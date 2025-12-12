Varga és a többiek: ki fog gólt lőni a Fradiban, ha a válogatott csatár a télen eligazol?

A Rangers elleni siker után itt az ideje mérlegre helyezni a Ferencváros labdarúgócsapatának idei, 2025-ös naptári évre vonatkozó teljesítményét a második számú kontinentális kupasorozatban, az Európa-ligában. A zöld-fehérek hat győzelemmel, két döntetlennel és két vereséggel zárták az évet, ősszel pedig – mint azt már többször is „megénekeltük” – veretlenek maradtak az El-ben.

A Ferencváros veretlenül, már biztos továbbjutóként várhatja az Európa-liga januári folytatását / Fotó: MTI / Vasvári Tamás

Robbie Keane-t az év legelején, január 6-án nevezték ki az FTC vezetőedzőjének, vagyis az idén már az összes európai kupameccsen ő ült a kispadon a népligetieknél. Az első erőpróbáján az akkor még többek között Raul Gustavóval (aki azóta már a New York City FC játékosa), Mohamed Ali Ben Romdannal (Al-Ahli), Adama Traoréval (Al-Ula) és Kady Borgesszel (Qarabag) felálló magyar bajnok sima, 2–0-s vereséget szenvedett a német Bundesliga akkori egyik élcsapatától, az Eintracht Frankfurttól – melynek második gólját a fél évvel később Liverpoolba szerződő Hugo Ekitiké szerezte –, majd egy hétre rá 4–3-ra megverte itthon a holland AZ Alkmaart, ezzel a tabella 17. helyezettjeként kiharcolta a továbbjutást az egyenes kieséses szakaszba.