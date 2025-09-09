Ft
Ft
28°C
16°C
Ft
Ft
28°C
16°C
09. 10.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar válogatott Varga Barnabás Tóth Balázs Portugália Nagy Zsolt

Magyarország–Portugália: a duplázó Varga nem hibáztatja a társait, a bravúrokat bemutató Tóth aludni sem tudott – reakciók a portugálok elleni vereségre

2025. szeptember 09. 23:20

A Fradi-csatár szerint butaság az új szabály, Nagy Zsolt köszöni a szurkolóknak, még mindig eksztázisban van.

2025. szeptember 09. 23:20
null
Szabó Péter

Mint arról beszámoltunk, a magyar labdarúgó-válogatott hősiesen küzdött a vb-selejtező csoport első számú favoritja, Portugália ellen, ám hiába vezetett az első félidőben, majd egyenlített a hajrában, végül 3–2-es vereséget szenvedett a Puskás Arénában. A dublini döntetlen után ezúttal nem sokon múlt a bravúr, de végül elmaradt a pontszerzés.

Ezt is ajánljuk a témában

Varga Barnabás duplázott, így még fájóbb, hogy sárga lapot kapott a második félidőben és a következő fordulóban nem léphet majd pályára eltiltása miatt. Az M4 Sportnak így értékelt a lefújás után:

„Nem kellett volna hátul játszani az utolsó percekben, mert a portugálok könyörtelenül kihasználták a hibánkat a labdaszerzés után, de nem hibáztatom a társakat. A góljaimnak örülök, de ez is kevés volt.

Hogy mit gondolok a sárga lapomról? Butaságnak tartom ezt az új szabályt, nem gondolom, hogy olyat tettem volna, amiért járt volna a sárga lap”

– fogalmazott Varga Barnabás.

Ezt is ajánljuk a témában

Az első gólpasszt jegyző Nagy Zsolt csalódottan értékelt, ám a Puskás Akadémia szélsője azt is megjegyezte, a magyar szurkolók olyan hangulatot teremtettek, hogy még mindig eksztázisban van.

„A meccs képe alapján nem elfogadható az eredmény, nekem is megvolt a lehetőségem, hogy vezetést szerezzek. Ahogy egymásért harcoltunk, ahogy küzdöttünk, amiatt a szurkolók nem lehetnek csalódottak, de én az vagyok. Írországban győzelmet érdemeltünk volna, most minimum egy ikszet. Jön egy itthoni mérkőzés, azt meg kell nyerni egy ilyen hozzáállással. Ez az alap.

A szurkolók olyan hangulatot teremtettek, hogy még mindig eksztázisban vagyok, élveztem a mérkőzést.

Európa egyik legerősebb csapata volt az ellenfél, sajnálom, hogy így alakult a vége. A meccs képe alapján a döntetlenre rászolgáltunk. A dublini meccsről hoztuk magunkkal a csapategységet, ha ezt visszük tovább, akkor mindenképp jól folytatódik majd ez a sorozat” – hangsúlyozta Nagy Zsolt.

Ezt is ajánljuk a témában

A hazai pályán debütáló Tóth Balázs nagy védéseket mutatott be a portugál válogatott ellen, majd a meccs után elárulta, miután megtudta, hogy lehetőséget kap a kezdőcsapatban, aludni sem tudott az izgatottságtól.

„Ezt az érzést sosem fogom elfelejteni, tegnap már valószínűsíthető volt, hogy én védek. Nem is tudtam aludni éjszaka, annyira izgatott voltam, teljesen fókuszba kerültem. Nagyon sajnálom, hogy nem sikerült pontot szereznünk.

Készültem a portugálokra, kielemeztük őket, de nagy szükség nem volt rá, mert minden hétvégén látom őket a tévében.

Nyolcvan percig birtokolták a labdát a vendégek, de ebben a meccsben így is több volt. A világ egyik legjobb csapata ellen is tudtunk futballozni, ezt tovább tudjuk vinni és ez is bizonyítja, hogy hinni kell abban, hogy a világ legjobbjaival is fel tudjuk venni a harcot. Le a kalappal a srácok előtt, óriásit melóztak!” – értékelt Tóth Balázs.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Toma78
2025. szeptember 10. 00:10
Kár érte nem játszottunk jól, de valamit vissza kaptunk volna a sorstól abból amit Írországban az a náci féreg elvett tőlünk! 🇭🇺👍🇭🇺
Válasz erre
0
0
herden100
2025. szeptember 10. 00:07
❤️❤️❤️ 🤍🤍🤍 💚💚💚
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!