Rapid Wien–ETO: a győriek úgy érzik, nyomot hagytak Európában és maguk mögé állították az országot

Rapid Wien–ETO: nagyot küzdöttek a győriek, de Bolláék jutottak a Konferencia-liga főtáblájára
Egyetlen gól hiányzott a hosszabbításhoz.
A győriek európai menetelése Bécsben egy 2–0-s vereséggel ért véget. A Rapid Wien–ETO után Borbély Zoltán vezetőedző mellett Vitális Milán és az osztrákok magyar játékosa, Bolla Bendegúz értékelt.
„Rengeteg munkát tettünk ebbe a menetelésbe, sikerült magunk mögé állítani az egész várost, ha nem az országot” – mondta el a győriek vezetőedzője, Borbély Balázs a Rapid Wien–ETO után, ahol csapata 2–0-ra kikapott a Konferencia-liga selejtezőjének rájátszásában, így nem jutott története során először európai kupasorozat főtáblájára.
Ezt is ajánljuk a témában
Egyetlen gól hiányzott a hosszabbításhoz.
Valóban, a Győr története, a nagymúltú, négyszeres magyar bajnok csapaté, melyet 2015-ben visszasoroltak a harmadosztályba, majd 9 évvel később jutott vissza az élvonalba, mindenkit megérintett. Első NB I-es szezonjában rögtön negyedik lett a gárda, majd tündérmesébe illő menetelésbe kezdett a nyáron – és nem sok választotta el attól, hogy a svéd AIK után még egy erősebb csapatot legyőzve bejusson a Konferencia-liga főtáblájára. Illetve egyszer le is győzte a Rapid Wient, ami önmagában óriási bravúr, de az egygólos előny kevésnek bizonyult, az osztrákok kettővel nyertek hazai pályán.
Az ETO egyik alapembere, Vitális Milán, aki a héten Marco Rossitól a válogatott keretébe is meghívót kapott, reálisan értékelt az újságírók előtt a visszavágó után.
Ezt is ajánljuk a témában
„Bárki más is megteheti, hogy föláldozza magát a közjó és a társai érdekében.”
„Azt a pár helyzetet, amit nagy ritkán sikerült kialakítanunk, nem sikerült gólra váltanunk. Volt bravúr is a kapusuk részéről, ugyanakkor érezhető volt, hogy ők meccsben voltak, mert pályára léptek a hétvégén. Persze, ez nem kifogás, nekünk is fel kellett volna pörögnünk az elő félidőben. Úgy gondolom, hogy az eredményesebb és a jobb csapat jutott tovább, úgyhogy gratulálok neki.”
Adódik hát a kérdés: jobb lett volna, ha a győriek sem halasztják el a hétvégi bajnokijukat?
Én személy szerint örültem volna neki, ha mi is játszunk a hétvégén, ugyanakkor mi meg így rápihentünk, ami annyira nem látszódott a mai mérkőzésen, főleg az első félidő intenzitásában.
Ha belőjük az egyik helyzetünket abból a párból, akkor lehetett volna esélyünk. Szerintem már az is hatalmas dolog, hogy idáig eljutottunk, úgyhogy büszkék lehetünk magunkra, persze most még nagy a csalódottság.”
Az Alianz Stadionban félelmetes hangulat fogadta a 20 ezer osztrák részéről a magyar csapatot – igaz a közel 2 ezer győri szurkoló is kitett magáért.
Ezt is ajánljuk a témában
Tényleg nagy a barátság.
„Már többször tapasztaltunk meg komoly hangulatot, de ez talán azoknál is nagyobb volt.
Ez persze nem zavarhatott meg minket, de tény, hogy szurkolás szempontjából ez volt az egyik leghangulatosabb mérkőzés, amin valaha pályára léptem.
