Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború szijjártó péter brüsszel Von der Leyen ukrajna

Megremegtek a falak: Szijjártó Péter úgy oktatta le Brüsszelben Von der Leyenéket, mintha nem lenne holnap

2025. december 15. 18:02

„Brüsszel már minden létező szabály áthágására készen áll, hogy háborúba vihesse az egész kontinenst” – véli a külgazdasági és külügyminiszter.

2025. december 15. 18:02
null

Az Ukrajna támogatására szánt, befagyasztott orosz vagyonról szóló döntés jól demonstrálja azt, hogy Brüsszel már minden létező szabály áthágására készen áll, hogy háborúba vihesse egész Európát – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az európai uniós külügyi tanács ülését követő sajtótájékoztatóján először is arra figyelmeztetett, hogy a most történtek jól demonstrálják, hogy 

Brüsszel már minden létező szabály áthágására készen áll, hogy háborúba vihesse az egész kontinenst.

Elítélte, hogy azért született „európai szabályokat nevetségesen semmibe vevő” döntés az orosz befagyasztott vagyonról, mert összességében 80 ezer milliárd forintot akarnak odaadni Ukrajnának.

„Ez beláthatatlan, hatalmas összeg. Ráadásul ebből 46 ezer milliárd forintot Ukrajna felfegyverzésére akarnak költeni (…) 46 ezer milliárd forintot költenének el egy Magyarországgal szomszédos, Magyarországgal nem egy integrációba tartozó, nem NATO-tagország felfegyverzésére” – mutatott rá.

„És 80 ezer milliárd forintot akarnak küldeni egy olyan országba, ahol állami szinten szervezik a korrupciót, egy olyan országba, ahol egy háborús maffia működik, és egy olyan országba, ahol fogalmunk sincs arról, hogy mire költötték az európai adófizetők eddig odaküldött pénzét” – folytatta.

Majd úgy vélekedett, hogy az EU azzal az érveléssel, amellyel kikerüli az egyhangúság követelményét ebben a kérdésben, nevetségessé és hiteltelenné teszi a közösség minden jövőbeni megnyilatkozását a jogállamiságról vagy a demokráciáról.

Az Európai Unió olyan mértékben hágja át a saját maga szabályait, hogy itt már nem csak a lóláb lóg ki, hanem gyakorlatilag a komplett istálló”

– fogalmazott.

Illetve elmondta, hogy az EU arra hivatkozott az orosz vagyon hosszú távú befagyasztásakor, hogy Oroszország energetikai vészhelyzetet állít elő Európában, márpedig ez szavai szerint óriási hazugság.

„Az energiaellátási válságot nem az oroszok okozzák az Európai Unióban, hanem az, hogy Brüsszel éppen most tiltja ki az orosz energiahordozókat, majd erre hivatkozva megteremti a nem létező jogalapot magának arra, hogy megkerülje az egyhangúság kritériumát” – jegyezte meg.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy mindez mélyen ellentétes a magyar emberek érdekével, ezért mindaddig, amíg Magyarországon szuverén nemzeti kormány van, a magyar emberek pénzét sem az ukrán állam működésére, sem az ukrán korrupció finanszírozására, sem Ukrajna felfegyverzésére nem fogják felhasználni.

Arra is kitért, hogy óriási nyomás volt rajta ezúttal is az ukrán EU-tagság ügyében, azonban ezt a kormány nem biztonsági garanciának tekinti Kijev számára, hanem súlyos háborús fenyegetésnek Európára nézve. „Mi nem vagyunk hajlandók asszisztálni ahhoz, hogy a háborút importáljuk az Európai Unióba” – hangsúlyozta.

Sérelmezte a továbbra is megfigyelhető „háborús fanatizmust”, s kiemelte, hogy Brüsszelben és több tagállami fővárosban eldöntötték, hogy az ukrán állam működését, a hadsereg felfegyverzését és a háborút is az európai emberekkel fogják megfizettetni.

„Már odáig jutottunk, hogy ukrajnai fegyvergyárak építéséről is szó van.

Ezt itt finoman az ukrán hadiiparba történő beruházásként emlegetik, ami állítólag a legjobb befektetés Európa biztonságában, de nyilvánvalóan ez egy nonszensz értékelés” – mondta.

„A brüsszeliek azt akarják, hogy az EU katonai kiképző misszióját is helyezzük át Ukrajnába. Ez egy abszolút vörös vonal, ezt Magyarország nem engedi, ehhez semmiképpen nem járulunk hozzá. Ez olyan eszkalációs kockázat lenne, amelynek felvállalása lehetetlen. Olyan eszkalációs kockázat, amely Magyarországot és a magyar embereket is súlyos veszélybe sodorná” – tette hozzá.

A miniszter végezetül kifejtette, hogy egyetlen módja van annak, hogy hazánk kimaradjon a brüsszeli „háborús őrületből”, méghozzá az, ha továbbra is a szuverén nemzeti kormány marad hatalmon.

„Brüsszel legnagyobb baja az jelenleg, hogy nem tudja belevinni Európát a háborúba és nem tudja Ukrajnát belehozni az Európai Unióba. És azért nem tudják, mert ezt most mi akadályozzuk, a szuverén nemzeti magyar kormány. És ezért is tesznek meg mindent a brüsszeliek azért, hogy egy Brüsszel akaratát végrehajtó kormány jöjjön létre Budapesten. Ez lesz a tét áprilisban” – összegzett.

(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: Facebook

