álomcsapat Liverpool Premier League Szoboszlai Dominik

Ekkora gól után egyértelműen ott a helye – Szoboszlai bekerült a hétvége álomcsapatába

2025. szeptember 02. 14:34

Szoboszlai Dominik, a Liverpool labdarúgója is bekerült a hétvége álomcsapatába a spanyol hírügynökségnél (EFE), amely mindig az öt európai élbajnokságból választja ki a hétvége legjobbjait.

2025. szeptember 02. 14:34
null

„Az Arsenal elleni mérkőzésen jobbhátvédként játszó magyar válogatott támadó középpályás a 83. percben egy rendkívüli szabadrúgásgóllal biztosította az 1–0-s győzelmet a címvédő Liverpoolnak. Lövése tökéletes volt, ördögi csavarral, nagy erővel, és olyan remekül helyezve, hogy David Raya számára elérhetetlen volt” – írták a magyar válogatott csapatkapitányának vasárnapi bombagóljáról.

 

Az újabb győzelem megerősítette a Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató csapatot a tabella élén, hiszen a Liverpool az egyetlen csapat, amelynek kilenc pontja van három forduló után a Premier League-ben.

Az EFE hétvégi álomcsapatába a Liverpoolon kívül adott játékost 

  • a Barcelona, 
  • az AFC Bournemouth, 
  • a Crystal Palace, 
  • a Werder Bremen, 
  • az Eintracht Frankfurt, 
  • a Paris Saint-Germain, 
  • a Sevilla, 
  • az Everton, 
  • a Borussia Dortmund 
  • és a Lazio is.

Szoboszlainak egyébként arra is jó esélye van, hogy az angol bajnokságban a szurkolók őt válasszák meg a harmadik forduló legjobbjának. A Premier League honlapján bárki leadhatja a szavazatát, a magyar játékos cikkünk megjelenésének pillanatában a voksok 40 százalékát tudhatta magáénak.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: Darren Staples / AFP

