Rapid Wien–ETO: „Ferencváros, Ferencváros” – a Fradit éltették a Győr meccsén a bécsi szurkolók (VIDEÓ)

Nagy meglepetés nincs abban, hogy a Rapid Wien szurkolói a Ferencvárost éltették, ugyanis a két klub szurkolói régi barátságot ápolnak egymással. Nézze meg videónkon, ahogy a bécsi csapat ultrái azt zúgják az Rapid Wien–ETO előtt, hogy „Ferencváros, Ferencváros!”

