Ezt a videót nézi most Anglia: Szoboszlai nemcsak a Liverpool legjobbja volt, rangos elismerést kapott

A Premier League a hivatalos oldalán és a közösségi felületén is közölte: a szurkolók szavazatai alapján a Liverpool játékosa, Szoboszlai Dominik lett az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 3. fordulójának legjobb játékosa.

Szoboszlai volt az Arsenal elleni meccs hőse (Fotó: Darren Staples/AFP)

A Premier League cikke vele kapcsolatban kiemelte, hogy a magyar játékos kényszerűségből jobbhátvédet játszott, majd a hajrában az előző idény bajnoka és ezüstérmese közötti csatát egy szenzációs szabadrúgásgóllal eldöntötte.

Az Arsenal elleni mérkőzés alatt semlegesítette Gabriel Martinellit, miközben számos briliáns hosszú passzt is bemutatott. A pálya mindkét végén kivette a részét a csapat sikeréből, amely így három forduló után egyedüliként százszázalékos – olvasható.

Akiket Szoboszlai megelőzött

Szoboszlai a szavazáson nagy fölénnyel az alábbi hét játékost előzte meg azzal, hogy a voksok 37 százalékát bezsebelte:

Joao Pedro (18 százalék),

Jack Grealish (16 százalék),

Bryan Mbeumo (13 százalék),

Marc Guehi és Enzo Le Fee (mindketten hat százalék),

Jarrod Bowen (három százalék) és

Marcos Senesi (egy százalék).

Az első fordulóban Richarlison, a másodikban Joao Palhinha nyert.