Rekordévet zárt Magyarország: hatalmas löketet adnak Budapestnek az amerikaiak

Németh Viktória, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány senior elemzője a Spirit FM Több kevesebb című műsorában arról beszélt, hogy új lendületet kapott az amerikai turizmus Magyarországon.

A szakértő elmondta, hogy bár a koronavírus-járvány előtt évente mintegy hétszázezer amerikai turista érkezett közvetlen járattal Budapestre, idén ez a szám kétszázezerrel alacsonyabb, ám így is erősebb, mint a korábbi évek adatai.