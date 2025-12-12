Ft
12. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyarország Amerika turizmus balaton hortobágy budapest

Rekordévet zárt Magyarország: hatalmas löketet adnak Budapestnek az amerikaiak

2025. december 12. 13:56

Bár Magyarország mutatói még nem álltak vissza a koronavírus-járvány előtti szintre, Budapest így is az elmúlt évek legmagasabb számait produkálta.

2025. december 12. 13:56
null

Németh Viktória, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány senior elemzője a Spirit FM Több kevesebb című műsorában arról beszélt, hogy új lendületet kapott az amerikai turizmus Magyarországon.

A szakértő elmondta, hogy bár a koronavírus-járvány előtt évente mintegy hétszázezer amerikai turista érkezett közvetlen járattal Budapestre, idén ez a szám kétszázezerrel alacsonyabb, ám így is erősebb, mint a korábbi évek adatai.

Közvetlen járatok nélkül is körülbelül 480 ezer amerikai turista látogat Budapestre repülővel vagy hajóval.

Az amerikai látogatók különösen fontosak a magyar turizmus szempontjából, hiszen az európai turistákhoz képest többet költenek, és hosszabb ideig tartózkodnak az országban:

átlagosan három nappal tovább, mint az európai vendégek.

A turisták 92 százaléka Budapestre érkezik, de sokan látogatnak a Balatonhoz vagy a Hortobágyra is. Emellett növekszik az üzleti utazások száma, a konferenciaturizmus mellett pedig egyre több amerikai filmforgatás zajlik Budapesten és vidéken. Németh Viktória kiemelte, hogy a hamarosan újrainduló közvetlen járatok akár kétszázezerrel is növelhetik az amerikai turisták számát.

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP 

***

