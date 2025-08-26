Marco Rossi: A válogatott játékosai vegyenek példát arról, ahogy Szoboszlai elvégzi a piszkos munkát is!

„Bár nem beszéltem egyikük edzőjével sem, de vélhetően azért bíznak meg bennük védőként is, mert olyan játékosok, akik nagyon dinamikusak. Dominik Newcastle-ben az első negyven percben csak védekezett, de bizonyította, hogy ehhez is kitűnő kondícióban van.

Ez megerősítette azt, amit már régóta mondok: Szoboszlai példa kell, hogy legyen válogatott csapattársai számára. Az angol bajnokságban is értékelik benne azt, hogy elvégzi a piszkos munkát a pályán. Ha egy ilyen adottságokkal rendelkező játékos is hajlandó erre, akkor bárki más is megteheti, hogy föláldozza magát a közjó és a társai érdekében.”

Ezután kerültek szóba az újoncok. A Ferencváros középpályása, Ötvös Bence is bekerült a keretbe, aki egyébként a múlt héten a Qarabag elleni Bajnokok Ligája-selejtező mérkőzésen sérülést szenvedett.

„Ahogy láthatták, kicsit bővebb most a keretünk a szokásosnál, pont azért, hogy megnézzük, ki, milyen kondiban van, köztük például Ötvös.

Beszéltünk a Fradi orvosi csapatával, azt mondták, hogy elutazik Bakuba, akár játszhat is a BL-visszavágón, vagyis úgy tűnik, a sérülése nem olyan súlyos, mint amilyennek látszott.

Régóta ismerjük őt, már a Kisvárda és a Paks játékosaként is figyelemmel követtük. Meggyőzött minket az a képessége, hogy a Fradiban sokkal nagyobb nyomás mellett is hozza ugyanazt a nyugodt játékot. És hát a válogatottban még ennél is nagyobb lesz a nyomás…”

A Paks csatáráról, Tóth Barnáról is elmondta Rossi, hogy már régóta figyeli.

„Nagyon jól kezdett idén, főleg a nemzetközi meccseken. Fontos, hogy a fizikai adottságai nagyjából megegyeznek Varga Barnáéval, aki ugyan megtalálta régi, jó formáját, de azt látjuk, hogy a Fradiban is nehezen tud végig játszani kilencven percet. Ha például Dublinban kénytelenek leszünk lecserélni, akkor jó szolgálatot tehet Tóth fizikuma.”

A Puskás Akadémia támadója, Lukács Dániel is egy másik csatárt tud helyettesíteni a kapitány szerint, méghozzá a keretből kimaradó Csoboth Kevint.

„Jól kezdett idén Felcsúton, folyamatosan a kapu előtt van. Csoboth Kevint legnagyobb sajnálatomra nem tudtam behívni, mert egyáltalán nem játszik, így döntenem kellett. Lukács áll legközelebb a tulajdonságaihoz. A harmadik újonc támadó, Molnár Rajmund is sok gólt rúg, bár nyilván figyelembe kell venni, hogy most milyen szintű ellenfelek várak ránk. A legtehetségesebb szélső támadók közé tartozik Magyarországon, a folytonosság és a stabilitás szempontjából kell még előrébb lépnie. Reméljük, mindhárom támadó folytatni tudja ezt a formát a válogatottban is.”

Az is felmerült, hogy Gulácsi Péter visszavonulásával mi a helyzet kapusposzton? A keretbe most nem meglepő módon

Dibusz Dénes

Szappanos Péter

és Tóth Balázs került be.

„Kulcsfontosságú poszt minden csapatban.

Értelemszerűen a közelmúltban egyértelmű volt a hierarchia, most viszont van egy kis kérdőjel, amit még az ír meccs előtt meg fogok oldani.

Mögöttük ott vannak a fiatalok is Pécsi Ármin és Yaakobishvili Áron személyében, de nekik még idő kell, illetve inkább lehetőség a csapatukban, így jelenleg a behívott három hálóőr nyújtja a legnagyobb garanciát.”

Végül arra a kérdésre is válaszolt, hogy vajon az első két meccs sorsdöntő lehet-e a világbajnoki kvalifikáció szempontjából?

„Az írek elleni meccs nagyon fontos lesz, ha nem is sorsdöntő még, de kétség kívül nagyon fontos. Talán még fontosabb, mint a portugálok elleni találkozó. Már rögtön az első meccsen kénytelenek leszünk a lehető legjobban teljesíteni, tudatában a versenysorozat tétjének.”

A magyar válogatott jövő hétfőn (szeptember 1.) kezdi meg a felkészülést Telkiben az első két világbajnoki selejtezőre. Az írekkel szeptember 6-án, idegenben csapnak össze a mieink, míg a portugálok elleni mérkőzésre három nappal később, szeptember 9-én hazai pályán, a telt házas Puskás Arénában kerül sor.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE A SZEPTEMBERI VB-SELEJTEZŐKRE

KAPUSOK: Dibusz Dénes (Ferencváros), Szappanos Péter (Puskás Akadémia), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

VÉDŐK: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia), Loic Nego (Le Havre – Franciaország), Orbán Willi (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paks), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország), Szalai Gábor (Ferencváros)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: Csongvai Áron (AIK – Svédország), Dárdai Bence (Wolfsburg – Németország), Ötvös Bence (Ferencváros), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool – Anglia), Tóth Alex (Ferencváros), Vitális Milán (ETO FC)

TÁMADÓK: Gruber Zsombor (Ferencváros), Lukács Dániel (Puskás Akadémia), Molnár Rajmund (MTK Budapest), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paks), Varga Barnabás (Ferencváros)

Nyitókép: MLSZ