Közülük kerülhet ki az Aranylabda idei nyertese: egy magyar név is a jelöltek listáján!

Csütörtök délután a France Football szervezet hivatalosan is közzétette az idei Aranylabda-jelöltek bő listáját.

A harminc nevet tartalmazó listán olyan világsztárok szerepelnek, mint a Real Madrid klasszisa, Kylian Mbappé és Jude Bellingham, vagy a Manchester City gólvágója, Erling Haaland.

A jelöltek között ott van ugyanakkor a Sporting Lisszabonban idén minden sorozatot figyelembe véve 52 tétmérkőzésen 54 gólt szerző, magyar származású svéd csatár, Viktor Gyökeres is, aki a következő idényt már a Premier League-ezüstérmes, Bajnokok Ligája-elődöntős Arsenalban kezdi.

A legnagyobb esélyt azonban az idei trófeahalmozó, a francia bajnokság, kupa és Szuperkupa mellett a BL-t is magabiztosan megnyerő PSG valamelyik játékosának jósolják – a legtöbbször Ousmane Dembélé nevét hallani ezzel kapcsolatban, de sokan a Barcelona-tinisztár Lamine Yamalnak követelnék.

Gyökeres immár az Arsenal mezében (Fotó: AFP/Glyn Kirk)

(Nyitókép: Franck Fife/AFP)