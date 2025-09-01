Lehet ezt még fokozni? A Liverpool legnagyobb klublegendája is elájult Szoboszlai góljától!

Erre nincsenek szavak: sokan már Aranylabdát adnának Szoboszlainak a gólja után!
Nem, nem elfogult magyar szurkolókról van szó.
A Liverpool klubikonja, Steven Gerrard is odáig van Szoboszlai Dominik Arsenalnak lőtt bombagóljától, így meg is osztotta a magyar középpályás rakétáját egy Insta-storyban. Szoboszlai gólját még mindig nem unja a közösségi média.
Szoboszlai gólja az Arsenalnak mély nyomot hagyott a futballtársadalomban. A parádés szabadrúgás nemcsak Arne Slotnak tetszett, hanem a szurkolóknak is, sőt sok futballrajongó már Aranylabdát is adna a magyar válogatott csapatkapitányának.
És talán a legnagyobb elismerés még hátravan. Steven Gerrard a Liverpool egyik, ha nem a legnagyobb ikonja, több mint 500 mérkőzésen lépett pályára a vörösök csapatában. Középpályás volt, mint Szoboszlai Dominik, 8-as mezben játszott, mint Szoboszlai, és igen jól lőtte a szabadrúgásokat – mint Szoboszlai.
Nem mellesleg a magyar játékos mindig is felnézett rá, az alkarján van is egy tetoválás, ami éppen Gerrard híres idézete: „A tehetség isteni áldás, de hihetetlen akarat és alázat nélkül mit sem ér.”
Mindezért gondoljuk azt, hogy az egyik legnagyobb elismerés talán az lehet Szoboszlai számára, amikor a fantasztikus szabadrúgásgólját éppen Gerrard osztja meg egy story keretében az Instagramon – márpedig most pontosan ez történt.
Ráadásul egy szimbólummal azt is jelezte: Szoboszlai egy gyémánt.
Olyan nagyon ehhez már nincs is mit hozzáfűzni, inkább csak nézzük meg még egyszer a gólt, akár századszor is:
Nyitókép: MTI/AP/Jon Super