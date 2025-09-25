FTC–Plzen: a pénzügyi csatát elveszítette, de a háborút még megnyerheti a Fradi az Európa-ligában

az FTC Labdarúgó Zrt.-nek a 2024-es évben majdnem 20 milliárdos (19,8 milliárd forint) bevétele volt, ebből a nyeresége 93,4 millió forintot tett ki.

Azzal nem árulunk el nagy titkot, hogy ebben a sportágban a Fradinál vannak a legkedvezőbb feltételek: az átlagfizetés az egyesületen belül a 2023-as bruttó 2,9 millió forintról tavaly 3,7 millióra nőtt, ami 27,5 százalékos gyarapodást jelent. Ebben ugyanakkor benne van az edzők, a segítők mellett az irodai alkalmazottak, a kommunikációs munkatársak, de a pályamunkások, a karbantartók és a takarítók bére is (összesen 236 fő). Korábban többször próbálták megsaccolni, hogy a zöld-fehérek mennyiért foglalkoztatnak egy futballistát a felnőttkeretben, mígnem a Ferencvárosi Torna Club elnöke, Kubatov Gábor elárulta a Mandiner egyik Klubestjén.

Elkaptunk egy szerződést a Crvena zvezdánál, amelynél egy középpályásnak másfél millió eurós (jelenlegi árfolyamon 587 millió forint – a szerk.) éves fizetést adtak. A mi legjobban kereső játékosunk meg kap 15 millió forintot havonta”

– mondta Kubatov.

Az is biztos, hogy az FTC jelenlegi El-riválisai közül az angol Nottingham Forest legalább 220 millió euróból (86,11 milliárd forint), a török Fenerbahce pedig minimum 170 millió euróból (66,54 milliárd forint) működik. A skót Rangersnél ugyanerre 110 millió euró (43,06 milliárd forint) jut, az osztrák RB Salzburg pedig közelebb van a 200 millió eurós (78,28 milliárd forint) határhoz, mint a 150 millióshoz. Bár a belga Genk legutóbb veszteségről számolt be, de 93 millió euró (36,40 milliárd forint) körüli bevételre így is szert tett, míg a görög Panathinaikosz néhány évvel ezelőtt járt ott, ahol most a Fradi, vagyis az 50 millió eurós költségvetésnél. A bolgár Ludogorecről és a cseh Viktoria Plzenről azonban nincs megbízható adatunk, csak annyi, hogy előbbi 5,14 millió, utóbbi 5,84 millió euró pénzdíjat kapott legutóbbi nemzetközi szerepléséért az Európai Labdarúgó-szövetségtől (UEFA), és mindketten igen aktívak az átigazolási piacon (transzferdíjakból általában 6-8 millió eurós profitot könyvelnek el). Ha a két összeget összeadjuk, akkor 12-14 millió eurós (4,7-5,48 milliárd forint) bevételről biztosan tudunk az esetükben, vagyis valószínű, hogy e két klubnak is legalább olyan (ha nem jobb) pénzügyi lehetőségei vannak, mint a Ferencvárosnak.