajnoki selejtezőn. A brit sportsajtóban a mérkőzés után a gólpasszt jegyző Szoboszlai Dominik teljesítménye és szerepköre szolgáltatta a legfőbb témát, a helyi szurkolóknak és szakíróknak is feltűnt, hogy a Liverpool középpályása az első félidőben nagyon mélyen futballozott, többször is a védelmi vonalban tűnt fel, és onnan osztogatott, sőt a kirúgásokat is ő végezte el Dibusz Dénessel.

A második félidőben már más volt a helyzet, Sallai Roland kiállítása után szerkezetet váltott a magyar válogatott, s onnantól Szoboszlai már klasszikus középpályásként szerepelt.