Magyarország–Portugália: a duplázó Varga nem hibáztatja a társait, a bravúrokat bemutató Tóth aludni sem tudott – reakciók a portugálok elleni vereségre

Magyarország–Portugália: vezettünk, egyenlítettünk, küzdöttünk, de Ronaldóék győztek a Puskás Arénában
Varga Barnabás duplázott, de közben eltiltatta magát az örmények elleni meccsre.
A Fradi-csatár szerint butaság az új szabály, Nagy Zsolt köszöni a szurkolóknak, még mindig eksztázisban van.
Mint arról beszámoltunk, a magyar labdarúgó-válogatott hősiesen küzdött a vb-selejtező csoport első számú favoritja, Portugália ellen, ám hiába vezetett az első félidőben, majd egyenlített a hajrában, végül 3–2-es vereséget szenvedett a Puskás Arénában. A dublini döntetlen után ezúttal nem sokon múlt a bravúr, de végül elmaradt a pontszerzés.
Varga Barnabás duplázott, így még fájóbb, hogy sárga lapot kapott a második félidőben és a következő fordulóban nem léphet majd pályára eltiltása miatt. Az M4 Sportnak így értékelt a lefújás után:
„Nem kellett volna hátul játszani az utolsó percekben, mert a portugálok könyörtelenül kihasználták a hibánkat a labdaszerzés után, de nem hibáztatom a társakat. A góljaimnak örülök, de ez is kevés volt.
Hogy mit gondolok a sárga lapomról? Butaságnak tartom ezt az új szabályt, nem gondolom, hogy olyat tettem volna, amiért járt volna a sárga lap”
– fogalmazott Varga Barnabás.
Az első gólpasszt jegyző Nagy Zsolt csalódottan értékelt, ám a Puskás Akadémia szélsője azt is megjegyezte, a magyar szurkolók olyan hangulatot teremtettek, hogy még mindig eksztázisban van.
„A meccs képe alapján nem elfogadható az eredmény, nekem is megvolt a lehetőségem, hogy vezetést szerezzek. Ahogy egymásért harcoltunk, ahogy küzdöttünk, amiatt a szurkolók nem lehetnek csalódottak, de én az vagyok. Írországban győzelmet érdemeltünk volna, most minimum egy ikszet. Jön egy itthoni mérkőzés, azt meg kell nyerni egy ilyen hozzáállással. Ez az alap.
A szurkolók olyan hangulatot teremtettek, hogy még mindig eksztázisban vagyok, élveztem a mérkőzést.
Európa egyik legerősebb csapata volt az ellenfél, sajnálom, hogy így alakult a vége. A meccs képe alapján a döntetlenre rászolgáltunk. A dublini meccsről hoztuk magunkkal a csapategységet, ha ezt visszük tovább, akkor mindenképp jól folytatódik majd ez a sorozat” – hangsúlyozta Nagy Zsolt.
A hazai pályán debütáló Tóth Balázs nagy védéseket mutatott be a portugál válogatott ellen, majd a meccs után elárulta, miután megtudta, hogy lehetőséget kap a kezdőcsapatban, aludni sem tudott az izgatottságtól.
„Ezt az érzést sosem fogom elfelejteni, tegnap már valószínűsíthető volt, hogy én védek. Nem is tudtam aludni éjszaka, annyira izgatott voltam, teljesen fókuszba kerültem. Nagyon sajnálom, hogy nem sikerült pontot szereznünk.
Készültem a portugálokra, kielemeztük őket, de nagy szükség nem volt rá, mert minden hétvégén látom őket a tévében.
Nyolcvan percig birtokolták a labdát a vendégek, de ebben a meccsben így is több volt. A világ egyik legjobb csapata ellen is tudtunk futballozni, ezt tovább tudjuk vinni és ez is bizonyítja, hogy hinni kell abban, hogy a világ legjobbjaival is fel tudjuk venni a harcot. Le a kalappal a srácok előtt, óriásit melóztak!” – értékelt Tóth Balázs.
Fotó: MTI/Illyés Tibor