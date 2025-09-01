Ft
Ft
25°C
17°C
Ft
Ft
25°C
17°C
09. 01.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 01.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Liverpool Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Szoboszlai gólja után Kerkezről se feledkezzünk meg: a Liverpool másik magyarja az Arsenal elleni meccs második legjobbja

2025. szeptember 01. 08:51

Szoboszlai Dominik magasan lett a mezőny legjobbja a Liverpool–Arsenal rangadón. De magyar szempontból nem csak Szoboszlai góljáról szólt a meccs: Kerkez Milos a mérkőzés második legjobb játékosa!

2025. szeptember 01. 08:51
null

Sok újdonságot azzal az információval még biztosan nem árulunk el, hogy Szoboszlai Dominik lett az egész mezőny legjobbja a Liverpool Arsenal elleni győzelme során. Ehhez nemcsak Szoboszlai gólja járult hozzá – ha nem tud vele betelni, nézze meg 6 különböző kameraállásból –, hanem mezőnymunkája is. Szoboszlai ráadásul sorozatban másodszor érdemelte ki az MVP-címet, ami egészen elképesztő, nem csoda, hogy Arne Slot vezetőedző és a szurkolók is áradoztak a történelmet író magyar válogatott játékosról.

Szoboszlai gól
Szoboszlai góljának árnyékában Kerkez is a mezőny egyik legjobbja. Fotó: MTI/AP/Jon Super

Ezt is ajánljuk a témában

Szoboszlai gólja és Kerkez teljesítménye

De nem ő volt az egyetlen magyar főszereplője a Premier League szuperrangadójának! Már kezdjük megszokni, hogy két honfitársunk is alapember a világ egyik legjobb csapatában, az viszont még teljesen új érzés, hogy a jelenlegi egyik legnagyobb angol rangadónak két magyar legyen a legjobb játékosa – pedig most pontosan ez történt!

A Thisisanfield.com (10), a Tia Readers (9.7), a Liverpool Echo (7) és a Goal (6) értékeléseiből átlagot vonva (9.18) Szoboszlai magasan lett a mezőny legjobbja, akit viszont közvetlenül Kerkez Milos követ 7.85-ös átlaggal!

Mindkét magyart a Thisisanfield.com értékelte a legmagasabbra (Kerkezt 9-esre), Szoboszlairól például azt írta a cikk szerzője, hogy „úgy tűnik, nincs semmi, amire ne lenne képes a pályán.” A Goal szakírója szerint pedig Kerkez 

„egyre jobban hasonlít önmagára”

azok után, hogy az első meccsein még nem látott tőle kiegyensúlyozott teljesítményt.

A Thisisanfield.com azt is megnézte, hogy a fotmob.com adatelemző oldal szerint Szoboszlai statisztikáit böngészve is magasan a legjobb volt a pályán (8.5). Számai közül kiemelkedik, hogy 14 védekező játékot mutatott be, ezzel az Arsenal klasszikus angol válogatott védőjét, Declan Rice-t (13) is megelőzte, ráadásul mindkét szerelési kísérletét siker koronázta.

A fotmob.com szerint Kerkez statisztikai mutatói 7.8-as értékelést érnek a 10-ből, vagyis Szoboszlainál mindössze egy jobb volt nála a Liverpoolban, mégpedig a kapus, Alisson Becker. 

Az eredmenyek.com statisztikái szerint viszont Kerkez őt is magasan veri és 7.7-es értékelése az egész mezőny második legjobb játékosává teszi.

Egy biztos: mindkét magyarra elképesztően büszkék lehetünk a világ egyik legerősebb bajnokságán egyik legnagyobb rangadója után – jó hír ez így a magyar válogatott világbajnoki selejtezői előtt.

Nyitókép: MTI/AP/Jon Super

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jajdejónekünk
2025. szeptember 01. 11:40
Na, ennek örülnek a magyarok, hogy második. Meg a Kerkez nem is magyar. Majd jól kitömik a válogatottat a portugálok, Orbán nagyon szomorú lesz, és az nagyon jó.
Válasz erre
0
0
deniel
2025. szeptember 01. 09:56
Minden csoda három napig tart, Kerkez volt a mezőny legjobbja..
Válasz erre
0
0
akkkkorki
2025. szeptember 01. 09:44
Ne a gólt nézzétek, hanem Raya arcát. Az mutatja leginkább, hogy mit művelt Dominik! Világsztár! Ennyi!
Válasz erre
1
0
Búvár Kund
2025. szeptember 01. 09:21
Mindkét magyar válogatott játékos pazarul játszott. Remélem átmentik a formájukat a válogatott meccsekre is!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!