Magyarország–Portugália: Szoboszlai gyerekkori példaképe, Ronaldo ellen – ÉLŐ

Szoboszlai a Mandinernek: Végre eljött az ideje, hogy gyerekkori példaképem, Ronaldo ellen játsszak (VIDEÓ)
Ez lesz a futballtörténelem első Szoboszlai–Ronaldo csatája.
A kapuban Dibusz Dénes helyett Tóth Balázs, míg az eltiltott Sallai Roland helyén Nagy Zsolt kezd a Puskás Arénában. Kövesse a Magyarország–Portugália mérkőzést a Mandiner élő, szöveges tudósításával.
CIKKÜNK FOLYAMATOSAN FRISSÜL!
Az Írország elleni, kétgólos előnyről elért 2–2-es döntetlen után hazai pályán is bemutatkozott a magyar válogatott a világbajnoki selejtező-sorozatban. Ezúttal a világsztárokkal teletüzdelt csoportfavorit, Portugália volt az ellenfél.
Mint azt előre jeleztük, a kapuban rögtön csere történt: a nem százszázalékos Dibusz Dénes helyét a blackburni Tóth Balázs vette át, míg egy másik kulcspozícióban az írek ellen kiállított és eltiltását töltő gólszerző, Sallai Roland helyett a legutóbb csereként beálló Nagy Zsolt kezd a szélen. Több változást nem eszközölt Marco Rossi szövetségi kapitány a kezdőcsapaton, így például a sárga lapjuk miatt veszélyeztetett Szoboszlai Dominik, Szalai Attila és Varga Barnabás is az első perctől a pályán volt. A portugál csapatból természetesen nem maradt ki csapatkapitányunk gyerekkori példaképe, a 40 éves Cristiano Ronaldo.
Voltak, akik már az írek ellen is őt játszatták volna.
A magyar válogatott 45 perccel a kezdés előtt futott ki a gyepre: bár a Puskás Aréna ekkor csak félig telt meg, fülsiketítő zaj fogadta őket. Közben az is kiderült: az örmények meglepetésre 2–1-re nyerni tudtak hazai pályán az írek ellen. A bemutatásnál pedig már valósággal felrobbant a stadion (pedig mét mindig nem volt tele!), látszott, hogy ki vannak éhezve a lelátó népe a találkozóra. Természetesen 10 perccel a kezdő sípszó előtt a Nélküled is elhangzott több 10 ezer magyar torkából, és közben a B közép látványképe is felgördült:
„Legyen újra miénk a Grund”
– felirattal és a Pál utcai fiúk főszereplőivel.
A tiszta fehérben játszó magyar válogatott kezdte el a találkozót. Az 5. percben akadt először dolga Tóth Balázsnak: jól érkezett ki a kapujából, úgyhogy ököllel elütötte Ronaldo feje elől a labdát. A kezdés után egy percig birtokoltuk a labdát, azóta viszont a portugáloknál a játékszer a mi térfelünkön. Bernardo Silva helyzetbe is került – vagyis kerülhetett volna, de a kezére pattant a labda.
A 12. percben szabadrúgáshoz jutottunk az ellenfél térfelén, elvégeztük kicsiben, aztán Szoboszlai tekerte középre, de mindenkinek hosszú lett. A másik oldalon Nuno Mendes vette célba a 16-oson kívülről a kaput, de Szalai Attila blokkolt. Eltelt az első negyedóra portugál fölénnyel, de veszélyes helyzet nélkül.
VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ, EURÓPA
F-csoport
MAGYARORSZÁG–PORTUGÁLIA 0–0
MAGYARORSZÁG: Tóth Balázs – Nego, Orbán, Szalai A. – Bolla, Tóth A., Styles, Kerkez – Szoboszlai, Varga B., Nagy Zs.
Szövetségi kapitány: Marco Rossi
PORTUGÁLIA: Diogo Costa – Joao Cancelo, Rúben Dias, Rúben Neves, Nuno Mendes – Joao Neves, Vitinha – Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto – Cristiano Ronaldo
Szövetségi kapitány: Roberto Martínez
(Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka)