08. 31.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Liverpool Arsenal Szoboszlai Dominik

„Megfogtam a labdát, letettem, és nem kérdeztem senkit” – sportszerűségből is jelesre vizsgázott Szoboszlai Dominik

2025. augusztus 31. 20:41

A Liverpool–Arsenal slágerösszecsapást eldöntő Szoboszlai Dominik meccsértékelésében nemcsak a góljára tért ki, de a jobbhátvéd-szerepről is beszélt és a legyőzött riválist is méltatta.

2025. augusztus 31. 20:41
null

A Liverpool–Arsenal slágerösszecsapást eldöntő Szoboszlai Dominik meccsértékelésében nemcsak a góljára tért ki, de a jobbhátvéd-szerepről is beszélt és a legyőzött riválist is méltatta. 

Szoboszlai a kulcsfontosságú diadal után a meccset közvetítő Spíler TV-nek elárulta, általában egymás közti megbeszélés kérdése, hogy a pontrúgásokra kijelölt játékosok közül éppen ki végezze el az adott helyről szabadrúgást. Arról, hogy az Arsenal ellen Mohamed Szalah otthagyta neki a labdát, azt mondta: 

Ez most elég messze volt, és amikor erőből kell meglőni, az inkább hozzám áll közelebb. Megfogtam a labdát, letettem és nem kérdeztem senkit.”

(Megjegyzés: a brit oldalak majd' 33 yardos, azaz jó 30 méteres szabadrúgásgólról írnak.)

Az a labda bizony átszállt a sorfal fölött, mielőtt bekanyarodott a bal kapufa mellé (Fotó: AFP/Darren Staples)

A kényszerűségből ezúttal is jobbhátvédként teljesítő – és poszton kívüliként is remeklő – játékostól természetesen megkérdezték, mennyivel másabb ebben a pozícióban szerepelni, és meddig tudja ilyen színvonalon megoldani a szokatlan feladatot. 

Ameddig szükséges, addig teljesítek itt. Nem is azt mondanám, hogy többet kell védekeznem, mert azt tavaly is elvégeztem, de tény, kicsit távolabb vagyok a kaputól. Abban az egy dologban pozitívum, hogy egy jobb bekkre talán nem figyelnek annyira, mint egy középpályásra, így szabadabb kezem van a támadásokban is.”

Szoboszlai egyébként sportszerűségből is jelesre vizsgázott: a nemzetközi médiának adott meccsértékelésében a legyőzött riválist, az Arsenalt is méltatta, kiemelve, hogy egy ilyen csapat ellen még értékesebb a siker. Mint mondta: 

Az Arsenal egymás követő három szezonban végzett a második helyen, de őszintén szólva ez sokkal inkább dicséret. Nagyon nehéz folyamatosan tartani a lépést olyan riválisokkal, mint amilyen a Manchester City, a Chelsea vagy éppen mi. Hihetetlen csapatuk van és hihetetlen edzőjük!”

A mérkőzés összefoglalóját és a sokat emlegetett gólt (2:00-nál) alább megtekinthetik): 

(Nyitókép: AFP/Darren Staples)

 

states-2
2025. augusztus 31. 20:57
Az angol bajnokcsapatban két magyar dönt el egy rangadót, na ezt se hittük volna néhány évvel ezelőtt.
dimaggio
2025. augusztus 31. 20:56
Legalább olyan mestermunka ,mint Izland ellen a ráadásban szerzett gólja .
