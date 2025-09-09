Ft
magyar válogatott Magyarország vb-selejtező Portugália

Magyarország–Portugália: Szoboszlai gyerekkori példaképe, Ronaldo ellen – ÉLŐ

2025. szeptember 09. 19:36

A kapuban Dibusz Dénes helyett Tóth Balázs, míg az eltiltott Sallai Roland helyén Nagy Zsolt kezd a Puskás Arénában. Kövesse a Magyarország–Portugália mérkőzést a Mandiner élő, szöveges tudósításával.

2025. szeptember 09. 19:36
null

CIKKÜNK FOLYAMATOSAN FRISSÜL!

Az Írország elleni, kétgólos előnyről elért 2–2-es döntetlen után hazai pályán is bemutatkozott a magyar válogatott a világbajnoki selejtező-sorozatban. Ezúttal a világsztárokkal teletüzdelt csoportfavorit, Portugália volt az ellenfél.

Mint azt előre jeleztük, a kapuban rögtön csere történt: a nem százszázalékos Dibusz Dénes helyét a blackburni Tóth Balázs vette át, míg egy másik kulcspozícióban az írek ellen kiállított és eltiltását töltő gólszerző, Sallai Roland helyett a legutóbb csereként beálló Nagy Zsolt kezd a szélen. Több változást nem eszközölt Marco Rossi szövetségi kapitány a kezdőcsapaton, így például a sárga lapjuk miatt veszélyeztetett Szoboszlai Dominik, Szalai Attila és Varga Barnabás is az első perctől a pályán volt. A portugál csapatból természetesen nem maradt ki csapatkapitányunk gyerekkori példaképe, a 40 éves Cristiano Ronaldo.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

A magyar válogatott 45 perccel a kezdés előtt futott ki a gyepre: bár a Puskás Aréna ekkor csak félig telt meg, fülsiketítő zaj fogadta őket. Közben az is kiderült: az örmények meglepetésre 2–1-re nyerni tudtak hazai pályán az írek ellen. A bemutatásnál pedig már valósággal felrobbant a stadion (pedig mét mindig nem volt tele!), látszott, hogy ki vannak éhezve a lelátó népe a találkozóra. Természetesen 10 perccel a kezdő sípszó előtt a Nélküled is elhangzott több 10 ezer magyar torkából, és közben a B közép látványképe is felgördült: 

„Legyen újra miénk a Grund”

 – felirattal és a Pál utcai fiúk főszereplőivel.

Magyarország–Portugália: látványos élőkép. Fotó: Balázs Dávid.

Magyarország–Portugália: a mérkőzés

A tiszta fehérben játszó magyar válogatott kezdte el a találkozót. Az 5. percben akadt először dolga Tóth Balázsnak: jól érkezett ki a kapujából, úgyhogy ököllel elütötte Ronaldo feje elől a labdát. A kezdés után egy percig birtokoltuk a labdát, azóta viszont a portugáloknál a játékszer a mi térfelünkön. Bernardo Silva helyzetbe is került – vagyis kerülhetett volna, de a kezére pattant a labda.

A 12. percben szabadrúgáshoz jutottunk az ellenfél térfelén, elvégeztük kicsiben, aztán Szoboszlai tekerte középre, de mindenkinek hosszú lett. A másik oldalon Nuno Mendes vette célba a 16-oson kívülről a kaput, de Szalai Attila blokkolt. Eltelt az első negyedóra portugál fölénnyel, de veszélyes helyzet nélkül.

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ, EURÓPA
F-csoport
MAGYARORSZÁG–PORTUGÁLIA 0–0
MAGYARORSZÁG: Tóth Balázs – Nego, Orbán, Szalai A. – Bolla, Tóth A., Styles, Kerkez – Szoboszlai,  Varga B., Nagy Zs.
Szövetségi kapitány: Marco Rossi
PORTUGÁLIA: Diogo Costa – Joao Cancelo, Rúben Dias, Rúben Neves, Nuno Mendes – Joao Neves, Vitinha – Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto – Cristiano Ronaldo
Szövetségi kapitány: Roberto Martínez

(Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka)

rugbista
2025. szeptember 09. 20:49
Bár nem tudom megszokni az elmúlt 40 év ellenére, hogy a "Népstadionba" bárki esélyesként érkezhet, még sincs túl nagy bizalmam a meccsbe. Itt csak pozitív meglepetés érhet minket. A szlovákok is elhitték, hogy van esélyük, de persze a németek szerintem gyengébbek a portugáloknál. Aztán meg az a remek sorozat a németek, hollandok, törökök ellen...
Fideszre_fogok_szavazni_hogy_kapjatok_12szazalekos_minimalberemelest
•••
2025. szeptember 09. 20:43 Szerkesztve
"Palmoilfree" nevű segédmunkásnak a válaszom: Nem kellett, de mivel egy-két naponta törlöm az itteni hugyos Mandinerszaros regemet, ezért a törlés után újra regisztrálok. Csóró magyar segédmunkás szellemi szinteddel vajon rá tudsz jönni arra, hogy miért is csinálom ezt?
hernadvolgyi-2
2025. szeptember 09. 20:31
Hajrá Magyarország! Hajrá Magyarok!
Fideszre_fogok_szavazni_hogy_kapjatok_12szazalekos_minimalberemelest
2025. szeptember 09. 20:30
Hajrá Portugália. Hajrá Ronaldo! Tömd ki ezt a szarhulladék magyar csapatot....
