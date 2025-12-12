Ft
Ft
7°C
4°C
Ft
Ft
7°C
4°C
12. 12.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
UEFA Európa-Liga Robbie Keane Fradi Varga Barnabás Ferencváros FTC

Varga és a többiek: ki fog gólt lőni a Fradiban, ha a válogatott csatár a télen eligazol?

2025. december 12. 16:30

Nem meglepő módon Varga Barnabás volt az FTC házi gólkirálya az Európa-ligában. A Ferencváros veretlenül, már biztos továbbjutóként várhatja a sorozat januári folytatását.

2025. december 12. 16:30
null
Murányi Domonkos

A Rangers elleni siker után itt az ideje mérlegre helyezni a Ferencváros labdarúgócsapatának idei, 2025-ös naptári évre vonatkozó teljesítményét a második számú kontinentális kupasorozatban, az Európa-ligában. A zöld-fehérek hat győzelemmel, két döntetlennel és két vereséggel zárták az évet, ősszel pedig – mint azt már többször is „megénekeltük” – veretlenek maradtak az El-ben.

Fradi, Ferencváros, FTC, Európa-liga, Rangers, Groupama Aréna
A Ferencváros veretlenül, már biztos továbbjutóként várhatja az Európa-liga januári folytatását / Fotó: MTI / Vasvári Tamás

Robbie Keane-t az év legelején, január 6-án nevezték ki az FTC vezetőedzőjének, vagyis az idén már az összes európai kupameccsen ő ült a kispadon a népligetieknél. Az első erőpróbáján az akkor még többek között Raul Gustavóval (aki azóta már a New York City FC játékosa), Mohamed Ali Ben Romdannal (Al-Ahli), Adama Traoréval (Al-Ula) és Kady Borgesszel (Qarabag) felálló magyar bajnok sima, 2–0-s vereséget szenvedett a német Bundesliga akkori egyik élcsapatától, az Eintracht Frankfurttól – melynek második gólját a fél évvel később Liverpoolba szerződő Hugo Ekitiké szerezte –, majd egy hétre rá 4–3-ra megverte itthon a holland AZ Alkmaart, ezzel a tabella 17. helyezettjeként kiharcolta a továbbjutást az egyenes kieséses szakaszba.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé
Tovább a cikkhezchevron

Ferencváros–AZ Alkmaar 4–3

 

A playoffkörben a Fradi itthon Mohammed Abu Fani találatával 1–0-re legyőzte a Viktoria Plzent, a csehországi visszavágón azonban 3–0-ra kikapott, így a legjobb 24 között búcsúzott az El legutóbbi kiírásától.

Viktoria Plzen–Ferencváros 3–0

 

A Ferencváros az NB I aranyérmeseként idén is Bajnokok Ligája selejtezőjében kezdte meg a nemzetközi szereplését, az örmény Noah-t (2–1, 4–3) és a bolgár Ludogorecet (0–0, 3–0) ki is ejtette, a rájátszásban viszont alulmaradt az azeri Qarabaggal szemben (1–3, 3–2), így az Európa-liga főtábláján folytathatta, ott pedig minden várakozást felülmúlva teljesített az ősszel.

A Fradi a ligaszakaszt a Plzen elleni meccsel kezdte (sorozatban a harmadik El-mérkőzését vívta a cseh csapattal), amelyen Cebrail Makreckis kiállítása miatt már az első félidő végén tíz főre fogyatkozott, de a hosszabbításban több mint ötvenpercnyi emberhátrány után is sikerült egyenlítenie Alekszandar Pesics fejesével – ezt a döntetlent akkor a ferencvárosi szurkolók (teljes joggal) győzelemként ünnepelték.

Ferencváros–Viktoria Plzen 1–1

 

A második fordulóban az FTC 1–0-ra nyert a belga bajnokságban jelenleg nyolcadik helyen álló Genk vendégeként Varga Barnabás fejesével, majd a harmadik körben vert helyzetből felállva a Salzburg otthonában is nyert (3–2) – így máris több győzelmet jegyzett idegenben, mint az előző idényben.

Salzburg–Ferencváros 2–3

 

Az addigi szereplés és teljesítmény fényében a Fradira a negyedik fordulóban egy kötelező hazai győzelem várt, s ennek eleget is tett a bolgár Ludogoreccel szemben (3–1), majd jött az egyik legnehezebb meccs, a sztárjátékosok garmadájával felálló török Fenerbahce elleni idegenbeli meccs, amelyen a zöld-fehérek bravúros, 1–1-es döntetlent értek el.

Fenerbahce–Ferencváros 1–1

 

Ezeket a találkozókat követte csütörtökön a Rangers elleni 2–1-es siker, melynek köszönhetően a Ferencváros megőrizte hatodik helyét a tabellán, és immár biztos, hogy továbbjut az egyenes kieséses szakaszba – már csak az a kérdés, hogy az automatikusan nyolcaddöntőt érő első nyolc pozíció valamelyikét sikerül-e megcsípni. 

Robbie Keane-nek a – a BL-selejtezőket is beleszámítva – a skót csapat elleni volt a tizedik győztes nemzetközi kupameccse a Fradival, ezzel utolérte a klub vonatkozó edzői örökrangsorában Nyilasi Tibort.

Ferencváros–Rangers 2–1

Ki fog gólt lőni a Ferencvárosban, ha Varga elmegy?

Az idei tíz Európa-liga-mérkőzésen Varga Barnabás volt az FTC házi gólkirálya öt találattal, Ben Romdan kétszer volt eredményes (mindkétszer az Alkmaar elleni 4–3-as siker alkalmával), míg 

  • Adama Traoré, 
  • Abu Fani, 
  • Pesics, 
  • Kristoffer Zachariassen, 
  • Bamidele Yusuf, 
  • Gabi Kanikovszki, 
  • Cadu, 
  • Lenny Joseph és
  • Ötvös Bence 

egyszer-egyszer talált be.

AZ EURÓPA-LIGA GÓLLÖVŐLISTÁJÁNAK ÉLCSOPORTJA A 2025–2026-OS IDÉNYBEN
1. Petar Sztanics (Ludogorec) 6 gól
2. Hamza Igaman (Lille) 4
Igor Jesus (Nottingham Forest) 4
Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce) 4
Karol Swiderski (Panathinaikosz) 4
Talisca (Fenerbahce) 4
Corentin Tolisso (Olympiaue Lyon) 4
VARGA BARNABÁS (FERENCVÁROS) 4

Forrás: uefa.com

Vargán és a már távozó Ben Romdanon kívül tehát nincs másik Fradi-játékos, aki egynél több gólt szerzett volna az El-ben, ami a jövőre nézve abban az esetben lehet problémás, ha esetleg a kiváló formában futballozó Varga a télen elhagyná a Ferencvárost. Őt egy az egyben minden bizonnyal nagyon nehéz lenne pótolnia a vezetőségnek. De a szurkolóknak ezzel most még talán nem kell törődniük, hanem élvezniük kell az újabb győzelem ízét, és azt, hogy az FTC az európai porondon történelmi őszt produkált. A magyar rekordbajnok ugyanis már most több pontot gyűjtött össze, mint a legutóbbi kiírásban nyolc forduló alatt (14 a 12-vel szemben), és veretlenül várhatja a januári folytatást, melyben előbb itthon a görög Panathinaikosz (január 22.), majd idegenben az angol Premier League-ben szereplő Nottingham Forest (január 29.) lesz az ellenfele.

Nyitókép: MTI / Vasvári Tamás

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!