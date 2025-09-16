Ft
Ft
25°C
15°C
Ft
Ft
25°C
15°C
09. 17.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 17.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Liverpool videó Bajnokok Ligája Arsenal Szoboszlai Dominik

Nem elírás: az Arsenal győzelme után Szoboszlait méltatja az angol sajtó

2025. szeptember 16. 22:53

Az Arsenal egy kapott gól nélküli győzelemmel rajtolt el a BL-ben. Ez azt jelenti, hogy a mostani idényben továbbra is csak Szoboszlai tudta bevenni a kapuját.

2025. szeptember 16. 22:53
null

A mai napon (kedden) elrajtolt a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakasza. Az 1. forduló keddi játéknapján hat mérkőzést rendeztek, az egyik kora esti mérkőzésen az Arsenal az Athletic Bilbao vendégeként nyert. A meccs után az angol sajtó felelevenítette Szoboszlai Dominik gólját – nem véletlenül.

Kapott gól nélkül nyert az Arsenal, így továbbra is Szoboszlai az egyetlen játékos, aki bevette az idényben a kapuját
Kapott gól nélkül nyert az Arsenal, így továbbra is Szoboszlai az egyetlen játékos, aki bevette az idényben a kapuját (Fotó: Cesar Manso/AFP)

Az Ágyúsok nem sziporkáztak, de így is begyűjtötték a három pontot Baszkföldön. Sokáig nem született gól, aztán a cserként beállt Gabriel Martinelli úgy szerzett vezetést, hogy csupán 36 másodperce volt a pályán. A 87. percben aztán egy gólpasszt is jegyzett, a szintén kispadról beszálló Leandro Trossard-t szolgálta ki.

Az Arsenal tehát 2–0-ra nyert, ami azt jelenti, hogy kapott gól nélkül győzött. Mikel Arteta együttese a mostani idényben eddig öt tétmérkőzést játszott, és ezeken összesen csak egy gólt kapott. Az viszont igen emlékezetesre és Arsenal szempontból fájóra sikerült, ugyanis a bajnokságban Szoboszlai Dominik óriási szabadrúgásgóljával győzte le a Liverpool az Arsenalt.

Szoboszlai szabadrúgásgólja lett augusztus hónap legszebb találata a Premier League-ben


Erre a tényre pedig a mostani BL-meccs után felhívta a figyelmet az angol sajtó.

 

Ezt is ajánljuk a témában

A Bajnokok Ligája-ligaszakasz 1. fordulójának programja
Kedden
Real Madrid (spanyol)–Olympique Marseille (francia) 2–1
Benfica (portugál)–Qarabag (azeri) 2–3
Juventus (olasz)–Borussia Dortmund (német) 4–4
Tottenham Hotspur (angol)–Villarreal (spanyol) 1–0

Korábban
SV Eindhoven (holland)–Union Saint-Gilloise (belga) 1–3
Athletic Bilbao (spanyol)–Arsenal (angol) (Tv: Sport1) 0–2

Fotó: Darren Staples/AFP

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!