Ekkora gól után egyértelműen ott a helye – Szoboszlai bekerült a hétvége álomcsapatába

Szoboszlai nehéz kérdést kapott – nem az Arsenal elleni szabadrúgásgólja a kedvence
A Liverpool és a magyar válogatott sztárja díjat is kapott a HLSZ rendezvényén.
Szoboszlai Dominik, a Liverpool labdarúgója is bekerült a hétvége álomcsapatába a spanyol hírügynökségnél (EFE), amely mindig az öt európai élbajnokságból választja ki a hétvége legjobbjait.
„Az Arsenal elleni mérkőzésen jobbhátvédként játszó magyar válogatott támadó középpályás a 83. percben egy rendkívüli szabadrúgásgóllal biztosította az 1–0-s győzelmet a címvédő Liverpoolnak. Lövése tökéletes volt, ördögi csavarral, nagy erővel, és olyan remekül helyezve, hogy David Raya számára elérhetetlen volt” – írták a magyar válogatott csapatkapitányának vasárnapi bombagóljáról.
Az újabb győzelem megerősítette a Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató csapatot a tabella élén, hiszen a Liverpool az egyetlen csapat, amelynek kilenc pontja van három forduló után a Premier League-ben.
Az EFE hétvégi álomcsapatába a Liverpoolon kívül adott játékost
Ezt is ajánljuk a témában
A Liverpool és a magyar válogatott sztárja díjat is kapott a HLSZ rendezvényén.
Szoboszlainak egyébként arra is jó esélye van, hogy az angol bajnokságban a szurkolók őt válasszák meg a harmadik forduló legjobbjának. A Premier League honlapján bárki leadhatja a szavazatát, a magyar játékos cikkünk megjelenésének pillanatában a voksok 40 százalékát tudhatta magáénak.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: Darren Staples / AFP