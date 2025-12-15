Ft
Ft
4°C
2°C
Ft
Ft
4°C
2°C
12. 15.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
szombathely lázár jános magyarország miniszter

Ez mindenkinek tetszeni fog: hatalmas újításokat jelentett be Lázár János (VIDEÓ)

2025. december 15. 18:09

Vége lehet az elégedetlen utasok korszakának Magyarországon.

2025. december 15. 18:09
null

Magyarországon a közlekedésnek mindenki számára alapjognak kell lennie – hangoztatta az építési és közlekedési miniszter hétfőn délelőtt a Vas vármegyei Rábapatyon, ahol egy autóbuszmegállóban tartott sajtótájékoztatót.

Lázár János, miután kíséretével leszállt a Csánigról indult, a járási székhelyre tartó autóbuszról, elmondta: egy országos kezdeményezésnek, egy kormánydöntésnek és az Országgyűlés által hozott törvénynek eredményeképp úgy változtattak a személyszállításról szóló törvényen, hogy Magyarországon a közlekedés mindenki számára alapjog legyen.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Több milliárd eurót kaphat Magyarország az Európai Uniótól – de van egy kemény feltétele

Több milliárd eurót kaphat Magyarország az Európai Uniótól – de van egy kemény feltétele
Tovább a cikkhezchevron

Több millió ember kel útra naponta ebben az országban azért, hogy dolgozzon, tanuljon vagy gyógyuljon, vagy éppenséggel bevásároljon, az ő életük megkönnyebbítése érdekében a kormány áttekintette azt, hogy a magyar választópolgártársaknak hol és mennyi szolgáltatásra van lehetősége, milyen autóbusz és milyen vasúti pálya áll rendelkezésre”

 – mondta.

Hozzáfűzte: ezer olyan település van, amelyet a hétfőn hatályba lépett döntések pozitívan érintenek. „A döntés lényege, hogy Magyarországon bárhol is lakik valaki, joga legyen arra, hogy a járási központba naponta háromszor eljusson, és onnan haza is tudjon térni az állami közösségi közlekedés segítségével, lehetőség szerint olcsón, gyorsan, pontosan és jó minőségben” – mondta.

Lázár János részletezése szerint pontosan 966 települést, 660 ezer embert érint a kormány pozitív döntése, Baranya vármegyében, Vas vármegyében és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyébe, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében van különösen sok olyan település, amelynek közlekedése szavai szerint jelentősen javul.

„A 966 település felében eddig egyáltalán nem volt autóbuszos szolgáltatás, a települések másik felében pedig kevesebb mint három volt településenként, vagy hétvégén egyáltalán nem közlekedett autóbusz” – közölte.

A miniszter kitért arra, hogy a kormány döntése tíz millió kilométernyi „megtett új autóbuszos közlekedést” jelent, ami hatmilliárd forintba kerül, szavai szerint ezzel támogatják a kistelepülésen élőket, akiknek így szeretnék javítani az életminőségét azzal, hogy naponta háromszor garantálják számukra a járási központba való bejutást és hazajutást.

Azt is eldöntöttük, hogy garantáljuk a vármegyeközpontokba és a fővárosba való eljutást, minimum naponta kétszer oda és vissza mindenkinek. Nyolcvan százalékában a településeknek ennél többet nyújtunk, de ahogyan a példa is mutatja, mindenütt van igény a menetrendek felülvizsgálatára, átalakítására”

 – hangoztatta a tárcavezető.

Lázár János sajtótájékoztatóján megemlítette azt is: Répcelakon december utolsó napján végleg bezár a sajtüzem, ami 160-200 család életét fogja érinteni, akik közül valószínűleg sokaknak Sárvárra kell majd ingáznia, a Csánigból induló járat sok ember számára jelenti majd a munkába járás és hazajutás lehetőségét.

Ezt is ajánljuk a témában

A miniszter a sajtótájékoztatón külön kiemelte: Vas vármegye kapja Magyarország egyik legnagyobb közúti közlekedési beruházását, hiszen az M86-M87-es gyorsforgalmi autóút építése megkezdődik 2026-2027-ben, ami szavai szerint azt jelenti, hogy Kőszeg-Szombathely, valamint Szombathely és Körmend kerül összekötésre „négy sávos autópályával”, ami egy többszáz milliárd forintos beruházás eredményeképp javítani fogja a vállalatok áruszállítási képességét, és a térségben élők közlekedési biztonságát is.

Lázár János hétfői vasi látogatása során Sárváron vállalkozókkal és a helyi agrárkamara, valamint a helyi ipari és kereskedelmi kamara szervezésében vállalkozókkal találkozott.

(MTI)

Nyitókép forrása: Lázár János Facebook-oldala

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Bambuci
2025. december 15. 19:15
Azt szeretném kérni hogy a vasúti menetrendjét ne készítsen olyan feszesre.
Válasz erre
0
0
nuevoreynuevaley
2025. december 15. 19:12
Reggeli IC 40 perc keses, delutani vissza 15 perc keses (orszagos fovonal) Anyad egy kurva, Jancsim ! Ferko alatt pontosabb volt a vonat, te szerencsetlen !
Válasz erre
1
1
red-bullshit
2025. december 15. 18:42
(@)
Válasz erre
0
0
red-bullshit
•••
2025. december 15. 18:41 Szerkesztve
A következő lépés a nem működő jegykezelő rendszer, utána a megállókbani nem működő utastájékoztató rendszer lecserélése legyen. Ne kézzel írják a sofőrök a jegyeket és ne 2 éve csak a Volánbusz zrt feliratot mutassa, ami már nem is létezik.
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!