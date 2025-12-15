Megremegtek a falak: Szijjártó Péter úgy oktatta le Brüsszelben Von der Leyenéket, mintha nem lenne holnap

– fogalmazott.

Illetve elmondta, hogy az EU arra hivatkozott az orosz vagyon hosszú távú befagyasztásakor, hogy Oroszország energetikai vészhelyzetet állít elő Európában, márpedig ez szavai szerint óriási hazugság.

„Az energiaellátási válságot nem az oroszok okozzák az Európai Unióban, hanem az, hogy Brüsszel éppen most tiltja ki az orosz energiahordozókat, majd erre hivatkozva megteremti a nem létező jogalapot magának arra, hogy megkerülje az egyhangúság kritériumát” – jegyezte meg.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy mindez mélyen ellentétes a magyar emberek érdekével, ezért mindaddig, amíg Magyarországon szuverén nemzeti kormány van, a magyar emberek pénzét sem az ukrán állam működésére, sem az ukrán korrupció finanszírozására, sem Ukrajna felfegyverzésére nem fogják felhasználni.

Arra is kitért, hogy óriási nyomás volt rajta ezúttal is az ukrán EU-tagság ügyében, azonban ezt a kormány nem biztonsági garanciának tekinti Kijev számára, hanem súlyos háborús fenyegetésnek Európára nézve. „Mi nem vagyunk hajlandók asszisztálni ahhoz, hogy a háborút importáljuk az Európai Unióba” – hangsúlyozta.