Ugyanakkor inkább az van most bennem, hogy kiestünk… Hatalmas dolog, hogy ennyien érdeklődtek utánunk Győrben. A szurkolóinkon aztán nem múlt semmi, hatalmas köszönet nekik azért, hogy végig kísértek minket az európai menetelés során. Bízom benne, hogy majd a bajnoki mérkőzéseinken is ennyien lesznek.”
Kíváncsiak voltunk arra is, mire fog legszívesebben visszaemlékezni a nagy menetelésből.
„A csapat sikerességére, és arra, hogy a szurkolók ilyen mértékben támogattak, végig kísértek minket. Ebből lehet tanulni, ezt lehet kamatoztatni a bajnoki és kupamérkőzésekre, valamint akár jövőre Európában is.
Nem sikerült belőnünk a hosszabbításhoz a gólt, de itt voltunk, szerintem nyomot hagytuk Európában konkrétan egy év után, hatalmas dolog, hogy eddig meneteltünk.”
A Rapid magyar védőjével, Bolla Bendegúzzal pedig jövő héttől csapattársak lesznek a válogatottban.
„Lehet, hogy szóba fog kerülni köztünk a meccs, de tiszteljük egymást, azért nem fogjuk emlegetni. Biztosan beszélünk róla egy kicsit, de inkább csak gratulálni fogok neki és sok sikert kívánni.”
Maga Bola is elárulta a találkozó után a sajtónak, hogy nem fogja zrikálni Vitálist a meccs miatt az edzőtáborban.
„Nem, nem vagyok olyan. Biztos beszélünk majd róla pár szót, már a találkozó után is gratuláltam neki, mert tényleg nagyon jó játékos, remek teljesítményt nyújtott, kiemelkedik a csapatából. Bízom benne, hogy a későbbiekben a válogatottnak is nagy hasznára lehet majd. Számítottunk rá, hogy nehéz meccs vár ránk, mert a Győr egygólos előnyről várta a visszavágót, így tudtuk, hogy nem adja könnyen magát. Amit elterveztünk, hogy rögtön az elején gólt szerezzünk, összejött, és nagy lökést adott a csapatnak. Küzdöttünk, hajtottunk, próbáltunk helyzeteket kialakítani. Örülök, hogy a második félidőben még egyet tudtunk rúgni.”
És ugye Bolláék játszottak hétvégén bajnokit Ausztriában…
„Pont beszéltem Milánnal erről az előző meccs után, mondta, hogy ők nem játszanak. Mondtam, hogy mi igen, és nekünk szerintem jobban esik, ha ritmusban maradunk, nem pihenünk.
Már az előző szezonban is hozzá voltunk szokva a heti két meccshez, úgyhogy nekünk ez jót tett, főleg, hogy győztes találkozó után jöttünk.”
A Mandiner arról is kérdezte, nagy volt-e a nyomás rajtuk amiatt, hogy elvárás tőlük a főtáblára jutás.
„Pont azt beszéltük a srácokkal a meccs előtt, ne nyomásként fogjuk fel, hanem egy lehetőségként, hogy itt vagyunk ennek a kapujában, és kiharcolhatjuk a célunkat. Ilyen közönség előtt, ilyen hangulatban az a minimum, hogy csúnya szóval szólva megdöglünk a pályán. Ez sikerült, örülök, hogy gólokkal is párosult és megfordítottuk a párharcot.”
Végül beszélt a saját teljesítményéről is.
„Nyilván jó lett volna gólt szerezni, de tényleg a csapat az első, az a legfontosabb, hogy nyertünk. Kicsit mindig kritikus vagyok magammal szemben, most sem voltam teljesen elégedett, van még hová fejlődni a szabadrúgásokkal kapcsolatban és védekezésben, támadásban is. De rajta vagyok, úgy gondolom, jó formában is vagyok, örülök, hogy így várom a válogatottat.”
Az ETO kiesésével eldőlt, hogy továbbra is 3 magyar csapat van, amelyik valaha eljutott európai kupasorozat főtáblájára:
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor