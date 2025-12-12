Varga és a többiek: ki fog gólt lőni a Fradiban, ha a válogatott csatár a télen eligazol?

„Gyakorlatilag agyonnyomtuk őket” – Kubatov Gábor ezt egy ideig nem fogja elfelejteni
Üzent a Fradi elnöke.
Nem meglepő módon Varga Barnabás volt az FTC házi gólkirálya az Európa-ligában. A Ferencváros veretlenül, már biztos továbbjutóként várhatja a sorozat januári folytatását.
A Rangers elleni siker után itt az ideje mérlegre helyezni a Ferencváros labdarúgócsapatának idei, 2025-ös naptári évre vonatkozó teljesítményét a második számú kontinentális kupasorozatban, az Európa-ligában. A zöld-fehérek hat győzelemmel, két döntetlennel és két vereséggel zárták az évet, ősszel pedig – mint azt már többször is „megénekeltük” – veretlenek maradtak az El-ben.
Robbie Keane-t az év legelején, január 6-án nevezték ki az FTC vezetőedzőjének, vagyis az idén már az összes európai kupameccsen ő ült a kispadon a népligetieknél. Az első erőpróbáján az akkor még többek között Raul Gustavóval (aki azóta már a New York City FC játékosa), Mohamed Ali Ben Romdannal (Al-Ahli), Adama Traoréval (Al-Ula) és Kady Borgesszel (Qarabag) felálló magyar bajnok sima, 2–0-s vereséget szenvedett a német Bundesliga akkori egyik élcsapatától, az Eintracht Frankfurttól – melynek második gólját a fél évvel később Liverpoolba szerződő Hugo Ekitiké szerezte –, majd egy hétre rá 4–3-ra megverte itthon a holland AZ Alkmaart, ezzel a tabella 17. helyezettjeként kiharcolta a továbbjutást az egyenes kieséses szakaszba.
Ferencváros–AZ Alkmaar 4–3
A playoffkörben a Fradi itthon Mohammed Abu Fani találatával 1–0-re legyőzte a Viktoria Plzent, a csehországi visszavágón azonban 3–0-ra kikapott, így a legjobb 24 között búcsúzott az El legutóbbi kiírásától.
Viktoria Plzen–Ferencváros 3–0
A Ferencváros az NB I aranyérmeseként idén is Bajnokok Ligája selejtezőjében kezdte meg a nemzetközi szereplését, az örmény Noah-t (2–1, 4–3) és a bolgár Ludogorecet (0–0, 3–0) ki is ejtette, a rájátszásban viszont alulmaradt az azeri Qarabaggal szemben (1–3, 3–2), így az Európa-liga főtábláján folytathatta, ott pedig minden várakozást felülmúlva teljesített az ősszel.
A Fradi a ligaszakaszt a Plzen elleni meccsel kezdte (sorozatban a harmadik El-mérkőzését vívta a cseh csapattal), amelyen Cebrail Makreckis kiállítása miatt már az első félidő végén tíz főre fogyatkozott, de a hosszabbításban több mint ötvenpercnyi emberhátrány után is sikerült egyenlítenie Alekszandar Pesics fejesével – ezt a döntetlent akkor a ferencvárosi szurkolók (teljes joggal) győzelemként ünnepelték.
Ferencváros–Viktoria Plzen 1–1
A második fordulóban az FTC 1–0-ra nyert a belga bajnokságban jelenleg nyolcadik helyen álló Genk vendégeként Varga Barnabás fejesével, majd a harmadik körben vert helyzetből felállva a Salzburg otthonában is nyert (3–2) – így máris több győzelmet jegyzett idegenben, mint az előző idényben.
Salzburg–Ferencváros 2–3
Az addigi szereplés és teljesítmény fényében a Fradira a negyedik fordulóban egy kötelező hazai győzelem várt, s ennek eleget is tett a bolgár Ludogoreccel szemben (3–1), majd jött az egyik legnehezebb meccs, a sztárjátékosok garmadájával felálló török Fenerbahce elleni idegenbeli meccs, amelyen a zöld-fehérek bravúros, 1–1-es döntetlent értek el.
Fenerbahce–Ferencváros 1–1
Ezeket a találkozókat követte csütörtökön a Rangers elleni 2–1-es siker, melynek köszönhetően a Ferencváros megőrizte hatodik helyét a tabellán, és immár biztos, hogy továbbjut az egyenes kieséses szakaszba – már csak az a kérdés, hogy az automatikusan nyolcaddöntőt érő első nyolc pozíció valamelyikét sikerül-e megcsípni.
Robbie Keane-nek a – a BL-selejtezőket is beleszámítva – a skót csapat elleni volt a tizedik győztes nemzetközi kupameccse a Fradival, ezzel utolérte a klub vonatkozó edzői örökrangsorában Nyilasi Tibort.
Ferencváros–Rangers 2–1
Az idei tíz Európa-liga-mérkőzésen Varga Barnabás volt az FTC házi gólkirálya öt találattal, Ben Romdan kétszer volt eredményes (mindkétszer az Alkmaar elleni 4–3-as siker alkalmával), míg
egyszer-egyszer talált be.
AZ EURÓPA-LIGA GÓLLÖVŐLISTÁJÁNAK ÉLCSOPORTJA A 2025–2026-OS IDÉNYBEN
1. Petar Sztanics (Ludogorec) 6 gól
2. Hamza Igaman (Lille) 4
Igor Jesus (Nottingham Forest) 4
Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce) 4
Karol Swiderski (Panathinaikosz) 4
Talisca (Fenerbahce) 4
Corentin Tolisso (Olympiaue Lyon) 4
VARGA BARNABÁS (FERENCVÁROS) 4
Vargán és a már távozó Ben Romdanon kívül tehát nincs másik Fradi-játékos, aki egynél több gólt szerzett volna az El-ben, ami a jövőre nézve abban az esetben lehet problémás, ha esetleg a kiváló formában futballozó Varga a télen elhagyná a Ferencvárost. Őt egy az egyben minden bizonnyal nagyon nehéz lenne pótolnia a vezetőségnek. De a szurkolóknak ezzel most még talán nem kell törődniük, hanem élvezniük kell az újabb győzelem ízét, és azt, hogy az FTC az európai porondon történelmi őszt produkált. A magyar rekordbajnok ugyanis már most több pontot gyűjtött össze, mint a legutóbbi kiírásban nyolc forduló alatt (14 a 12-vel szemben), és veretlenül várhatja a januári folytatást, melyben előbb itthon a görög Panathinaikosz (január 22.), majd idegenben az angol Premier League-ben szereplő Nottingham Forest (január 29.) lesz az ellenfele.
