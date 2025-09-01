Szoboszlai nehéz kérdést kapott – nem az Arsenal elleni szabadrúgásgólja a kedvence

A HLSZ hétfői, etyeki díjátadó ünnepségén Horváth Gábor főtitkár kiemelte, hogy a szervezet idén már 35. alkalommal szavaztatta meg tagságát a legutóbbi bajnoki idény legjobbjairól. Hozzátette: a jelöltlisták összeállításában az NB I-es és NB II-es együttesek csapatkapitányai és edzői, valamint a HLSZ elnökségi és felügyelő bizottsági tagjai vettek részt.

Ezt követően csaknem ezer profi futballista hat férfi és három női kategóriában voksolhatott, posztonként öt személyre. Horváth bejelentette azt is, hogy a most először kiosztott, Az év legjobb segítője elnevezésű díjat a gála megszervezésében végzett tevékenységéért Tömő Attila, a magyar labdarúgó-válogatott csapatmenedzsere érdemelte ki.

Az NB I-es mezőnyjátékosok között a felcsúti Nagy Zsolt a paksi Böde Dánielt és a ferencvárosi Tóth Alexet megelőzve végzett az élen.

Az elismerést a gála díszvendége, az 1990-ben világbajnoki címet nyert és Aranylabdát kapott, 150-szeres német válogatott labdarúgó, a korábbi magyar szövetségi kapitány Lothar Matthäus nyújtotta át a hétszeres világválogatott Détári Lajos társaságában.

A legjobb kapus Pécsi Ármin (Puskás Akadémia FC, jelenleg Liverpool) lett, a legjobb külföldön futballozó játékosnak pedig, akárcsak tavaly és tavalyelőtt, most is Szoboszlai Dominiket, a Liverpool középpályását választották meg Kerkez Milos (AFC Bournemouth, jelenleg Liverpool) és Sallai Roland (Galatasaray) előtt.

Amikor Szoboszlai mikrofont ragadott, a díjkiosztó háziasszonya (Takács Rita, a Sport Televízió riportere, műsorvezetője) arra kérte, állítson fel egy sorrendet három emlékezetes gólja közül – a magyar válogatott csapatkapitányának az Arsenal és a török válogatott elleni szabadrúgásgólját, valamint az izlandiak elleni, Eb-szereplést érő akciógólját kellett rangsorolnia.

Az Izland elleni az első, a tegnapi (az Arsenal elleni – a szerk.) lenne a második és a törökök elleni a harmadik

– videózta le Szoboszlai válaszát a Nemzeti Sport.