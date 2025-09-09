Magyarország–Portugália: Szoboszlai gyerekkori példaképe, Ronaldo ellen – ÉLŐ

CIKKÜNK FOLYAMATOSAN FRISSÜL!

Az Írország elleni, kétgólos előnyről elért 2–2-es döntetlen után hazai pályán is bemutatkozott a magyar válogatott a világbajnoki selejtező-sorozatban. Ezúttal a világsztárokkal teletüzdelt csoportfavorit, Portugália volt az ellenfél.

Mint azt előre jeleztük, a kapuban rögtön csere történt: a nem százszázalékos Dibusz Dénes helyét a blackburni Tóth Balázs vette át, míg egy másik kulcspozícióban az írek ellen kiállított és eltiltását töltő gólszerző, Sallai Roland helyett a legutóbb csereként beálló Nagy Zsolt kezd a szélen. Több változást nem eszközölt Marco Rossi szövetségi kapitány a kezdőcsapaton, így például a sárga lapjuk miatt veszélyeztetett Szoboszlai Dominik, Szalai Attila és Varga Barnabás is az első perctől a pályán volt. A portugál csapatból természetesen nem maradt ki csapatkapitányunk gyerekkori példaképe, a 40 éves Cristiano Ronaldo.