Rapid Wien–ETO: a győriek úgy érzik, nyomot hagytak Európában és maguk mögé állították az országot

„Már többször tapasztaltunk meg komoly hangulatot, de ez talán azoknál is nagyobb volt.

Ez persze nem zavarhatott meg minket, de tény, hogy szurkolás szempontjából ez volt az egyik leghangulatosabb mérkőzés, amin valaha pályára léptem.

Ugyanakkor inkább az van most bennem, hogy kiestünk… Hatalmas dolog, hogy ennyien érdeklődtek utánunk Győrben. A szurkolóinkon aztán nem múlt semmi, hatalmas köszönet nekik azért, hogy végig kísértek minket az európai menetelés során. Bízom benne, hogy majd a bajnoki mérkőzéseinken is ennyien lesznek.”

Kíváncsiak voltunk arra is, mire fog legszívesebben visszaemlékezni a nagy menetelésből.

„A csapat sikerességére, és arra, hogy a szurkolók ilyen mértékben támogattak, végig kísértek minket. Ebből lehet tanulni, ezt lehet kamatoztatni a bajnoki és kupamérkőzésekre, valamint akár jövőre Európában is.

Nem sikerült belőnünk a hosszabbításhoz a gólt, de itt voltunk, szerintem nyomot hagytuk Európában konkrétan egy év után, hatalmas dolog, hogy eddig meneteltünk.”

Rapid Wien–ETO: Bolla nem fogja zrikálni Vitálist

A Rapid magyar védőjével, Bolla Bendegúzzal pedig jövő héttől csapattársak lesznek a válogatottban.

„Lehet, hogy szóba fog kerülni köztünk a meccs, de tiszteljük egymást, azért nem fogjuk emlegetni. Biztosan beszélünk róla egy kicsit, de inkább csak gratulálni fogok neki és sok sikert kívánni.”

Maga Bola is elárulta a találkozó után a sajtónak, hogy nem fogja zrikálni Vitálist a meccs miatt az edzőtáborban.

„Nem, nem vagyok olyan. Biztos beszélünk majd róla pár szót, már a találkozó után is gratuláltam neki, mert tényleg nagyon jó játékos, remek teljesítményt nyújtott, kiemelkedik a csapatából. Bízom benne, hogy a későbbiekben a válogatottnak is nagy hasznára lehet majd. Számítottunk rá, hogy nehéz meccs vár ránk, mert a Győr egygólos előnyről várta a visszavágót, így tudtuk, hogy nem adja könnyen magát. Amit elterveztünk, hogy rögtön az elején gólt szerezzünk, összejött, és nagy lökést adott a csapatnak. Küzdöttünk, hajtottunk, próbáltunk helyzeteket kialakítani. Örülök, hogy a második félidőben még egyet tudtunk rúgni.”

És ugye Bolláék játszottak hétvégén bajnokit Ausztriában…

„Pont beszéltem Milánnal erről az előző meccs után, mondta, hogy ők nem játszanak. Mondtam, hogy mi igen, és nekünk szerintem jobban esik, ha ritmusban maradunk, nem pihenünk.

Már az előző szezonban is hozzá voltunk szokva a heti két meccshez, úgyhogy nekünk ez jót tett, főleg, hogy győztes találkozó után jöttünk.”

A Mandiner arról is kérdezte, nagy volt-e a nyomás rajtuk amiatt, hogy elvárás tőlük a főtáblára jutás.

„Pont azt beszéltük a srácokkal a meccs előtt, ne nyomásként fogjuk fel, hanem egy lehetőségként, hogy itt vagyunk ennek a kapujában, és kiharcolhatjuk a célunkat. Ilyen közönség előtt, ilyen hangulatban az a minimum, hogy csúnya szóval szólva megdöglünk a pályán. Ez sikerült, örülök, hogy gólokkal is párosult és megfordítottuk a párharcot.”

Végül beszélt a saját teljesítményéről is.

„Nyilván jó lett volna gólt szerezni, de tényleg a csapat az első, az a legfontosabb, hogy nyertünk. Kicsit mindig kritikus vagyok magammal szemben, most sem voltam teljesen elégedett, van még hová fejlődni a szabadrúgásokkal kapcsolatban és védekezésben, támadásban is. De rajta vagyok, úgy gondolom, jó formában is vagyok, örülök, hogy így várom a válogatottat.”

Az ETO kiesésével eldőlt, hogy továbbra is 3 magyar csapat van, amelyik valaha eljutott európai kupasorozat főtáblájára:

a Ferencváros

a Debrecen

és a Videoton

