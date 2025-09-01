Amivel a világsajtó sem tud betelni: nézze meg Szoboszlai gólját 6 különböző kameraállásból (VIDEÓ)

A világ futballrajongói pedig mást sem csinálnak, mint újranézik a gólt annyiszor, amennyiszer csak lehet, nagyon nehéz betelni vele, tényleg fantasztikus találat volt. A magyar szurkoló közben néha becsukja a szemét, és elképzeli, hogy Szoboszlai Dublinban az írek ellen vagy a Puskás Arénában a portugálok ellen teszi ugyanezt.

6 különböző kameraállásból Szoboszlai gólja

Nos, nekik van egy jó hírünk: a Premier League megosztott egy parádés videót, amiben 6 különböző kamerállásból nézhetjük meg Szoboszlai gólját, vagyis tényleg alaposan kivesézhetjük a találatot, legyen szó lábtartásról, rúgási technikáról, a labda ívéről, mindenről.

Szóval dőljenek hátra, indítsák el a videót, és élvezzék: Szoboszlai gólja az Arsenal ellen.

Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan