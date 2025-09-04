Szoboszlai gólja lehet a hónap legszebbje – mutatjuk, hogyan szavazhat rá (VIDEÓ)

Újabb óriási elismerés: Szoboszlai lehet a hónap legjobbja a Premier League-ben, mi is tehetünk érte
Szavazzunk a magyar büszkeségre!
Egymás után kapja az elismeréseket. Szoboszlai nemcsak a hónap legjobbja lehet, hanem a legszebb gólért járó díjat is bezsebelheti.
Nagyszerű meccseken van túl a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik, aki a Liverpool előző két angol élvonalbeli bajnokiján oroszlánrészt vállalt csapata győzelméből. A Premier League Facebook-oldala csokorba szedte augusztus hónap nyolc legszebb találatát, amelyben természetesen Szoboszlai Arsenalnak lőtt szabadrúgásgólja is megtalálható.
Az utóbbi két meccsen vészjobbhátvédként játszó magyar középpályás pazar győztes gólt lőtt az Ágyúsoknak, de a listára az a Liverpool-találat is felkerült, amely előtt testcselével, a labda átlépésével hozta ziccerbe fiatal csapattársát.
Szavazni ezen a linken keresztül tud!
Szoboszlai a napokban már begyűjtött pár elismerést: ő lett az Arsenal elleni meccs legjobbja, aztán a forduló legjobbjának is megválasztották. Remek formája miatt a hónap legjobb játékosa címre is jelölték és a legszebb gólnak járó díj is az övé lehet.
Fotó: Darren Staples/AFP