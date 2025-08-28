Rapid Wien–ETO: „Ferencváros, Ferencváros” – a Fradit éltették a Győr meccsén a bécsi szurkolók (VIDEÓ)

Rapid Wien–ETO: gyorsan megszerezte a vezetést a hazai csapat
Hosszabbításra áll a párharc.
A Rapid Wien szurkolói a bécsi, ETO FC elleni Konferencia-liga selejtező visszavájón a Fradit éltették. Nézze meg a Rapid Wien–ETO meccs előtti jelenetet videón!
Nagy meglepetés nincs abban, hogy a Rapid Wien szurkolói a Ferencvárost éltették, ugyanis a két klub szurkolói régi barátságot ápolnak egymással. Nézze meg videónkon, ahogy a bécsi csapat ultrái azt zúgják az Rapid Wien–ETO előtt, hogy „Ferencváros, Ferencváros!”
A meccset ITT követheti élő, szöveges tudósításunk segítségével.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor