Szoboszlai gólja után Kerkezről se feledkezzünk meg: a Liverpool másik magyarja az Arsenal elleni meccs második legjobbja

Szoboszlai Dominik magasan lett a mezőny legjobbja a Liverpool–Arsenal rangadón. De magyar szempontból nem csak Szoboszlai góljáról szólt a meccs: Kerkez Milos a mérkőzés második legjobb játékosa!
Sok újdonságot azzal az információval még biztosan nem árulunk el, hogy Szoboszlai Dominik lett az egész mezőny legjobbja a Liverpool Arsenal elleni győzelme során. Ehhez nemcsak Szoboszlai gólja járult hozzá – ha nem tud vele betelni, nézze meg 6 különböző kameraállásból –, hanem mezőnymunkája is. Szoboszlai ráadásul sorozatban másodszor érdemelte ki az MVP-címet, ami egészen elképesztő, nem csoda, hogy Arne Slot vezetőedző és a szurkolók is áradoztak a történelmet író magyar válogatott játékosról.
De nem ő volt az egyetlen magyar főszereplője a Premier League szuperrangadójának! Már kezdjük megszokni, hogy két honfitársunk is alapember a világ egyik legjobb csapatában, az viszont még teljesen új érzés, hogy a jelenlegi egyik legnagyobb angol rangadónak két magyar legyen a legjobb játékosa – pedig most pontosan ez történt!
A Thisisanfield.com (10), a Tia Readers (9.7), a Liverpool Echo (7) és a Goal (6) értékeléseiből átlagot vonva (9.18) Szoboszlai magasan lett a mezőny legjobbja, akit viszont közvetlenül Kerkez Milos követ 7.85-ös átlaggal!
Mindkét magyart a Thisisanfield.com értékelte a legmagasabbra (Kerkezt 9-esre), Szoboszlairól például azt írta a cikk szerzője, hogy „úgy tűnik, nincs semmi, amire ne lenne képes a pályán.” A Goal szakírója szerint pedig Kerkez
„egyre jobban hasonlít önmagára”
azok után, hogy az első meccsein még nem látott tőle kiegyensúlyozott teljesítményt.
A Thisisanfield.com azt is megnézte, hogy a fotmob.com adatelemző oldal szerint Szoboszlai statisztikáit böngészve is magasan a legjobb volt a pályán (8.5). Számai közül kiemelkedik, hogy 14 védekező játékot mutatott be, ezzel az Arsenal klasszikus angol válogatott védőjét, Declan Rice-t (13) is megelőzte, ráadásul mindkét szerelési kísérletét siker koronázta.
A fotmob.com szerint Kerkez statisztikai mutatói 7.8-as értékelést érnek a 10-ből, vagyis Szoboszlainál mindössze egy jobb volt nála a Liverpoolban, mégpedig a kapus, Alisson Becker.
Az eredmenyek.com statisztikái szerint viszont Kerkez őt is magasan veri és 7.7-es értékelése az egész mezőny második legjobb játékosává teszi.
Egy biztos: mindkét magyarra elképesztően büszkék lehetünk a világ egyik legerősebb bajnokságán egyik legnagyobb rangadója után – jó hír ez így a magyar válogatott világbajnoki selejtezői előtt.
