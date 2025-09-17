Ft
09. 17.
szerda
Liverpool Bajnokok Ligája Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Ezért nem láthatjuk ma este Szoboszlai és Kerkez BL-rangadóját

2025. szeptember 17. 07:49

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, az angol bajnoki címvédő Liverpool szerda este az Atlético Madrid ellen kezdi meg szereplését a Bajnokok Ligájában. A mérkőzést az RTL lineárisan nem közvetíti a televízióban, így rengeteg magyar lemarad a rangadóról, vagyis a világsztár Szoboszlairól.

2025. szeptember 17. 07:49
null

Kedd este megkezdődött a Bajnokok Ligája főtáblája, ami szerda este újabb 6 mérkőzéssel folytatódik, köztük a Magyarországon legjobban várt találkozóval: a Liverpool rangadójával az Atlético Madrid ellen. Az angol bajnoki címvédő keretében Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is ott van, jó eséllyel mind a ketten pályára is léphetnek a találkozón.

Szoboszlai
Hiába keressük szerdán Szoboszlaiékat a tévében. Fotó: Darren Staples / AFP

Minden magyar futballrajongó várja hát az estét, ez az az élmény, amire évtizedek óta vágytunk, hogy egy igazi topcsapat, a végső győzelemre is esélyes gárda meghatározói magyar játékosok legyenek. A munka után nincs is más dolgunk, mint beugrani a boltba, megvenni a nassolni valót és a sört, utóbbit otthon rögtön bedobni a hűtőbe, aztán nagy izgalommal este 8 körül már be is kapcsolhatjuk a tévét, hogy nézzük a felvezető műsort.

Nos, ettől az élménytől rengeteg magyar fog elesni, ugyanis pont ugyanazzal a problémával kell szembesülnünk, mint egy évvel ezelőtt: 

az RTL lineárisan, vagyis a televízióban nem közvetíti a mérkőzést, hiába vár arra több millió magyar, csak az RTL+ streamingplatformon.

Ezzel szembesülve hiába kapcsolgatunk a Sport 1-re vagy a Sport 2-re, az első választás ugyanis nem az ország első sportcsatornájáé, így azokon a Bayern München–Chelsea-t és a PSG–Atalantát nézhetjük. Ezek sem rossz meccsek – de mégsem láthatunk rajtuk világsztár magyarokat.

Már tavaly is lemaradtunk Szoboszlaiékról

Az RTL az előző szezontól szerezte meg három évre a BL közvetítései jogait, és bár az első fordulóból még az RTL Hármon nézhettük a tévében, ahogy Szoboszlai Dominik csapata, a Liverpool 3–1-re megverte az AC Milant idegenben, a német tévétársaság ezután váratlanul bejelentette: a második fordulótól kezdve már egyáltalán nem közvetít futballmérkőzéseket a televízióban, csak online. 

Azóta egy ország marad le a Liverpool meccseiről, de aki előfizetett az RTL+-ra, az sem lehetett maradéktalanul elégedett, hiszen ígérete ellenére nem közvetítette a német társaság az alapszakasz összes mérkőzését.

Kár, hogy Szoboszlaiék nem csütörtökön játszanak az 1. fordulóban, ugyanis, mint megírtuk, ezen a napon a Sport Televízió választhat kivételesen először mérkőzést, ebből kifolyólag a tévében lesz látható a Manchester City–Napoli és a Newcastle United–FC Barcelona rangadó.

A Liverpool szerda este 9 órától fogadja az Atlético Madridot a BL 1. fordulójában.

A Bajnokok Ligája-ligaszakasz 1. fordulójának programja

Szerda
18.45: Olympiakosz (görög)–Pafosz (ciprusi)
18.45: Slavia Praha (cseh)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: Sport2)
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Atalanta (olasz) (Tv: Sport1)
21.00: Bayern München (német)–Chelsea (angol) (Tv: Sport2)
21.00: Liverpool (angol)–Atlético Madrid (spanyol)
21.00: Ajax (holland)–Internazionale (olasz)

Csütörtök
18.45: FC Bruges (belga)–Monaco (francia) (Tv: Sport2)
18.45: Köbenhavn (dán)–Bayer Leverkusen (német)
21.00: Manchester City (angol)–Napoli (olasz) (Tv: Sport1)
21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Galatasaray (török)
21.00: Sporting CP (portugál)–Kajrat Almati (kazah)
21.00: Newcastle United (angol)–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport2)

Nyitókép: Darren Staples / AFP

