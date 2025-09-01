Ft
09. 01.
hétfő
09. 01.
hétfő
Liverpool Szoboszlai Dominik aranylabda

Erre nincsenek szavak: sokan már Aranylabdát adnának Szoboszlainak a gólja után!

2025. szeptember 01. 12:12

Az X-en posztoló futballrajongók egyre nagyobb számban állítják: Szoboszlai Dominiknek Aranylabdát kellene kapnia! Szoboszlai góljának aztán vannak utózöngéi...

2025. szeptember 01. 12:12
null

Szoboszlai Dominik fantasztikus szabadrúgásgólja még mindig elképesztő módon tematizálja a magyar mellett az angol sajtót és persze a közösségi médiát is. Mint ismeretes, Szoboszlai gólja igen emlékezetesre sikerült, emellett sorozatban másodszor játszott jobbhátvédet a Liverpoolban – és sorozatban másodszor lett a meccs embere, nem csoda, hogy Arne Slot vezetőedző nem győzte dicsérni őt az Arsenal legyőzése után.

Szoboszlai gól
Szoboszlai gólja Szalah-val megünnepelve. Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan

Ezt is ajánljuk a témában

Arról is írtunk már, hogy a kommentelők közvetlenül a meccs után mennyire elégedettek voltak a teljesítményével. Hétfőn nem sokkal dél előtt körülnéztünk az X-en is (korábbi Twitter) és a legfrissebb vele kapcsolatos poszt arról szólt, hogy 

Szoboszlait ezek után Aranylabdára kellene jelölni…

Ezt is ajánljuk a témában

Meg is néztük hát gyorsan, mennyire volt egyedül a véleményével az EVO.io Football közösségi oldala, és hát – óriási mosollyal az arcunkon – arra jutottunk, hogy semennyire! Bizony, rengeteg futballrajongó látja már úgy – nem magyarok, külföldiek –, hogy Szoboszlainak ott lenne a helye azon a jelöltlistán.

„Amikor Szoboszlai megnyeri az Aranylabdát a Liverpool színeiben jobbhátvédként” – posztolták többen is egy fotóval a Real Madridba igazolt Trent Alexander-Arnoldról, aki éppen a könnyeivel küszködik.

„Szoboszlai jelenleg a világ egyik legjobb játékosa annak ellenére, hogy nem szerepel az Aranylabdajelöltek listáján” – írja egy posztoló.

Ha Szoboszlai így folytatja az egész szezonban, akkor jobbhátvédként lesz aranylabdás”

 – jelenti ki egy másik.

„Ha így halad, Szoboszlai lehet az első jobbhátvéd, aki elnyeri az Aranylabdát” – véli egy kommentelő.

„Csak adjátok oda Szoboszlainak az Aranylabdát” – hívja fel a figyelmet egy másik.

És tele az egész X ilyen és ehhez hasonló kommentekkel, rengetegen vannak hasonló véleményen.

De érhet-e Szoboszlai gólja Aranylabdát?

Idén már biztosan nem, hiszen a France Football újabban már évadok alapján ítéli oda a díjat. Szeptemberben a 2024/25-ösért osztják ki az Aranylabdát, és a magyar válogatott csapatkapitánya nem fért fel a 30-as jelöltlistára (Viktor Gyökeres az egyetlen magyar név a sorban).

Ezt is ajánljuk a témában

Ellenben a jövő évi listán minden gond nélkül szerepelhet a neve – főleg az elmúlt két meccsen mutatott teljesítménye alapján. Persze ennyi nem elég, ezt konstans hozni kell, nem árt egy-két címet is nyerni hozzá a Liverpoollal – na meg a válogatott teljesítmény is erősíthet a pozíción, egy világbajnoki kvalifikáció már igen sokat érhet…

Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

kiborg-2
2025. szeptember 01. 13:47
Craig Holden az Anfield Agendán csatorna házigazdája ezzel kezdte a meccs értékelését: Today I am proud Hungarian! Nem győzött betelni Szoboszlai és Kerkez teljesítményével.
herbert
2025. szeptember 01. 13:37
Az Aranylabdát nem gólra adják. A Puskás-díjat igen, de azt nem fogja megkapni egy szabadrúgás.
Tiszafa
2025. szeptember 01. 13:37
Ez akkora gól volt, hogy még az Arsenal drukkerek sem haragudtak érte, mert ilyen csodagólt az ember nem minden évben láthat.
balatontihany-25
2025. szeptember 01. 12:17
Varászlatos gól valóban - ahogy Slot edző is megjegyezte. A világ egyik legjobb kapusa alig akarja elhinni, hogy bement.
