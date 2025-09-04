Újabb óriási elismerés: Szoboszlai lehet a hónap legjobbja a Premier League-ben, mi is tehetünk érte

A Liverpool magyar klasszisa ezúttal már

a hónap legjobbja címért száll harcba a PL nyolc fősre szűkített „döntőjében”,

rajta kívül csapattársa, Hugo Ekitiké, valamint Riccardo Calafiori (Arsenal), Jack Grealish (Everton), Marc Guéhi (Crystal Palace), Erling Haaland (Man. City), Joao Pedro (Chelsea) és Antoine Semenyo (Bournemouth) esélyes még a díjra.

Mint ismert, Szoboszlai nemcsak az Arsenal elleni csúcsrangadón szerzett győztes álomgóljával hívta fel magára a figyelmet, hanem azzal is, hogy előbb a középpályán, majd a védelemben, jobb bekként is új szerepkörben brillírozott, a tőle megszokott hatalmas alázattal.