labdarúgás zalaegerszeg zte

„Ez nem egy olyan ország, amely nagyon nyitott a külföldiekre” – kedvesnek, de óvatosnak jellemezték a magyarokat

2025. december 10. 21:42

Kiderült, hogyan kerültek Zalaegerszegre a dél-amerikaiak.

Az elmúlt időszakban hatalmasat fordult a világ Zalaegerszegen: az NB I-es labdarúgócsapat az elmúlt hét mérkőzéséből hatot megnyert, többek között idegenben győzte le a zalai gárda a címvédő Ferencvárost és a trónfosztásra készülő győrieket.

A nyári tulajdonosváltáskor két argentin üzletember, Damián Pedrosa és Andrés Jornet vette át a Zalaegerszegi TE-t, majd a szakmai stáb elkezdett építkezni.

A cél egy fiatal, nemzetközi játékosokból álló együttes, amely a transzferek által fejleszthető és fenntartható.

Erről beszéltek a szakemberek az Off The Pitch nevű oldalnak.

A ZTE új ügyvezető elnöke, Damián Pedrosa, valamint korábbi kollégája, Andrés Jornet, a klub sportért felelős elnöke, illetve sportigazgatója először az argentin Atlético Talleresnél dolgozott együtt: Pedrosa vezérigazgatóként, Jornet pedig a játékosmegfigyelői részleg vezetőjeként – írta a csakfoci. Később rendezvényszervezéssel is foglalkoztak, de az utóbbi időben egyre jobban hiányzott nekik a klubélet, így elkezdtek csapat után kutatni.

„Földrajzi közelsége miatt először Uruguay felé nézelődtünk, de ott nem volt megfelelő lehetőség. Ezután Olaszországban kerestünk csapatot, de egyik projekt sem felelt meg az elképzeléseinknek” – mesélték, miután egy közvetítő által tavasszal Madridban találkozhattak a zalai elöljárókkal.

Magyarország labdarúgásának infrastruktúrája az olasz középmezőny vagy a La Liga átlagának felel meg – és jobb, mint az argentin bajnokságban”

– hangsúlyozták, de azt is hozzátették, a magyar bajnokságot az tette még vonzóbbá, hogy a 12 csapatból akár négy is európai kupainduló lehet.

Nyárra zárult le a klub alapos vizsgálata és a tárgyalássorozat, akkor írták alá a hivatalos papírokat. A klub egyébként 2024-ben 5 millió eurós bevételt és 210 ezer eurós nyereséget jelentett.

A beilleszkedés kihívásaival még küzdenek Zalában, Pedrosa szerint „ez nem egy olyan ország, amely nagyon nyitott a külföldiekre. A magyarok kedvesek, de óvatosak a nemzeti identitás kérdésében, és vannak, akik továbbra is kételkednek a változásban” – ismertette első benyomásait a dél-amerikai szakember.

Önfenntartó klubot akarunk építeni – jelenleg még küzdünk ezzel. Az első évben az egyetlen cél a bennmaradás. Három-négy éven belül pedig szeretnénk rendszeresen Európáért harcolni”

– fogalmazott az ügyvezető elnök.

Fotó: MTI/Katona Tibor

 

