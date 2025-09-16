Nem elírás: az Arsenal győzelme után Szoboszlait méltatja az angol sajtó

A mai napon (kedden) elrajtolt a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakasza. Az 1. forduló keddi játéknapján hat mérkőzést rendeztek, az egyik kora esti mérkőzésen az Arsenal az Athletic Bilbao vendégeként nyert. A meccs után az angol sajtó felelevenítette Szoboszlai Dominik gólját – nem véletlenül.

Kapott gól nélkül nyert az Arsenal, így továbbra is Szoboszlai az egyetlen játékos, aki bevette az idényben a kapuját (Fotó: Cesar Manso/AFP)

Az Ágyúsok nem sziporkáztak, de így is begyűjtötték a három pontot Baszkföldön. Sokáig nem született gól, aztán a cserként beállt Gabriel Martinelli úgy szerzett vezetést, hogy csupán 36 másodperce volt a pályán. A 87. percben aztán egy gólpasszt is jegyzett, a szintén kispadról beszálló Leandro Trossard-t szolgálta ki.

Az Arsenal tehát 2–0-ra nyert, ami azt jelenti, hogy kapott gól nélkül győzött. Mikel Arteta együttese a mostani idényben eddig öt tétmérkőzést játszott, és ezeken összesen csak egy gólt kapott. Az viszont igen emlékezetesre és Arsenal szempontból fájóra sikerült, ugyanis a bajnokságban Szoboszlai Dominik óriási szabadrúgásgóljával győzte le a Liverpool az Arsenalt.

Szoboszlai szabadrúgásgólja lett augusztus hónap legszebb találata a Premier League-ben