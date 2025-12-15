Ez mindenkinek tetszeni fog: hatalmas újításokat jelentett be Lázár János (VIDEÓ)

Hozzáfűzte: ezer olyan település van, amelyet a hétfőn hatályba lépett döntések pozitívan érintenek. „A döntés lényege, hogy Magyarországon bárhol is lakik valaki, joga legyen arra, hogy a járási központba naponta háromszor eljusson, és onnan haza is tudjon térni az állami közösségi közlekedés segítségével, lehetőség szerint olcsón, gyorsan, pontosan és jó minőségben” – mondta.

Lázár János részletezése szerint pontosan 966 települést, 660 ezer embert érint a kormány pozitív döntése, Baranya vármegyében, Vas vármegyében és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyébe, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében van különösen sok olyan település, amelynek közlekedése szavai szerint jelentősen javul.

„A 966 település felében eddig egyáltalán nem volt autóbuszos szolgáltatás, a települések másik felében pedig kevesebb mint három volt településenként, vagy hétvégén egyáltalán nem közlekedett autóbusz” – közölte.

A miniszter kitért arra, hogy a kormány döntése tíz millió kilométernyi „megtett új autóbuszos közlekedést” jelent, ami hatmilliárd forintba kerül, szavai szerint ezzel támogatják a kistelepülésen élőket, akiknek így szeretnék javítani az életminőségét azzal, hogy naponta háromszor garantálják számukra a járási központba való bejutást és hazajutást.