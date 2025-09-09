Magyarország–Portugália: a duplázó Varga nem hibáztatja a társait, a bravúrokat bemutató Tóth aludni sem tudott – reakciók a portugálok elleni vereségre

Varga Barnabás duplázott, így még fájóbb, hogy sárga lapot kapott a második félidőben és a következő fordulóban nem léphet majd pályára eltiltása miatt. Az M4 Sportnak így értékelt a lefújás után:

„Nem kellett volna hátul játszani az utolsó percekben, mert a portugálok könyörtelenül kihasználták a hibánkat a labdaszerzés után, de nem hibáztatom a társakat. A góljaimnak örülök, de ez is kevés volt.