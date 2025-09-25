FTC–Plzen: a pénzügyi csatát elveszítette, de a háborút még megnyerheti a Fradi az Európa-ligában

FTC–Plzen: Gruber pályára fog lépni, de nem árulom el, hogy mikor – Robbie Keane a Mandinernek
Most nemzetközi szinten kell bizonyítania.
Robbie Keane csapata számára is elrajtol a második számú európai kupasorozat, amelyben a Fradi már sokszor bizonyította, hogy bár a gazdasági mutatókban rendre alulmarad az ellenfelekkel szemben, a pályán képes eltünteti a különbséget, főleg a Groupama Arénában. Az FTC csütörtökön 21 órakor a cseh Viktoria Plzennel találkozik az Üllői úton.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, elstartoltak a második számú kontinentális labdarúgó kupa, az Európa-liga főtáblás küzdelmei: az FTC csütörtökön hazai pályán a cseh Viktoria Plzennel játssza első mérkőzését a sorozatban. A magyar bajnok ezt követően sorrendben a belga Genkkel, az osztrák Salzburggal, a bolgár Ludogoreccel, a török Fenerbahcéval, a skót Rangersszel, a görög Panathinaikosszal és az angol Nottinghammel is összecsap. A Plzen elleni találkozót felvezető sajtótájékoztatón Robbie Keane, a IX. kerületiek ír vezetőedzője többek között arról beszélt, hogy a kilencesből ők gazdálkodnak a legkevesebb pénzből. „Ha a költségvetést nézzük, akkor minden ellenfelünk sokkal jobb helyzetben van, mint mi. De úgy gondolom, nekünk van egy jó csapatunk, amely képes nagyszerűen játszani, ehhez csütörtök este a megfelelő egységességnek és csapatszellemnek kell megjelennie a pályán” – hangoztatta.
Ezt is ajánljuk a témában
Most nemzetközi szinten kell bizonyítania.
Ami tehát a büdzsét illeti,
az FTC Labdarúgó Zrt.-nek a 2024-es évben majdnem 20 milliárdos (19,8 milliárd forint) bevétele volt, ebből a nyeresége 93,4 millió forintot tett ki.
Azzal nem árulunk el nagy titkot, hogy ebben a sportágban a Fradinál vannak a legkedvezőbb feltételek: az átlagfizetés az egyesületen belül a 2023-as bruttó 2,9 millió forintról tavaly 3,7 millióra nőtt, ami 27,5 százalékos gyarapodást jelent. Ebben ugyanakkor benne van az edzők, a segítők mellett az irodai alkalmazottak, a kommunikációs munkatársak, de a pályamunkások, a karbantartók és a takarítók bére is (összesen 236 fő). Korábban többször próbálták megsaccolni, hogy a zöld-fehérek mennyiért foglalkoztatnak egy futballistát a felnőttkeretben, mígnem a Ferencvárosi Torna Club elnöke, Kubatov Gábor elárulta a Mandiner egyik Klubestjén.
Elkaptunk egy szerződést a Crvena zvezdánál, amelynél egy középpályásnak másfél millió eurós (jelenlegi árfolyamon 587 millió forint – a szerk.) éves fizetést adtak. A mi legjobban kereső játékosunk meg kap 15 millió forintot havonta”
– mondta Kubatov.
Az is biztos, hogy az FTC jelenlegi El-riválisai közül az angol Nottingham Forest legalább 220 millió euróból (86,11 milliárd forint), a török Fenerbahce pedig minimum 170 millió euróból (66,54 milliárd forint) működik. A skót Rangersnél ugyanerre 110 millió euró (43,06 milliárd forint) jut, az osztrák RB Salzburg pedig közelebb van a 200 millió eurós (78,28 milliárd forint) határhoz, mint a 150 millióshoz. Bár a belga Genk legutóbb veszteségről számolt be, de 93 millió euró (36,40 milliárd forint) körüli bevételre így is szert tett, míg a görög Panathinaikosz néhány évvel ezelőtt járt ott, ahol most a Fradi, vagyis az 50 millió eurós költségvetésnél. A bolgár Ludogorecről és a cseh Viktoria Plzenről azonban nincs megbízható adatunk, csak annyi, hogy előbbi 5,14 millió, utóbbi 5,84 millió euró pénzdíjat kapott legutóbbi nemzetközi szerepléséért az Európai Labdarúgó-szövetségtől (UEFA), és mindketten igen aktívak az átigazolási piacon (transzferdíjakból általában 6-8 millió eurós profitot könyvelnek el). Ha a két összeget összeadjuk, akkor 12-14 millió eurós (4,7-5,48 milliárd forint) bevételről biztosan tudunk az esetükben, vagyis valószínű, hogy e két klubnak is legalább olyan (ha nem jobb) pénzügyi lehetőségei vannak, mint a Ferencvárosnak.
Keane megjegyzését egyébként a mértékadó Transfermarkt játékoskeretekre vonatkozó értékbecslései is alátámasztják, miután
állománnyal rendelkezik, vagyis az FTC-nél mind a nyolc ellenfele piacképesebb.
Visszatérve Kubatov Gáborra, aki az említett Mandiner Klubesten úgy fogalmazott, hogy ameddig ekkora költségvetésük van, addig hiába várják el tőlük, hogy állandó csapatuk legyen. „Nem lesz, ráadásul mi egy tízmilliós országban élünk, ami egy kis piac. Nem tudunk feljebb menni, talán csak egy kicsit, a nemzetközi kupákból beszedett pénzekkel” – hangsúlyozta.
Mik ezek a pénzek? Az UEFA pénzdíjai azoknak az együtteseknek, amelyek a különböző versenysorozataiban részt vesznek, és azokban minél jobban teljesítenek. A Football Coefficient szerint a Ferencvárosi Torna Club a mostani kiírásban 8,6 millió eurót (3,37 milliárd forint) keresett már, az El ligaszakaszában pedig további eurómilliókat gyűjthet (egy győzelemért 450 ezer euró, míg egy döntetlenért 150 ezer üti a markát). Legutóbb 4 milliárd 722 millió forint kasszíroztak ugyanitt, a második számú kontinentális kupában a zöld-fehérek, ami ugyan szép summa, de ahogy Kubatov jelezte, a szintlépéshez még nem elég. Ahhoz mindenképpen főtáblás szereplésre van szükség egy polccal feljebb, a Bajnokok Ligájában, amelyre azonban a jövő évig mindenképpen várni kell. Megint.
De addig is ott van az Európa-liga, amelyben a Fradi már oly' sokszor bizonyította, hogy bár a gazdasági mutatókban rendre alulmarad a riválisokkal szemben, a pályán képes eltünteti a különbséget. Főleg otthon, a Groupama Arénában.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt