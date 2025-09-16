Nem elírás: az Arsenal győzelme után Szoboszlait méltatja az angol sajtó

Szoboszlai eladásáról beszélt Slot, szerinte ennyi pénzt kapna érte a Liverpool
A magyar válogatott játékost annó 70 millió euróért vették meg Jürgen Kloppék.
Az Arsenal egy kapott gól nélküli győzelemmel rajtolt el a BL-ben. Ez azt jelenti, hogy a mostani idényben továbbra is csak Szoboszlai tudta bevenni a kapuját.
A mai napon (kedden) elrajtolt a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakasza. Az 1. forduló keddi játéknapján hat mérkőzést rendeztek, az egyik kora esti mérkőzésen az Arsenal az Athletic Bilbao vendégeként nyert. A meccs után az angol sajtó felelevenítette Szoboszlai Dominik gólját – nem véletlenül.
Az Ágyúsok nem sziporkáztak, de így is begyűjtötték a három pontot Baszkföldön. Sokáig nem született gól, aztán a cserként beállt Gabriel Martinelli úgy szerzett vezetést, hogy csupán 36 másodperce volt a pályán. A 87. percben aztán egy gólpasszt is jegyzett, a szintén kispadról beszálló Leandro Trossard-t szolgálta ki.
Az Arsenal tehát 2–0-ra nyert, ami azt jelenti, hogy kapott gól nélkül győzött. Mikel Arteta együttese a mostani idényben eddig öt tétmérkőzést játszott, és ezeken összesen csak egy gólt kapott. Az viszont igen emlékezetesre és Arsenal szempontból fájóra sikerült, ugyanis a bajnokságban Szoboszlai Dominik óriási szabadrúgásgóljával győzte le a Liverpool az Arsenalt.
Erre a tényre pedig a mostani BL-meccs után felhívta a figyelmet az angol sajtó.
Ezt is ajánljuk a témában
A magyar válogatott játékost annó 70 millió euróért vették meg Jürgen Kloppék.
A Bajnokok Ligája-ligaszakasz 1. fordulójának programja
Kedden
Real Madrid (spanyol)–Olympique Marseille (francia) 2–1
Benfica (portugál)–Qarabag (azeri) 2–3
Juventus (olasz)–Borussia Dortmund (német) 4–4
Tottenham Hotspur (angol)–Villarreal (spanyol) 1–0
Korábban
SV Eindhoven (holland)–Union Saint-Gilloise (belga) 1–3
Athletic Bilbao (spanyol)–Arsenal (angol) (Tv: Sport1) 0–2
Fotó: Darren Staples/AFP