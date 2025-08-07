Ft
08. 07.
csütörtök
labdarúgás Gyökeres Viktor France Football aranylabda

Közülük kerülhet ki az Aranylabda idei nyertese: egy magyar név is a jelöltek listáján!

2025. augusztus 07. 19:01

A France Football csütörtök délután közzétette évi rendes jelöltlistáját az idény legjobb labdarúgójának járó díjra.

2025. augusztus 07. 19:01
null

Csütörtök délután a France Football szervezet hivatalosan is közzétette az idei Aranylabda-jelöltek bő listáját. 

A harminc nevet tartalmazó listán olyan világsztárok szerepelnek, mint a Real Madrid klasszisa, Kylian Mbappé és Jude Bellingham, vagy a Manchester City gólvágója, Erling Haaland. 

A jelöltek között ott van ugyanakkor a Sporting Lisszabonban idén minden sorozatot figyelembe véve 52 tétmérkőzésen 54 gólt szerző, magyar származású svéd csatár, Viktor Gyökeres is, aki a következő idényt már a Premier League-ezüstérmes, Bajnokok Ligája-elődöntős Arsenalban kezdi. 

A legnagyobb esélyt azonban az idei trófeahalmozó, a francia bajnokság, kupa és Szuperkupa mellett a BL-t is magabiztosan megnyerő PSG valamelyik játékosának jósolják – a legtöbbször Ousmane Dembélé nevét hallani ezzel kapcsolatban, de sokan a Barcelona-tinisztár Lamine Yamalnak követelnék. 

Gyökeres immár az Arsenal mezében (Fotó: AFP/Glyn Kirk)

(Nyitókép: Franck Fife/AFP)

 

FAdamus
2025. augusztus 07. 20:03
Leszállhatnánk Gyökeresről? A nevén kívül semmiben sem magyar.
0
0
tajtajacsak-2
2025. augusztus 07. 19:15
Az idei aranylabdát Böde professzor úr nyeri!
0
0
