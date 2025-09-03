„Szoboszlai golfozik?” – egy kép miatt háborodtak fel a Liverpool-szurkolók

A több mint 26 millió követőt számláló Givemesport Facebook-oldal az egyik vizuáljában a Liverpool futballcsapatának potenciális kezdőjét ábrázolta. Ebben Kerkez Milos helyet kapott, viszont Szoboszlai Dominik nem, amit a csapat szurkolói nehezményeztek.

Szoboszlai nem szerepel az álomtizenegyben (Fotó: Givemesport/Facebook)

„Hol van Szoboszlai?”

Szoboszlai, a sokoldalú

Mint ismert, Szoboszlai az idény első mérkőzésein a sokoldalúságáról tett tanúbizonyságot. A Liverpool jobbhátvédjei kidőltek, Arne Slot pedig úgy döntött, hogy vészmegoldásként Szoboszlait teszi erre a posztra. Az első két meccsen be is jött a húzása, ráadásul mindkettő végén, a Newcastle United ellen és az Arsenal ellen is a magyar válogatott játékosa lett az egyik hős. Előbbin egy gólpasszal felérő megmozdulással teremtett ziccert csapattársának, utóbbin pedig egy hatalmas szabadrúgásgólt lőtt, ami egyben a győztes találat is volt.