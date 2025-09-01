Amivel a világsajtó sem tud betelni: nézze meg Szoboszlai gólját 6 különböző kameraállásból (VIDEÓ)

„Máris a szezon gólja; ő a legjobb játékosunk!” – záporoznak a Szoboszlait éltető kommentek világszerte
Szoboszlai Dominik szó szerint felrobbantotta a sajtót és a közösségi médiát az Arsenal ellen szerzett szabadrúgásgóljával. A Premier League egy videóban 6 különböző kameraállásból is megmutatja Szoboszlai gólját, nézze meg ön is!
Vasárnap a Mandiner is beszámolt róla, hogy Szoboszlai Dominik fantasztikus szabadrúgásgóljával győzte le a bajnok címvédő Liverpool 1–0-ra az Arsenal csapatát a Premier League rangadóján. Szoboszlai gólja felrobbantotta a közösségi médiát, de már a magyar válogatott csapatkapitánya maga is beszélt találatáról, miközben edzője, Arne Slot szerint megmutatta, miről is szól a Liverpool. Szoboszlai egyébként történelmet is írt – éppen azon a napon, amikor James Milner is.
A világ futballrajongói pedig mást sem csinálnak, mint újranézik a gólt annyiszor, amennyiszer csak lehet, nagyon nehéz betelni vele, tényleg fantasztikus találat volt. A magyar szurkoló közben néha becsukja a szemét, és elképzeli, hogy Szoboszlai Dublinban az írek ellen vagy a Puskás Arénában a portugálok ellen teszi ugyanezt.
Nos, nekik van egy jó hírünk: a Premier League megosztott egy parádés videót, amiben 6 különböző kamerállásból nézhetjük meg Szoboszlai gólját, vagyis tényleg alaposan kivesézhetjük a találatot, legyen szó lábtartásról, rúgási technikáról, a labda ívéről, mindenről.
Szóval dőljenek hátra, indítsák el a videót, és élvezzék: Szoboszlai gólja az Arsenal ellen.
