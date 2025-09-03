Ft
09. 03.
szerda
kép Liverpool videó szurkolók Szoboszlai Dominik

„Szoboszlai golfozik?” – egy kép miatt háborodtak fel a Liverpool-szurkolók

2025. szeptember 03. 12:33

Alaposan kiakadtak a Liverpool drukkerei. Szerintük Szoboszlai lemaradt a képről.

2025. szeptember 03. 12:33
null

A több mint 26 millió követőt számláló Givemesport Facebook-oldal az egyik vizuáljában a Liverpool futballcsapatának potenciális kezdőjét ábrázolta. Ebben Kerkez Milos helyet kapott, viszont Szoboszlai Dominik nem, amit a csapat szurkolói nehezményeztek.

Szoboszlai nem szerepel az álomtizenegyben
Szoboszlai nem szerepel az álomtizenegyben (Fotó: Givemesport/Facebook)

„Hol van Szoboszlai?”

„Szóval Szoboszlai golfozik?”

„Úgy tűnik, Szoboszlai golfozik.”

„Hogy a fenébe feledkezhettek meg a mesterlövészünkről?”

„Vigyázz, mit beszélsz! Hol van Szoboszlai és hol van Ekitiké?

„Ekitikének ott lenne a helye, hiszen két bajnokin hármat lőtt, ahogyan Wirtz vagy Mac Allister helyén Szoboszlainak is.”

„Hol a magyar hóhér?”

„Szoboszlait Gravenberch helyére!”

„Hogyan hagyhatták ki Szoboszlait?”

„Szoboszlai Wirtz helyére! Szoboszlait mindig kezdetném.”

„Sosem padoztatnám Szoboszlait.”

„Hol van Szoboszlai, aki annyi fájdalmat okozott az Arsenalnak?”

„Nem értem, miért padoztatjátok állandóan Szoboszlait.”

Szoboszlai, a sokoldalú

Mint ismert, Szoboszlai az idény első mérkőzésein a sokoldalúságáról tett tanúbizonyságot. A Liverpool jobbhátvédjei kidőltek, Arne Slot pedig úgy döntött, hogy vészmegoldásként Szoboszlait teszi erre a posztra. Az első két meccsen be is jött a húzása, ráadásul mindkettő végén, a Newcastle United ellen és az Arsenal ellen is a magyar válogatott játékosa lett az egyik hős. Előbbin egy gólpasszal felérő megmozdulással teremtett ziccert csapattársának, utóbbin pedig egy hatalmas szabadrúgásgólt lőtt, ami egyben a győztes találat is volt.

Ezt is ajánljuk a témában

Szoboszlaira most válogatott meccsek várnak: a magyar csapat szombaton Írország vendége lesz, jövő kedden pedig a telt házas Puskás Arénában fogadja Portugáliát világbajnoki selejtezőn.

A Liverpool három forduló után hibátlan teljesítménnyel vezeti az angol bajnokságot, és legközelebb jövő vasárnap az újonc Burnley otthonában játszik.

Fotó: Darren Staples/AFP

Silcon
2025. szeptember 03. 14:27
Csináltak már ilyet, "gyenge" csapat ellen pihentetik a nagyágyúkat. Több idő jut regenerációra, kisebb a sérülésveszély. Mondjuk legalább egyszer már ráfáztak erre a taktikára.
akkkkorki
2025. szeptember 03. 13:25
Ki volt az a féleszű ökör, aki ezt összerakta?! Kezdőbe Wirtz? Hagyjuk mááá! Nem tölti ki a szerződését!
balatontihany-25
2025. szeptember 03. 12:44
Egyet is lehet érteni ezzel a felállással, meg nem is. Ha úgy vesszük reális, de... Gravenbech helyén én Szoboszlait játszatnám, aztán az az igazság, hogy a méregdrágán (125 millió euróért) vásárolt Wirtz sem mutatott még semmit, sőt gyenge... De ugye egy aranyáron vett sztárigazolást nem lehet padoztatni. De majd meglátjuk... Meg aztán az sem mérvadó, hogy egy Facebook oldal miféle összeállítást közöl. Kizárólag Slot mester összeállítása a mérvadó.
