„Minden mérkőzésen lehet esélyünk a pontszerzésre” – Dibusz Dénes is elmondta véleményét az El-sorsolásról

Kezdődhet az újabb kaland: sorsoltak az Európa-ligában, BEK-győztes ellenfelet is kapott a Ferencváros
Isztambulban rendezik az Európa-liga döntőjét, a Fradi biztosan utazik a török nagyvárosba. „Magyaros” rangadót rendeznek a Konferencia-ligában.
A Ferencváros kapusa, Dibusz Dénes és sportigazgatója, Hajnal Tamás is elmondta véleményét az Európa-liga sorsolásáról.
Mint beszámoltunk róla, pénteken sorsolták az Európa-liga főtáblájának párharcait, így eldőlt, hogy melyik 8 csapattal mérkőzik meg idén, illetve a jövő év elején a magyar bajnok Ferencváros.
Ezt is ajánljuk a témában
Isztambulban rendezik az Európa-liga döntőjét, a Fradi biztosan utazik a török nagyvárosba. „Magyaros” rangadót rendeznek a Konferencia-ligában.
Eszerint a Fradi a Groupama Arénában találkozik a skót Glasgow Rangersszel, a cseh Viktoria Plzennel, a bolgár Ludogoreccel és a görög Panathinaikosszal. Vendégségbe megy az osztrák Red Bull Salzburghoz, a török Fenerbahcéhoz, az angol Nottingham Foresthez és a belga Genkhez.
Az FTC elnökének, Kubatov Gábornak a véleményét már mutattuk a sorsolásról, most következzen a kapus, Dibusz Dénes és a sportigazgató, Hajnal Tamás, akik a klub hivatalos honlapjának nyilatkoztak.
Ezt is ajánljuk a témában
Nehéz vele nem egyet érteni.
„Jó ellenfeleket kaptunk” – kezdte Dibusz. – „Biztosan lesznek hangulatos túrák, gondolok itt elsősorban a Fenerbahce és a Nottingham Forest elleni meccsekre. Viszont annak örülünk, hogy több olyan csapattal is játszunk majd hazai pályán, amelyeket jól ismerünk, ezek közé tartozik a Ludogorec és a Plzen is, de említhetném a Genket is, amellyel izgalmas párharcokat vívtunk itthon és idegenben is néhány éve a Konferencia-ligában.
A célunk egyértelmű, mindenképpen szeretnénk tavasszal is folytatni a nemzetközi kupában”
– tette hozzá csapatkapitány.
Hajnal Tamás is nagyon pozitív volt az ellenfelek láttán.
„Nagyon vegyes csoport, különböző futballkultúrákkal rendelkező nemzetek csapatai ellen játszunk. Ott lesz majd a Premier League-ben szereplő Nottingham Forest, amely az elmúlt években nagy fejlődésen megy keresztül, de ellátogat hozzánk a brit foci másik jeles képviselője, a Glasgow Rangers is. A Panathinaikoszről és a Fenerbahcéról tudjuk, hogy a szurkolóik milyen tüzes hangulatot varázsolhatnak a stadionban, akár idegenben, vagy hazai pályán.
Sportszakmai szempontból olyan kihívások, megmérettetések várnak ránk, melyek során esélyünk lehet a pont, pontok szerzésére minden mérkőzésen.
Ehhez viszont mindig nagyon jó teljesítményre lesz szükség, adott esetben a szerencsére is. Főleg a Groupama Arénában, amely az elmúlt években nagyon jó erődítmény volt. Annak, hogy sorozatban már hetedszer jutottunk fel egy nemzetközi kupasorozat főtáblájára, ráadásul az Európa-liga lebonyolításával ilyen szintű csapatokkal találkozhatunk, minden szurkoló örülhet” – értékelte a sorsolást a sportigazgató.
Az Európa-liga főtáblás küzdelmei szeptember 24-25-én kezdődnek, a pontos menetrendet vasárnapig teszi közzé az UEFA.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert