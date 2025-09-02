Megállíthatatlan a Szoboszlai-motor: az egész világ egy beszédes videón ámul, miközben újabb legenda zeng dicshimnuszt

Ekkora gól után egyértelműen ott a helye – Szoboszlai bekerült a hétvége álomcsapatába
A következő elismerés a forduló legjobbja cím lehet a Premier League-ben.
Szenzációs felvételt tett közzé a Premier League a magyar „gép” döbbenetes munkabírásáról és pályát felszántó attitűdjéről, ami miatt Arne Slot az egészséges védők helyett is inkább neki szavazott bizalmat jobb oldali bekként.
Egyszerűen megunhatatlan Szoboszlai Dominik Arsenal elleni hétvégi parádéja: a nemzetközi sportsajtó még napokkal később is a világklasszis szabadrúgásgólon és a Liverpool-sztár bámulatos összteljesítményén pörög.
Ezt is ajánljuk a témában
A következő elismerés a forduló legjobbja cím lehet a Premier League-ben.
Mert nem csak maga a győztes találat ment csodaszámba, de a szakértők ismét nem győzik hangsúlyozni, a magyar klasszis micsoda alázattal végzi el a feladatot a pálya mindkét végén, függetlenül attól, éppen milyen pozícióban számít rá a menedzsere.
A Premier League hivatalos közösségi oldala most Szoboszlai munkabírását és ellentmondást nem tűrő hozzáállását egy olyan beszédes videóban mutatta meg, amely mindennél sokatmondóbb:
a magyar „gép” úgy sprintel át egyik tizenhatostól a másikig, ahogyan senki, és pont ez az elképesztő, pályát felszántó attitűd az, ami miatt Arne Slot és a liverpooli szurkolók is a bajnokcsapat egyik legfontosabb, nélkülözhetetlen láncszemének tartják.
Főleg, hogy ezt nyilván nem egyszer, hanem számos alkalommal teszi meg egy-egy kilencven perc során...
Eközben újabb angol legenda és Liverpool-ikon szállt be a Szoboszlait dicsőítő nagyok közé. A korábbi kiváló csatár, Michael Owen szakértőként azt fejtegette, hogy
Slot éppen a fentebb említettek miatt szavazott a szezon egyik legfontosabb meccsén is Szoboszlainak bizalmat a jobbhátvéd poszton. dacára annak, hogy ez nem az ő eredeti pozíciója, és hogy a valóban bekk Conor Bradley időközben felépült sérüléséből, s ott van a szintén hátvéd Joe Gomez, illetve Endo Vataru is, aki ugyancsak játszott már itt korábban.
Owen ezen a ponton felveti, hogy Szoboszlai ezek után akár az elkövetkező mérkőzéseken is maradhat új helyén – a magyar klasszis meccs utáni nyilatkozata alapján azonban ő már inkább azt várja, hogy visszatérhessen eredeti játszóterére, a középpályára.
Ezt is ajánljuk a témában
Igen, Steven Gerrardról van szó.
Ezt is ajánljuk a témában
Beszélt a sokat emlegetett jobbhátvéd-szerepkörről is.
Nyitókép: Darren Staples / AFP