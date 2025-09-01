Liverpool-klasszisok egymás közt: ugyanaznap írt történelmet Szoboszlai Dominik és James Milner, a közös pont is megvan!

A címvédő Vörösök ugyanis egyik legnagyobb riválisuk, a legutóbbi ezüstérmes Arsenal legyőzésével nemcsak a londoniakkal szemben kerültek lépéselőnybe, de azt megelőzően a Brighton is óriási szívességet tett nekik azzal, hogy a délutáni mérkőzésen komoly meglepetésre megverte a másik trónkövetelő Manchester Cityt. Az ezidáig veretlen Sirályok hátrányból fordítva győzték le Pep Guardiola csapatát, méghozzá egy 89. percben esett góllal. Előtte viszont az egyenlítő találatot az a

James Milner lőtte büntetőből, aki éppen a rekordszámú 24. PL-idényét tapossa, és most, 39 évesen és 239 évesen a liga történetének második legidősebb gólszerzőjévé avanzsált! Mindezt úgy, hogy ő egyben a második legfiatalabb is: anno 2002-ben, még a Leeds színeiben 16 évesen és 365 naposan is betalált a Sunderlandnek – a két gól között majd' 23 év telt el, vagyis a City kapusa, a most 22 éves James Trafford akkor még nem is élt...

James Milner egyszerűen elpusztíthatatlan (Fotó: AFP/Jamazaki Juicsi)

És ez még mind semmi: a BBC a vonatkozó gyűjtésében további elképesztő statisztikákkal hozakodik elő. Az első az, hogy a januárban a 40-et betöltő Milner hét évvel idősebb saját vezetőedzőjénél, a 32 esztendős Fabian Hürzelernél, a vasárnapi góljával pedig kipipálta azt a nem mindennapi fegyvertényt, hogy maratoni pályafutása során betalált legalább egy '60-as, '70-es, '80-as, '90-es, illetve a 2000-es években született kapusnak is.

A brightoni veterán a City ellen a 640.(!) Premier League-bajnokiját teljesítette, ami annyit tesz, hogy már csak 13-ra van Gareth Barry 653-as abszolút csúcsától – tehát ebben az idényben meg is döntheti az örökrekordot.

A slusszpoén pedig az, hogy az ő történelme egyúttal kapcsolódási pont Szoboszlai Dominik történelmi tettével!

Milner ugyanis 2015 és 2023 között nyolc éven át erősítette a Liverpool csapatát, amellyel többek között bajnoki címet, Bajnokok Ligáját és FA Kupát is nyert. S noha Szoboszlaival már pont nem játszott együtt (a magyar játékos azon a nyáron érkezett a klubhoz, amikor Milner távozott), ugyancsak a BBC hívta fel rá a figyelmet, hogy

a magyar válogatott csapatkapitánya majdnem egy évtized óta az első liverpooli játékos Trent Alexander-Arnoldon és Philippe Coutinhón kívül, aki közvetlenül szabadrúgásból lőtt gólt a Premier League-ben. Kitalálják, előttük ki volt az utolsó, még 2016-ban? Hát persze, hogy James Milner...

(Nyitókép: AFP/Darren Staples)