Erre nincsenek szavak: sokan már Aranylabdát adnának Szoboszlainak a gólja után!

Meg is néztük hát gyorsan, mennyire volt egyedül a véleményével az EVO.io Football közösségi oldala, és hát – óriási mosollyal az arcunkon – arra jutottunk, hogy semennyire! Bizony, rengeteg futballrajongó látja már úgy – nem magyarok, külföldiek –, hogy Szoboszlainak ott lenne a helye azon a jelöltlistán.

„Amikor Szoboszlai megnyeri az Aranylabdát a Liverpool színeiben jobbhátvédként” – posztolták többen is egy fotóval a Real Madridba igazolt Trent Alexander-Arnoldról, aki éppen a könnyeivel küszködik.

When Szoboszlai wins the Ballon D’or playing right back for Liverpool. pic.twitter.com/GWw7rTuxEl — Ian Young ⚽️🎬📖📱 (@ianyoungkop) August 31, 2025

„Szoboszlai jelenleg a világ egyik legjobb játékosa annak ellenére, hogy nem szerepel az Aranylabdajelöltek listáján” – írja egy posztoló.

Ha Szoboszlai így folytatja az egész szezonban, akkor jobbhátvédként lesz aranylabdás”

– jelenti ki egy másik.

„Ha így halad, Szoboszlai lehet az első jobbhátvéd, aki elnyeri az Aranylabdát” – véli egy kommentelő.

„Csak adjátok oda Szoboszlainak az Aranylabdát” – hívja fel a figyelmet egy másik.

És tele az egész X ilyen és ehhez hasonló kommentekkel, rengetegen vannak hasonló véleményen.

De érhet-e Szoboszlai gólja Aranylabdát?

Idén már biztosan nem, hiszen a France Football újabban már évadok alapján ítéli oda a díjat. Szeptemberben a 2024/25-ösért osztják ki az Aranylabdát, és a magyar válogatott csapatkapitánya nem fért fel a 30-as jelöltlistára (Viktor Gyökeres az egyetlen magyar név a sorban).