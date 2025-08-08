Ft
Astoria Kiskörút közlekedés Budapest Szentkirályi Alexandra

Újra közlekedési káosz lesz Budapesten, de Karácsony Gergelyt nem izgatja a probléma

2025. augusztus 08. 15:15

Szentkirályi Alexandra szerint újra felújítási munkálatok fogják megbénítani a Belvárost.

2025. augusztus 08. 15:15
Augusztus 9-től jelentős forgalmi korlátozások lépnek életbe Budapest belvárosában, az Astoria környékén, a Kiskörút–Múzeum körút szakaszon – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz-frakció vezetője legfrissebb Facebook-bejegyzésében. A Deák Ferenc tér és a Kálvin tér közötti útszakaszon zajló útburkolat-felújítási és közműmunkálatok sávszűkítésekkel, terelésekkel és időszakos sávlezárásokkal járnak. „A munkálatok miatt a belváros egyik újabb fontos útvonalán várhatók torlódások, és a közösségi közlekedés menetrendje is módosul, érintve több busz- és villamosjáratot” – írta. 

Szentkirályi hangsúlyozta, a felújítási munkálatok elengedhetetlenek, ugyanakkor kellemetlenségekkel járnak, amelyeket egy felelős városvezetésnek kötelessége enyhíteni. A politikus szerint a városvezetésnek olyan intézkedéseket kell hoznia, amelyek biztosítják a zavartalan közlekedést a városban. Javaslata szerint a napközben kihasználatlan rakpart és a Lánchíd ideiglenes megnyitása tehermentesíthetné a belvárosi forgalmat.

Ha a belváros egyik fő ütőerét lezárják, logikus, hogy párhuzamos útvonalakat biztosítsunk. A rakpart most üresen áll, miközben a felszínen a torlódás és a dudakoncert megy”

– írta.

„Budapest nem attól lesz élhető, ha áll, hanem ha halad” – zárta bejegyzését Szentkirályi Alexandra.

Nyitókép forrása: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Macskanyelv
2025. augusztus 08. 15:57
A rakpart lezárása miatt csak arra lehet elmenni. hatalmas dugók vannak épp ezért. Most ezt is lezárja. ez tényleg nem normális!!!! Mindezt 40 fokos kánikulában. Kiraknám a lezárt rakpartra ezt az óriásbébit egész napra, hogy beszélgessen az arrajárókkal. Napi 8 órában.
ihavrilla
2025. augusztus 08. 15:21
Annyiban megvédem, hogy jó időben szoktak ilyesmit csinálni. A probléma , úgy tudom, hogy a rakpartlezárás maradt. Na, ettől(is) hülye Karácsony.
neszteklipschik
2025. augusztus 08. 15:16
Kappangeri mondjon le!
