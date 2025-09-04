Újabb óriási elismerés: Szoboszlai lehet a hónap legjobbja a Premier League-ben, mi is tehetünk érte

Ekkora gól után egyértelműen ott a helye – Szoboszlai bekerült a hétvége álomcsapatába
A következő elismerés a forduló legjobbja cím lehet a Premier League-ben.
A hétvégi álomcsapat és a forduló legjobbja szavazás kipipálása után a hónap játékosa-díjra is jelölték a Liverpool brillírozó magyar sztárját.
Azt követően, hogy az Arsenal elleni parádéja után előbb bekerült a hétvége európai álomcsapatába, majd a Premier League-forduló legjobbja szavazást is megnyerte, újabb hatalmas szakmai elismerés kapujában Szoboszlai Dominik.
Ezt is ajánljuk a témában
A következő elismerés a forduló legjobbja cím lehet a Premier League-ben.
A Liverpool magyar klasszisa ezúttal már
a hónap legjobbja címért száll harcba a PL nyolc fősre szűkített „döntőjében”,
rajta kívül csapattársa, Hugo Ekitiké, valamint Riccardo Calafiori (Arsenal), Jack Grealish (Everton), Marc Guéhi (Crystal Palace), Erling Haaland (Man. City), Joao Pedro (Chelsea) és Antoine Semenyo (Bournemouth) esélyes még a díjra.
Mint ismert, Szoboszlai nemcsak az Arsenal elleni csúcsrangadón szerzett győztes álomgóljával hívta fel magára a figyelmet, hanem azzal is, hogy előbb a középpályán, majd a védelemben, jobb bekként is új szerepkörben brillírozott, a tőle megszokott hatalmas alázattal.
Ezt is ajánljuk a témában
Szenzációs felvételt tett közzé a Premier League a magyar „gép” döbbenetes munkabírásáról és pályát felszántó attitűdjéről, ami miatt Arne Slot az egészséges védők helyett is inkább neki szavazott bizalmat jobb oldali bekként.
Válogatottunk csapatkapitánya tehát a maga részét már megcselekedte, most rajtunk is múlik, hogy tovább írja-e a magyar futballtörténelmet, hiszen a vonatkozó weboldalon bárki szavazhat a jelöltekre.
Ezt is ajánljuk a témában
Fantasztikus találat szabadrúgásból.
(Nyitókép: Adam Vaughan)