Újra közlekedési káosz lesz Budapesten, de Karácsony Gergelyt nem izgatja a probléma

Augusztus 9-től jelentős forgalmi korlátozások lépnek életbe Budapest belvárosában, az Astoria környékén, a Kiskörút–Múzeum körút szakaszon – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz-frakció vezetője legfrissebb Facebook-bejegyzésében. A Deák Ferenc tér és a Kálvin tér közötti útszakaszon zajló útburkolat-felújítási és közműmunkálatok sávszűkítésekkel, terelésekkel és időszakos sávlezárásokkal járnak. „A munkálatok miatt a belváros egyik újabb fontos útvonalán várhatók torlódások, és a közösségi közlekedés menetrendje is módosul, érintve több busz- és villamosjáratot” – írta.

Szentkirályi hangsúlyozta, a felújítási munkálatok elengedhetetlenek, ugyanakkor kellemetlenségekkel járnak, amelyeket egy felelős városvezetésnek kötelessége enyhíteni. A politikus szerint a városvezetésnek olyan intézkedéseket kell hoznia, amelyek biztosítják a zavartalan közlekedést a városban. Javaslata szerint a napközben kihasználatlan rakpart és a Lánchíd ideiglenes megnyitása tehermentesíthetné a belvárosi forgalmat.

Ha a belváros egyik fő ütőerét lezárják, logikus, hogy párhuzamos útvonalakat biztosítsunk. A rakpart most üresen áll, miközben a felszínen a torlódás és a dudakoncert megy”

– írta.

„Budapest nem attól lesz élhető, ha áll, hanem ha halad” – zárta bejegyzését Szentkirályi Alexandra.

