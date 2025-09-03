Ezt a videót nézi most Anglia: Szoboszlai nemcsak a Liverpool legjobbja volt, rangos elismerést kapott

„Szoboszlai golfozik?” – egy kép miatt háborodtak fel a Liverpool-szurkolók
Ugyanazt gondolják.
A magyar válogatott játékosa lett a forduló legjobbja. Szoboszlai Dominik jobbhátvédként zsebelte be az elismerést.
A Premier League a hivatalos oldalán és a közösségi felületén is közölte: a szurkolók szavazatai alapján a Liverpool játékosa, Szoboszlai Dominik lett az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 3. fordulójának legjobb játékosa.
A Premier League cikke vele kapcsolatban kiemelte, hogy a magyar játékos kényszerűségből jobbhátvédet játszott, majd a hajrában az előző idény bajnoka és ezüstérmese közötti csatát egy szenzációs szabadrúgásgóllal eldöntötte.
Az Arsenal elleni mérkőzés alatt semlegesítette Gabriel Martinellit, miközben számos briliáns hosszú passzt is bemutatott. A pálya mindkét végén kivette a részét a csapat sikeréből, amely így három forduló után egyedüliként százszázalékos – olvasható.
Szoboszlai a szavazáson nagy fölénnyel az alábbi hét játékost előzte meg azzal, hogy a voksok 37 százalékát bezsebelte:
Az első fordulóban Richarlison, a másodikban Joao Palhinha nyert.
Fotó: Darren Staples/AFP