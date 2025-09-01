Szoboszlai nehéz kérdést kapott – nem az Arsenal elleni szabadrúgásgólja a kedvence

Amivel a világsajtó sem tud betelni: nézze meg Szoboszlai gólját 6 különböző kameraállásból (VIDEÓ)
Fantasztikus találat szabadrúgásból.
Hétfő este Etyeken tartották a Hivatásos Labdarúgók Szervezetének (HLSZ) díjátadó ünnepségét. A külföldön szereplő legjobb játékosnak járó elismerést Szoboszlai Dominik kapta meg, aki elárulta, nem az Arsenal elleni szabadrúgásgólja volt karrierjének eddigi legemlékezetesebb találata.
A HLSZ hétfői, etyeki díjátadó ünnepségén Horváth Gábor főtitkár kiemelte, hogy a szervezet idén már 35. alkalommal szavaztatta meg tagságát a legutóbbi bajnoki idény legjobbjairól. Hozzátette: a jelöltlisták összeállításában az NB I-es és NB II-es együttesek csapatkapitányai és edzői, valamint a HLSZ elnökségi és felügyelő bizottsági tagjai vettek részt.
Ezt követően csaknem ezer profi futballista hat férfi és három női kategóriában voksolhatott, posztonként öt személyre. Horváth bejelentette azt is, hogy a most először kiosztott, Az év legjobb segítője elnevezésű díjat a gála megszervezésében végzett tevékenységéért Tömő Attila, a magyar labdarúgó-válogatott csapatmenedzsere érdemelte ki.
Az NB I-es mezőnyjátékosok között a felcsúti Nagy Zsolt a paksi Böde Dánielt és a ferencvárosi Tóth Alexet megelőzve végzett az élen.
Az elismerést a gála díszvendége, az 1990-ben világbajnoki címet nyert és Aranylabdát kapott, 150-szeres német válogatott labdarúgó, a korábbi magyar szövetségi kapitány Lothar Matthäus nyújtotta át a hétszeres világválogatott Détári Lajos társaságában.
A legjobb kapus Pécsi Ármin (Puskás Akadémia FC, jelenleg Liverpool) lett, a legjobb külföldön futballozó játékosnak pedig, akárcsak tavaly és tavalyelőtt, most is Szoboszlai Dominiket, a Liverpool középpályását választották meg Kerkez Milos (AFC Bournemouth, jelenleg Liverpool) és Sallai Roland (Galatasaray) előtt.
Amikor Szoboszlai mikrofont ragadott, a díjkiosztó háziasszonya (Takács Rita, a Sport Televízió riportere, műsorvezetője) arra kérte, állítson fel egy sorrendet három emlékezetes gólja közül – a magyar válogatott csapatkapitányának az Arsenal és a török válogatott elleni szabadrúgásgólját, valamint az izlandiak elleni, Eb-szereplést érő akciógólját kellett rangsorolnia.
Az Izland elleni az első, a tegnapi (az Arsenal elleni – a szerk.) lenne a második és a törökök elleni a harmadik
– videózta le Szoboszlai válaszát a Nemzeti Sport.
Visszatérve a HLSZ gálájára: az edzők között a tavalyi idényhez hasonlóan Bognár György, a Magyar Kupa-győztes és bajnoki bronzérmes Paks trénere zárt az első helyen.
A szezon legszebb védéséért járó Fülöp Márton-díjat Dibusz Dénes (FTC) vehette át az alapító Fülöp Ferenctől. A tavaly először kiosztott, a legjobb visszatérő játékosnak járó elismerést Bíró Barbara, az ETO FC Győr kapusa érdemelte ki.
Az NB I álomcsapatába négy-négy ferencvárosi és felcsúti, illetve három paksi játékos került be.
Idén már kilencedik alkalommal a női labdarúgás legmeghatározóbb alakjait is díjazták: a legjobb kapusnak akárcsak tavaly, idén is Milica Koszticsot (FTC-Telekom), a legjobb mezőnyjátékosnak Savanya Csillát (ETO FC Győr), míg az új kategóriában a legjobb külföldön játszó játékosnak Csiszár Henriettát (Internazionale) választották meg.
A LABDARÚGÓ NB I 2024–2025-ÖS IDÉNYÉNEK ÁLOMCSAPATA
Pécsi Ármin (Puskás Akadémia, jelenleg Liverpool) – Cebrail Makreckis (FTC), Ibrahim Cissé (FTC), Wojciech Golla (Puskás Akadémia), Osváth Attila (Paks) – Jonathan Levi (Puskás Akadémia, jelenleg FTC), Tóth Alex (FTC), Ötvös Bence (Paks, jelenleg FTC) – Nagy Zsolt (Puskás Akadémia), Böde Dániel (Paks), Varga Barnabás (FTC)
