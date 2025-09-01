Ft
Ft
25°C
17°C
Ft
Ft
25°C
17°C
09. 02.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar válogatott Magyarország Liverpool Izland HLSZ Szoboszlai Dominik

Szoboszlai nehéz kérdést kapott – nem az Arsenal elleni szabadrúgásgólja a kedvence

2025. szeptember 01. 22:59

Hétfő este Etyeken tartották a Hivatásos Labdarúgók Szervezetének (HLSZ) díjátadó ünnepségét. A külföldön szereplő legjobb játékosnak járó elismerést Szoboszlai Dominik kapta meg, aki elárulta, nem az Arsenal elleni szabadrúgásgólja volt karrierjének eddigi legemlékezetesebb találata.

2025. szeptember 01. 22:59
null

A HLSZ hétfői, etyeki díjátadó ünnepségén Horváth Gábor főtitkár kiemelte, hogy a szervezet idén már 35. alkalommal szavaztatta meg tagságát a legutóbbi bajnoki idény legjobbjairól. Hozzátette: a jelöltlisták összeállításában az NB I-es és NB II-es együttesek csapatkapitányai és edzői, valamint a HLSZ elnökségi és felügyelő bizottsági tagjai vettek részt.

Ezt követően csaknem ezer profi futballista hat férfi és három női kategóriában voksolhatott, posztonként öt személyre. Horváth bejelentette azt is, hogy a most először kiosztott, Az év legjobb segítője elnevezésű díjat a gála megszervezésében végzett tevékenységéért Tömő Attila, a magyar labdarúgó-válogatott csapatmenedzsere érdemelte ki.

Az NB I-es mezőnyjátékosok között a felcsúti Nagy Zsolt a paksi Böde Dánielt és a ferencvárosi Tóth Alexet megelőzve végzett az élen. 

Az elismerést a gála díszvendége, az 1990-ben világbajnoki címet nyert és Aranylabdát kapott, 150-szeres német válogatott labdarúgó, a korábbi magyar szövetségi kapitány Lothar Matthäus nyújtotta át a hétszeres világválogatott Détári Lajos társaságában.

A legjobb kapus Pécsi Ármin (Puskás Akadémia FC, jelenleg Liverpool) lett, a legjobb külföldön futballozó játékosnak pedig, akárcsak tavaly és tavalyelőtt, most is Szoboszlai Dominiket, a Liverpool középpályását választották meg Kerkez Milos (AFC Bournemouth, jelenleg Liverpool) és Sallai Roland (Galatasaray) előtt.

Amikor Szoboszlai mikrofont ragadott, a díjkiosztó háziasszonya (Takács Rita, a Sport Televízió riportere, műsorvezetője) arra kérte, állítson fel egy sorrendet három emlékezetes gólja közül – a magyar válogatott csapatkapitányának az Arsenal és a török válogatott elleni szabadrúgásgólját, valamint az izlandiak elleni, Eb-szereplést érő akciógólját kellett rangsorolnia.

Az Izland elleni az első, a tegnapi (az Arsenal elleni – a szerk.) lenne a második és a törökök elleni a harmadik

– videózta le Szoboszlai válaszát a Nemzeti Sport.

 

Ezt is ajánljuk a témában

Visszatérve a HLSZ gálájára: az edzők között a tavalyi idényhez hasonlóan Bognár György, a Magyar Kupa-győztes és bajnoki bronzérmes Paks trénere zárt az első helyen. 

  • A legjobb 21 éven aluli játékos Tóth Alex, 
  • míg a másodosztály legjobbja Bódi Ádám (Kazincbarcika, jelenleg Tiszakécske) lett.

A szezon legszebb védéséért járó Fülöp Márton-díjat Dibusz Dénes (FTC) vehette át az alapító Fülöp Ferenctől. A tavaly először kiosztott, a legjobb visszatérő játékosnak járó elismerést Bíró Barbara, az ETO FC Győr kapusa érdemelte ki. 

Az NB I álomcsapatába négy-négy ferencvárosi és felcsúti, illetve három paksi játékos került be.

Idén már kilencedik alkalommal a női labdarúgás legmeghatározóbb alakjait is díjazták: a legjobb kapusnak akárcsak tavaly, idén is Milica Koszticsot (FTC-Telekom), a legjobb mezőnyjátékosnak Savanya Csillát (ETO FC Győr), míg az új kategóriában a legjobb külföldön játszó játékosnak Csiszár Henriettát (Internazionale) választották meg.

A LABDARÚGÓ NB I 2024–2025-ÖS IDÉNYÉNEK ÁLOMCSAPATA
Pécsi Ármin (Puskás Akadémia, jelenleg Liverpool) – Cebrail Makreckis (FTC), Ibrahim Cissé (FTC), Wojciech Golla (Puskás Akadémia), Osváth Attila (Paks) – Jonathan Levi (Puskás Akadémia, jelenleg FTC), Tóth Alex (FTC), Ötvös Bence (Paks, jelenleg FTC) – Nagy Zsolt (Puskás Akadémia), Böde Dániel (Paks), Varga Barnabás (FTC)

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: MTI / Bodnár Boglárka

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
papamaci1957
2025. szeptember 02. 00:15
Én a Montenegró elleni gólját tenném az első helyre
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!