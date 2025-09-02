Megállíthatatlan a Szoboszlai-motor: az egész világ egy beszédes videón ámul, miközben újabb legenda zeng dicshimnuszt

Mert nem csak maga a győztes találat ment csodaszámba, de a szakértők ismét nem győzik hangsúlyozni, a magyar klasszis micsoda alázattal végzi el a feladatot a pálya mindkét végén, függetlenül attól, éppen milyen pozícióban számít rá a menedzsere.

A Premier League hivatalos közösségi oldala most Szoboszlai munkabírását és ellentmondást nem tűrő hozzáállását egy olyan beszédes videóban mutatta meg, amely mindennél sokatmondóbb:

a magyar „gép” úgy sprintel át egyik tizenhatostól a másikig, ahogyan senki, és pont ez az elképesztő, pályát felszántó attitűd az, ami miatt Arne Slot és a liverpooli szurkolók is a bajnokcsapat egyik legfontosabb, nélkülözhetetlen láncszemének tartják.

Főleg, hogy ezt nyilván nem egyszer, hanem számos alkalommal teszi meg egy-egy kilencven perc során...

Eközben újabb angol legenda és Liverpool-ikon szállt be a Szoboszlait dicsőítő nagyok közé. A korábbi kiváló csatár, Michael Owen szakértőként azt fejtegette, hogy

Slot éppen a fentebb említettek miatt szavazott a szezon egyik legfontosabb meccsén is Szoboszlainak bizalmat a jobbhátvéd poszton. dacára annak, hogy ez nem az ő eredeti pozíciója, és hogy a valóban bekk Conor Bradley időközben felépült sérüléséből, s ott van a szintén hátvéd Joe Gomez, illetve Endo Vataru is, aki ugyancsak játszott már itt korábban.

Owen ezen a ponton felveti, hogy Szoboszlai ezek után akár az elkövetkező mérkőzéseken is maradhat új helyén – a magyar klasszis meccs utáni nyilatkozata alapján azonban ő már inkább azt várja, hogy visszatérhessen eredeti játszóterére, a középpályára.