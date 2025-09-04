Ft
hónap játékosa Liverpool Premier League Szoboszlai Dominik

Újabb óriási elismerés: Szoboszlai lehet a hónap legjobbja a Premier League-ben, mi is tehetünk érte

2025. szeptember 04. 13:38

A hétvégi álomcsapat és a forduló legjobbja szavazás kipipálása után a hónap játékosa-díjra is jelölték a Liverpool brillírozó magyar sztárját.

2025. szeptember 04. 13:38
null

Azt követően, hogy az Arsenal elleni parádéja után előbb bekerült a hétvége európai álomcsapatába, majd a Premier League-forduló legjobbja szavazást is megnyerte, újabb hatalmas szakmai elismerés kapujában Szoboszlai Dominik. 

A Liverpool magyar klasszisa ezúttal már 

a hónap legjobbja címért száll harcba a PL nyolc fősre szűkített „döntőjében”,

rajta kívül csapattársa, Hugo Ekitiké, valamint Riccardo Calafiori (Arsenal), Jack Grealish (Everton), Marc Guéhi (Crystal Palace), Erling Haaland (Man. City), Joao Pedro (Chelsea) és Antoine Semenyo (Bournemouth) esélyes még a díjra. 

Mint ismert, Szoboszlai nemcsak az Arsenal elleni csúcsrangadón szerzett győztes álomgóljával hívta fel magára a figyelmet, hanem azzal is, hogy előbb a középpályán, majd a védelemben, jobb bekként is új szerepkörben brillírozott, a tőle megszokott hatalmas alázattal. 

Válogatottunk csapatkapitánya tehát a maga részét már megcselekedte, most rajtunk is múlik, hogy tovább írja-e a magyar futballtörténelmet, hiszen a vonatkozó weboldalon bárki szavazhat a jelöltekre.

(Nyitókép: Adam Vaughan)

 

Ízisz
2025. szeptember 04. 14:48
Z. Naná, hogy szavaztam Dominikra!!! 💯✌️❗
meteor
2025. szeptember 04. 14:35
Úgy néz ki bárki végtelenszer szavazhat. Ha értitek mire gondolok . 😃
