Áttörés a nukleáris versenyben: épülhet az első kis moduláris reaktor 

Kínai és orosz fejlesztések

Kína és Oroszország SMR-történelme gyakran túlegyszerűsített, sőt úgy tűnik, mintha ezek az országok már jóval előrébb járnának. Ez azonban csak az elsőségre igaz, a nagyarányú SMR-használatról még nem lehet szó. Tény, hogy a kínai HTR-PM (Sitao-öböl) ugyan 2021. december 20-án csatlakozott a hálózathoz és meg is kezdte a termelést, de csupán demonstrációs üzemmódban működött. A teljes kereskedelmi üzem 2023. december 6-án indult el, így – bár az interneten sokszor így említik – 2019–2020 táján még nem beszélhettünk kereskedelmi SMR-ekről. A másik sokat emlegetett kínai projekt, a Linglong One (ACP100) sem áll rosszul ma már, de várhatóan legkorábban 2026-ban lép kereskedelmi fázisba.

Oroszországban az Akademik Lomonoszov úszó erőmű 2019 decemberében kezdte a korlátozott termelést az északkelet-szibériai Pevekben, de a hivatalos kereskedelmi átadás 2020. május 22-én történt meg, ráadásul főként távhőellátásra, nem tisztán villamosenergia-termelésre fókuszálva, és nem is sorozatgyártott SMR-ről van szó. Bár ez, a Roszatomnál eredetileg az atomjégtörők meghajtására életre hívott RITM-200-as sorozat megbízható, amivel sok tapasztalatot gyűjtöttek, ám ezek szárazföldi verzióinak építése csak most kezdődik. Azaz van pár év előnyük, de sem Kína, sem Oroszország nem rendelkezik széles körben kereskedelmi forgalomban lévő, sorozatgyártott SMR-flottával, így a következő évek fejlesztéseinek és építéseinek üteme alapvető lesz ebből a szempontból.

A hazai és a régiós SMR-helyzet

Magyarország régiós szinten a legfontosabb SMR-bázisok közé tartozhat, akárcsak a szintén tervezett lengyel vagy a román nukleáris SMR-flották. A Trump–Orbán-találkozón megerősített amerikai–magyar nukleáris partnerség nemcsak technológiát hoz, de gazdasági lökést is, potenciálisan milliárdos befektetéseket és munkahelyeket. Ugyanis hazánk ambiciózus lépéssel pozicionálja magát a kis moduláris reaktorok globális térképén. A két vezető aláírta a civil nukleáris együttműködésről szóló Memorandum of Understandingot, amely kifejezetten az SMR-ek bevezetését és a kiégett fűtőanyagok tárolását célozza. A potenciális befektetés akár 20 milliárd dolláros is lehet, ami lehetővé tenné 10 reaktor építését amerikai technológiával. Ez nem csupán energiafüggetlenséget hozhat, de Magyarországot a közép-európai SMR-hálózatok egyik központjává emelheti, új munkahelyeket és ipari lökést adva a gazdaságnak. A Westinghouse Electric Companyt már említették mint lehetséges kivitelezőt, különösen a paksi üzemanyag-szállítási szerződés fényében, bár dedikált SMR-céget még neveztek meg. A parlament pedig várhatóan hamarosan módosítja a magyar atomenergia-törvényt, hogy felgyorsítsa a folyamatot – ez gazdasági szempontból alapvető fontosságú, hiszen a nukleáris ökoszisztéma vonzhatja a befektetőket és erősítheti a versenyképességet a régióban.