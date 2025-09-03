Ft
09. 03.
szerda
Liverpool Premier League Szoboszlai Dominik

Ezt a videót nézi most Anglia: Szoboszlai nemcsak a Liverpool legjobbja volt, rangos elismerést kapott

2025. szeptember 03. 14:51

A magyar válogatott játékosa lett a forduló legjobbja. Szoboszlai Dominik jobbhátvédként zsebelte be az elismerést.

2025. szeptember 03. 14:51
null

A Premier League a hivatalos oldalán és a közösségi felületén is közölte: a szurkolók szavazatai alapján a Liverpool játékosa, Szoboszlai Dominik lett az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 3. fordulójának legjobb játékosa.

Szoboszlai volt az Arsenal elleni meccs hőse
Szoboszlai volt az Arsenal elleni meccs hőse (Fotó: Darren Staples/AFP)

A Premier League cikke vele kapcsolatban kiemelte, hogy a magyar játékos kényszerűségből jobbhátvédet játszott, majd a hajrában az előző idény bajnoka és ezüstérmese közötti csatát egy szenzációs szabadrúgásgóllal eldöntötte.

Az Arsenal elleni mérkőzés alatt semlegesítette Gabriel Martinellit, miközben számos briliáns hosszú passzt is bemutatott. A pálya mindkét végén kivette a részét a csapat sikeréből, amely így három forduló után egyedüliként százszázalékos – olvasható.

 

Akiket Szoboszlai megelőzött

Szoboszlai a szavazáson nagy fölénnyel az alábbi hét játékost előzte meg azzal, hogy a voksok 37 százalékát bezsebelte:

  • Joao Pedro (18 százalék),
  • Jack Grealish (16 százalék),
  • Bryan Mbeumo (13 százalék),
  • Marc Guehi és Enzo Le Fee (mindketten hat százalék),
  • Jarrod Bowen (három százalék) és
  • Marcos Senesi (egy százalék).

Az első fordulóban Richarlison, a másodikban Joao Palhinha nyert.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Darren Staples/AFP

 

