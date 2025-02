Plzen-Ferencváros percről percre – hármat kapott egy félidő alatt a történelmi sikerre készülő Fradi!

Feltüzelt csehek

Agresszíven vetette be magát a küzdelemben a gólkényszerben lévő hazai csapat, amelyben 6 cseh játékos kapott helyet (a Fradiban egy magyar). Abu Fani és Gróf Dávid is kapott egy „ajándékcsomagot”, szerencsére nem esett bajuk. A Fradinál Dibusz Dénes és Varga Ádám is sérült, két fiatal ült a kispadon... A 10. percben az is kiderült, hogy Červ nem Abu Fani: kísértetiesen hasonló helyzetből lőtt ballal, mint az Üllői úti gólnál az izraeli középpályás, ám ez nem volt olyan erős és pontos – persze kellett Julio Romao nagy mentése, mert Gróf mellett már elment a labda.

Az első komoly kontratámadásból Saldanha csavart kevéssel a Plzen kapuja mellé, jelezte Robbie Keane csapata, nem tett le a gólszerzésről. a felesleges belépőért (ismerős?) sárga lapot kapó brazil támadó egy újabb remek elfutással vétette észre magát, beadása nem jutott el a három védő között érkező Zachariassenhez.

Góllá érett a hazai fölény

A félidő derekán Gróf Dávidnak kellett nyújtóznia, a 35 éves villámigazolás bravúrral ért le a rövid, bal alsó sarokra Vydra 10 méteres, ravasz lövésénél, és szögletre hárított. A 27. percben már ő sem tudott menteni, egy jobboldali szöglet után kavarodás alakult ki a ferencvárosi kapu előtt,

Gróf még kipiszkálta Rafiu Durosinmi fejesét, a kipattanót a 22 éves nigériai csatár csapattársait is megelőzve 4 méterről a jobb alsó sarokba passzolta, 1-0, összesítésben 1-1.

Azonnali büntetés

A 34. percben nagy esélyt szalasztott el az FTC, Csivics 18 méteres szabadrúgásból a kapus elé helyezkedő csapattársát, Zacchariassent találta telibe. Egy perc múlva jött a büntetés, amikor Cissé és Julio Romao is bizonytalankodott, Šulc a tizenhatoson belülről, balról, ballal úgy lőtt kapuba, hogy Gróf csak beleérni tudott, 2-0, összesítésben 2-1 a Plzen javára.

És a lavinát nem sikerült megfékezni. A 39. percben Šulc jobboldali beadását a Gartenmannt megelőző Durosinmi lőtte furcsán pattintva a rövid sarokba öt méterről, 3-0, összesítésben már 3-1 a cseheknek!

Átszervezés

A második félidőre két helyen is változtatott csapatán Robbie Keane, aki a helyét és a labdát nem találó Ramirez-Julio Romao védőpáros helyére két támadót állított csatasorba Traoré és Kehinde személyében. Nagy veszíteni valója már nem maradt a zöld-fehér, ezúttal arany-feketében pályára lépő vendégegyüttesnek.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt