„Megfogtam a labdát, letettem, és nem kérdeztem senkit” – sportszerűségből is jelesre vizsgázott Szoboszlai Dominik

A szuperrangadón is bizonyított: Szoboszlai csodagóljával győzte le a címvédésre hajtó Liverpool az Arsenalt!
Megint meghálálta a bizalmat!
A Liverpool–Arsenal slágerösszecsapást eldöntő Szoboszlai Dominik meccsértékelésében nemcsak a góljára tért ki, de a jobbhátvéd-szerepről is beszélt és a legyőzött riválist is méltatta.
A Liverpool–Arsenal slágerösszecsapást eldöntő Szoboszlai Dominik meccsértékelésében nemcsak a góljára tért ki, de a jobbhátvéd-szerepről is beszélt és a legyőzött riválist is méltatta.
Szoboszlai a kulcsfontosságú diadal után a meccset közvetítő Spíler TV-nek elárulta, általában egymás közti megbeszélés kérdése, hogy a pontrúgásokra kijelölt játékosok közül éppen ki végezze el az adott helyről szabadrúgást. Arról, hogy az Arsenal ellen Mohamed Szalah otthagyta neki a labdát, azt mondta:
Ez most elég messze volt, és amikor erőből kell meglőni, az inkább hozzám áll közelebb. Megfogtam a labdát, letettem és nem kérdeztem senkit.”
(Megjegyzés: a brit oldalak majd' 33 yardos, azaz jó 30 méteres szabadrúgásgólról írnak.)
A kényszerűségből ezúttal is jobbhátvédként teljesítő – és poszton kívüliként is remeklő – játékostól természetesen megkérdezték, mennyivel másabb ebben a pozícióban szerepelni, és meddig tudja ilyen színvonalon megoldani a szokatlan feladatot.
Ameddig szükséges, addig teljesítek itt. Nem is azt mondanám, hogy többet kell védekeznem, mert azt tavaly is elvégeztem, de tény, kicsit távolabb vagyok a kaputól. Abban az egy dologban pozitívum, hogy egy jobb bekkre talán nem figyelnek annyira, mint egy középpályásra, így szabadabb kezem van a támadásokban is.”
Szoboszlai egyébként sportszerűségből is jelesre vizsgázott: a nemzetközi médiának adott meccsértékelésében a legyőzött riválist, az Arsenalt is méltatta, kiemelve, hogy egy ilyen csapat ellen még értékesebb a siker. Mint mondta:
Az Arsenal egymás követő három szezonban végzett a második helyen, de őszintén szólva ez sokkal inkább dicséret. Nagyon nehéz folyamatosan tartani a lépést olyan riválisokkal, mint amilyen a Manchester City, a Chelsea vagy éppen mi. Hihetetlen csapatuk van és hihetetlen edzőjük!”
A mérkőzés összefoglalóját és a sokat emlegetett gólt (2:00-nál) alább megtekinthetik):
