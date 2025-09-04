Szoboszlai gólja lehet a hónap legszebbje – mutatjuk, hogyan szavazhat rá (VIDEÓ)

Nagyszerű meccseken van túl a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik, aki a Liverpool előző két angol élvonalbeli bajnokiján oroszlánrészt vállalt csapata győzelméből. A Premier League Facebook-oldala csokorba szedte augusztus hónap nyolc legszebb találatát, amelyben természetesen Szoboszlai Arsenalnak lőtt szabadrúgásgólja is megtalálható.

Szoboszlai jobbhátvédként is helytáll (Fotó: Darren Staples/AFP)

Az utóbbi két meccsen vészjobbhátvédként játszó magyar középpályás pazar győztes gólt lőtt az Ágyúsoknak, de a listára az a Liverpool-találat is felkerült, amely előtt testcselével, a labda átlépésével hozta ziccerbe fiatal csapattársát.



Szoboszlai elismerései

Szoboszlai a napokban már begyűjtött pár elismerést: ő lett az Arsenal elleni meccs legjobbja, aztán a forduló legjobbjának is megválasztották. Remek formája miatt a hónap legjobb játékosa címre is jelölték és a legszebb gólnak járó díj is az övé lehet.