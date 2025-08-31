„Megfogtam a labdát, letettem, és nem kérdeztem senkit” – sportszerűségből is jelesre vizsgázott Szoboszlai Dominik

Szoboszlai a kulcsfontosságú diadal után a meccset közvetítő Spíler TV-nek elárulta, általában egymás közti megbeszélés kérdése, hogy a pontrúgásokra kijelölt játékosok közül éppen ki végezze el az adott helyről szabadrúgást. Arról, hogy az Arsenal ellen Mohamed Szalah otthagyta neki a labdát, azt mondta:

Ez most elég messze volt, és amikor erőből kell meglőni, az inkább hozzám áll közelebb. Megfogtam a labdát, letettem és nem kérdeztem senkit.”

(Megjegyzés: a brit oldalak majd' 33 yardos, azaz jó 30 méteres szabadrúgásgólról írnak.)

Az a labda bizony átszállt a sorfal fölött, mielőtt bekanyarodott a bal kapufa mellé (Fotó: AFP/Darren Staples)

A kényszerűségből ezúttal is jobbhátvédként teljesítő – és poszton kívüliként is remeklő – játékostól természetesen megkérdezték, mennyivel másabb ebben a pozícióban szerepelni, és meddig tudja ilyen színvonalon megoldani a szokatlan feladatot.

Ameddig szükséges, addig teljesítek itt. Nem is azt mondanám, hogy többet kell védekeznem, mert azt tavaly is elvégeztem, de tény, kicsit távolabb vagyok a kaputól. Abban az egy dologban pozitívum, hogy egy jobb bekkre talán nem figyelnek annyira, mint egy középpályásra, így szabadabb kezem van a támadásokban is.”

Szoboszlai egyébként sportszerűségből is jelesre vizsgázott: a nemzetközi médiának adott meccsértékelésében a legyőzött riválist, az Arsenalt is méltatta, kiemelve, hogy egy ilyen csapat ellen még értékesebb a siker. Mint mondta:

Az Arsenal egymás követő három szezonban végzett a második helyen, de őszintén szólva ez sokkal inkább dicséret. Nagyon nehéz folyamatosan tartani a lépést olyan riválisokkal, mint amilyen a Manchester City, a Chelsea vagy éppen mi. Hihetetlen csapatuk van és hihetetlen edzőjük!”

A mérkőzés összefoglalóját és a sokat emlegetett gólt (2:00-nál) alább megtekinthetik):

(Nyitókép: AFP/Darren Staples)