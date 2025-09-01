Ft
Ft
25°C
17°C
Ft
Ft
25°C
17°C
09. 01.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 01.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Liverpool Arsenal Szoboszlai Dominik

Amivel a világsajtó sem tud betelni: nézze meg Szoboszlai gólját 6 különböző kameraállásból (VIDEÓ)

2025. szeptember 01. 07:32

Szoboszlai Dominik szó szerint felrobbantotta a sajtót és a közösségi médiát az Arsenal ellen szerzett szabadrúgásgóljával. A Premier League egy videóban 6 különböző kameraállásból is megmutatja Szoboszlai gólját, nézze meg ön is!

2025. szeptember 01. 07:32
null

Vasárnap a Mandiner is beszámolt róla, hogy Szoboszlai Dominik fantasztikus szabadrúgásgóljával győzte le a bajnok címvédő Liverpool 1–0-ra az Arsenal csapatát a Premier League rangadóján. Szoboszlai gólja felrobbantotta a közösségi médiát, de már a magyar válogatott csapatkapitánya maga is beszélt találatáról, miközben edzője, Arne Slot szerint megmutatta, miről is szól a Liverpool. Szoboszlai egyébként történelmet is írt – éppen azon a napon, amikor James Milner is.

Szoboszlai gól
Így kezdődött Szoboszlai gólja. Fotó: MTI/AP/Jon Super

Ezt is ajánljuk a témában

A világ futballrajongói pedig mást sem csinálnak, mint újranézik a gólt annyiszor, amennyiszer csak lehet, nagyon nehéz betelni vele, tényleg fantasztikus találat volt. A magyar szurkoló közben néha becsukja a szemét, és elképzeli, hogy Szoboszlai Dublinban az írek ellen vagy a Puskás Arénában a portugálok ellen teszi ugyanezt.

 

6 különböző kameraállásból Szoboszlai gólja

Nos, nekik van egy jó hírünk: a Premier League megosztott egy parádés videót, amiben 6 különböző kamerállásból nézhetjük meg Szoboszlai gólját, vagyis tényleg alaposan kivesézhetjük a találatot, legyen szó lábtartásról, rúgási technikáról, a labda ívéről, mindenről. 

Szóval dőljenek hátra, indítsák el a videót, és élvezzék: Szoboszlai gólja az Arsenal ellen.

Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ördöngös pepecselés
2025. szeptember 01. 08:14
nem az volt az első és nem is az utolsó csak ami a gyarmattartók birtokain kívül történik az nem hír. Ez a gól viszont borítékolja neki a 2026os aranylabdát akkor is ha kikapunk a VB döntőben.
Válasz erre
0
0
pipa89
•••
2025. szeptember 01. 07:56 Szerkesztve
SZUPER! GYÖNYÖRŰ ÉS "OKOS" GÓL! Szeme volt a labdának!
Válasz erre
0
0
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
•••
2025. szeptember 01. 07:44 Szerkesztve
majd ha egy kamera állásból látom végre a válogatottban lőtt szabadrúgás góljait akkor lesz miről beszélni - ki nem fossa le a liverpoolt vagy az ott lőtt góljait - miben segíti ez a válogatottat? naponta születnek ilyen gólok a világ sok meccsén ... csak hát ugye a liverpool....... szarok szoboszlaira szarok a liverpoolra - jobb lenne ha nem játszana a válogatottban az eredmény ugyanaz lenne
Válasz erre
0
6
frankie-bunn
2025. szeptember 01. 07:44
A kapus feje a legjobb...
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!