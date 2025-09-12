Ft
Liverpool Premier League Szoboszlai Dominik

Szoboszlai Dominik rangos elismerést kapott Angliában

2025. szeptember 12. 16:31

A Liverpool magyarjáé a legszebb gól. Szoboszlai Dominik rangos díjat kapott.

2025. szeptember 12. 16:31
null

A Liverpool magyar válogatott játékosának Arsenalnak lőtt győztes szabadrúgásgólját választották meg az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) augusztus hónapjának legszebb találatának. Szoboszlai Dominik első magyarként lett díjazott.

Szoboszlai gólöröme
Szoboszlai gólöröme (Fotó: Darren Staples/AFP)


A liga a hivatalos oldalán azt írja: Szoboszlai ezzel a díjjal történelmet írt.

Ő lett az első magyar játékos, aki megkapta a Premier League havi díjainak egyikét.”

Ahogyan korábban írtuk, az utóbbi két Liverpool-meccsen vészjobbhátvédként játszó 24 éves magyar középpályás pazar győztes gólt lőtt az Ágyúsoknak, de a nyolcas listára az a Liverpool-találat is felkerült, amely előtt testcselével, a labda átlépésével hozta ziccerbe fiatal csapattársát.


A liga cikke hozzáteszi, a díj a szurkolói szavazatok és a szakértői testület döntése alapján lett neki odaítélve.

Szoboszlai több díjat is bezsebelt

Ez a gól a klubjánál is a hónap legszebbje lett.

Fotó: Darren Staples/AFP

 

