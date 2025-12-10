„Ez nem egy olyan ország, amely nagyon nyitott a külföldiekre” – kedvesnek, de óvatosnak jellemezték a magyarokat

„Földrajzi közelsége miatt először Uruguay felé nézelődtünk, de ott nem volt megfelelő lehetőség. Ezután Olaszországban kerestünk csapatot, de egyik projekt sem felelt meg az elképzeléseinknek” – mesélték, miután egy közvetítő által tavasszal Madridban találkozhattak a zalai elöljárókkal.

Magyarország labdarúgásának infrastruktúrája az olasz középmezőny vagy a La Liga átlagának felel meg – és jobb, mint az argentin bajnokságban”

– hangsúlyozták, de azt is hozzátették, a magyar bajnokságot az tette még vonzóbbá, hogy a 12 csapatból akár négy is európai kupainduló lehet.

Nyárra zárult le a klub alapos vizsgálata és a tárgyalássorozat, akkor írták alá a hivatalos papírokat. A klub egyébként 2024-ben 5 millió eurós bevételt és 210 ezer eurós nyereséget jelentett.

A beilleszkedés kihívásaival még küzdenek Zalában, Pedrosa szerint „ez nem egy olyan ország, amely nagyon nyitott a külföldiekre. A magyarok kedvesek, de óvatosak a nemzeti identitás kérdésében, és vannak, akik továbbra is kételkednek a változásban” – ismertette első benyomásait a dél-amerikai szakember.