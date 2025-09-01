Lehet ezt még fokozni? A Liverpool legnagyobb klublegendája is elájult Szoboszlai góljától!

És talán a legnagyobb elismerés még hátravan. Steven Gerrard a Liverpool egyik, ha nem a legnagyobb ikonja, több mint 500 mérkőzésen lépett pályára a vörösök csapatában. Középpályás volt, mint Szoboszlai Dominik, 8-as mezben játszott, mint Szoboszlai, és igen jól lőtte a szabadrúgásokat – mint Szoboszlai.

Nem mellesleg a magyar játékos mindig is felnézett rá, az alkarján van is egy tetoválás, ami éppen Gerrard híres idézete: „A tehetség isteni áldás, de hihetetlen akarat és alázat nélkül mit sem ér.”

Szoboszlai góljától Gerrard is elájult

Mindezért gondoljuk azt, hogy az egyik legnagyobb elismerés talán az lehet Szoboszlai számára, amikor a fantasztikus szabadrúgásgólját éppen Gerrard osztja meg egy story keretében az Instagramon – márpedig most pontosan ez történt.

Ráadásul egy szimbólummal azt is jelezte: Szoboszlai egy gyémánt.

Olyan nagyon ehhez már nincs is mit hozzáfűzni, inkább csak nézzük meg még egyszer a gólt, akár századszor is:

Nyitókép: MTI/AP/Jon Super